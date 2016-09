Vor Spiel in Dortmund Ronaldo und Zidane mögen sich wieder 

Der angebliche Streit zwischen Superstar Cristiano Ronaldo und Trainer Zinedine Zidane war das große Thema in den spanischen Fußballmedien der vergangenen Tage. Aber alles künstliche Aufregung - versucht man bei Real vor der Champions-League-Partie bei Borussia Dortmund (20.45 Uhr Sky, Livet9icker SPIEGEL ONLINE) zu deeskalieren.

Zidane hält die jüngsten Schlagzeilen für maßlos übertrieben: "Jeder Spieler, der ausgewechselt wird, ist sauer. Es ist alles in Ordnung. Ich bin nicht dumm und Cristiano ist intelligent. Wir wollen beide das Gleiche - für Real." Nach dem Spiel gegen Las Palmas "haben wir miteinander gesprochen. Wir sind ganz ruhig."

Auch Deutschlands Nationalspieler Toni Kroos hat den in die Kritik geratenen Cristiano Ronaldo in Schutz genommen. "Er hat sich wieder ganz normal in die Mannschaft integriert", sagte Kroos.

Nach Medienberichten soll Ronaldo nach seiner Auswechslung am vorigen Wochenende beim 2:2 gegen Las Palmas in der Kabine verärgert reagiert und seinem Trainer Zinedine Zidane vorgehalten haben: "Du hast mich enttäuscht."

Kroos äußerte wenig Verständnis für die Aufregung: "Aus dieser Geschichte wird mehr gemacht, als drin ist. Es ist unmöglich, dass ein Spieler 60 Partien durchspielt. Das ist für alle kein Drama."