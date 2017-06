Nach Anklage in Madrid Ronaldo streitet Steuerhinterziehung ab

Cristiano Ronaldo hat über sein Management den Vorwurf der Steuerhinterziehung zurückgewiesen. "Es gibt keine systematische Steuerhinterziehung", teilte seine Agentur Gestifute mit. Es habe niemals die Absicht gegeben, etwas zu verbergen, noch existiere ein Versteck, heißt es in der Mitteilung.

Dem Weltfußballer wird vorgeworfen, in den Jahren 2011 bis 2014 Steuern in Höhe von fast 15 Millionen Euro hinterzogen zu haben. Die Staatsanwaltschaft in Madrid erhob am Dienstag Anklage gegen Ronaldo.

Die Vorwürfe gegen den Portugiesen wiegen schwer. Er soll seine steuerlichen Pflichten "freiwillig" und "bewusst" verletzt haben, heißt es in der Anklage. Das Firmengeflecht, das Ronaldos Gelder in Irland und dem Steuerparadies British Virgin Islands verwaltet, habe laut Staatsanwaltschaft nur dem Zweck gedient, seine Werbeeinkünfte vor dem Finanzamt zu verstecken.

Gestifute kündigte an, Dokumente zu veröffentlichen, die belegen, dass der portugiesische Spieler keine Struktur zur Steuerhinterziehung aufgebaut habe. Das monierte Firmengeflecht besäße Ronaldo schon seit seiner Zeit als Spieler bei Manchester United. Die Geschäfte seien sowohl den britischen als auch den spanischen Steuerbehörden bekannt gewesen.

Die Vorwürfe gegen Ronaldo könnten auch aus Unterschieden im spanischen und britischen Steuersystem resultieren, so die Agentur weiter.

Ein Sprecher Ronaldos hatte nach Bekanntwerden der Vorwürfe betont, der Spieler habe zwar nicht alle Steuern bezahlt, aber er habe niemals die Absicht gehabt, zu betrügen. "Ich bin kein Heiliger, aber ich bin auch nicht der Teufel", hatte Ronaldo zu den Vorwürfen gesagt.