Platzverweis für Cristiano Ronaldo "Er fühlt sich ungerecht behandelt"

Erst plumpste Cristiano Ronaldo auf den Hintern, dann lag er ganz flach, Arme und Beine weit von sich gestreckt, als widerfahre ihm gerade die größte Ungerechtigkeit der Fußballhistorie. Dabei hatte er nur eine Rote Karte bekommen, und die war vertretbar. Auch wenn nicht nur er selbst das ganz anders sah. Aber der Reihe nach.

Mittwochabend, de 29. Minute im Champions-League-Spiel zwischen dem FC Valencia und Ronaldos neuem Klub Juventus, Spielstand: 0:0. Juves Linksverteidiger Alex Sandro treibt den Ball auf der Seite vorwärts, als andernorts der Aufreger des Abends geschieht: Im Strafraum kreuzen sich die Laufwege von Ronaldo und Valencias Jeison Murillo. Ronaldo drängelt, Murillo fällt. Dann greift der Weltfußballer dem sitzenden Abwehrspieler auf den Kopf. Es ist kein Tätscheln, Ronaldo versucht, sich ins ins kurze Haar des Kolumbianers zu krallen, findet aber keinen Halt.

Der deutsche Schiedsrichter Felix Brych berät sich mit Torrichter Marco Fritz, dann zückt er die Rote Karte. Es ist Ronaldos erster Platzverweis im 154. Champions-League-Spiel. Ausgerechnet in seinem Europacup-Debüt für Juve.

Nachdem Ronaldo zu Boden gesunken ist, bleibt er rund 30 Sekunden lang sitzen, er schlägt mit der Faust auf den Rasen, schüttelt mit dem Kopf, vergräbt das Gesicht in beiden Händen. Ihm schießen Tränen in die Augen. Nach und nach nähern sich Juventus-Spieler, sie streicheln Ronaldos Kopf, sprechen ihm zu. Gleichzeitig johlen Valencias Fans. Spott und Trost sind nah beieinander, als Ronaldo schließlich vom Feld trottet.

Juventus gewann das Spiel trotz Unterzahl 2:0, aber darüber sprach kaum jemand. Es ging nur um ein Thema.

Im Video: "Es hat gedauert, bis er sich beruhigt hat"

Video REUTERS

"Ich weiß nicht, was der Schiedsrichter gesehen hat", sagte der Turiner Abwehrchef Leonardo Bonucci. Er hatte nach der Entscheidung von Brych lange auf den Schiedsrichter eingeredet. Es habe sich um eine normale Auseinandersetzung gehalten, so Bonucci. "Es hat gedauert, bis er sich beruhigt hat", sagte Juves Trainer Massimiliano Allegri. "Er war total sauer, fühlte sich ungerecht behandelt."

"Das soll Rot sein?", fragte Juves Mittelfeldspieler Emre Can im Interview mit dem Sender Dazn. Für den Nationalspieler ist Haareziehen offenbar kein Vergehen: "Wir sind doch keine Frauen, wir spielen Fußball." Ein doppelt unsinniger Kommentar Cans, weil durchaus auch Frauen Fußball spielen und Haareziehen natürlich keine weibliche Angelegenheit ist. Siehe Ronaldo.

Die Szene war natürlich nicht nur unter den Spielern Thema, sondern auch in den Medien. "Er geht in Tränen", schrieb die "Gazzetta dello Sport" aus Italien. Die spanische "Marca" schrieb von einem "Drama von CR7", Konkurrenzblatt "AS" sah Ronaldo "weinend vor Machtlosigkeit". Die "Bild" war weniger empathisch, sie verhöhnte den Weltfußballer lieber. "Erst Haare ziehen, dann heulen: Kindergarten-Rot für Ronaldo", hieß es dort.

Juve-Coach Allegri plädierte für den Videobeweis in der Champions League. "Der Videoassistent hätte dem Schiedsrichter helfen können, die richtige Entscheidung zu treffen", sagte der Italiener: "Das ist sehr enttäuschend. Wir hätten deshalb fast verloren, und Ronaldo wird uns im nächsten Spiel fehlen."

Dass der Videobeweis, den es zwar nicht im Europacup, aber unter anderem in La Liga und der Serie A gibt, Ronaldos Platzverweis verhindert hätte, ist fraglich. Die Rote Karte mag hart gewesen sein, aber eine krasse Fehlentscheidung? Ein wuchtiger Griff ins Haar gehört sich eben nicht.