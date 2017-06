Verdacht auf Steuerhinterziehung Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Ronaldo

Cristiano Ronaldo soll Steuern in Höhe von fast 15 Millionen Euro hinterzogen haben. Das wirft ihm die Abteilung für Wirtschaftsverbrechen der Staatsanwaltschaft Madrid vor, die damit der Einschätzung des spanischen Finanzamts folgt. Die Strafbehörden haben Anklage gegen den Champions-League-Sieger und amtierenden Europameister erhoben, erklärte die Anklagebehörde in Madrid. Der SPIEGEL und Partnerredaktionen des EIC-Recherchenetzwerks hatten in der Football-Leaks-Reihe Ronaldos Steuertricks offengelegt.

Die Vorwürfe gegen Ronaldo wiegen schwer. Er soll seine steuerlichen Pflichten "freiwillig" und "bewusst" verletzt haben, heißt es in der Anklage. Das Firmengeflecht, das Ronaldos Gelder in Irland und dem Steuerparadies British Virgin Islands verwaltet, habe laut Staatsanwaltschaft nur dem Zweck gedient, seine Werbeeinkünfte vor dem Finanzamt zu verstecken.

ANZEIGE Rafael Buschmann und Michael Wulzinger:

Football Leaks Die schmutzigen Geschäfte im Profifußball SPIEGEL-Buch bei DVA; 288 Seiten; 16,99 Euro

14,7 Millionen Euro sind fast viermal so viel wie die hinterzogene Steuersumme von Lionel Messi. Ronaldos Dauerrivale vom FC Barcelona war zu einer 21-monatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Ein Sprecher Ronaldos betonte, der Spieler habe zwar nicht alle Steuern bezahlt, aber er habe niemals die Absicht gehabt, zu betrügen. "Ich bin kein Heiliger, aber ich bin auch nicht der Teufel", hatte Ronaldo zu den Vorwürfen gesagt. Nun wird ein Gericht darüber befinden müssen, wie seine Steuervermeidungsstrategien zu bewerten sind.