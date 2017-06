Vorwurf des Steuerbetrugs Ronaldo will offenbar bei Gericht 14,7 Millionen Euro hinterlegen

Der wegen des Verdachts auf Steuerbetrug angeklagte Weltfußballer Cristiano Ronaldo will in der kommenden Woche bei einem Gericht in Madrid 14,7 Millionen Euro hinterlegen. Das berichten die Zeitung "AS" und der TV-Sender TVE übereinstimmend. Die Summe entspricht derjenigen, die der Portugiese nach Angaben der zuständigen Staatsanwaltschaft am Fiskus vorbeigeschleust haben soll.

Laut "AS" wolle der Torjäger von Real Madrid erreichen, dass das Gericht ihm mildernde Umstände zugesteht. Die Zeitung zitierte einen Sprecher Ronaldos mit den Worten: "Das bedeutet nicht, dass Cristiano eine Schuld eingesteht, sondern es ist nur ein Zeichen dafür, dass er zur Zusammenarbeit bereit ist." Die Ronaldo-Seite plane vielmehr bei der am 31. Juli stattfindenden gerichtlichen Anhörung auszusagen, dass sie nie den Vorsatz hatte, Steuern zu hinterziehen.

Die Vorwürfe gegen den Portugiesen wiegen schwer. Er soll seine steuerlichen Pflichten "freiwillig" und "bewusst" verletzt haben, heißt es in der Anklage. Das Firmengeflecht, das Ronaldos Gelder in Irland und dem Steuerparadies British Virgin Islands verwaltet und vom SPIEGEL gemeinsam mit dem EIC-Netzwerk aufgedeckt worden war, habe laut Staatsanwaltschaft nur dem Zweck gedient, seine Werbeeinkünfte vor dem Finanzamt zu verstecken.

Bereits in der Vergangenheit hatte Ronaldo über sein Management den Vorwurf zurückgewiesen. "Es gibt keine systematische Steuerhinterziehung", hieß es in einer Mitteilung, nachdem die Madrider Staatsanwaltschaft Anklage erhoben hatte. Dokumente, die dem SPIEGEL vorliegen, verstärken jedoch den Verdacht, Ronaldo und seine Anwälte hätten den spanischen Fiskus betrogen. Ohne mildernde Umstände drohen dem 32-Jährigen sieben Jahren Haft sowie eine Geldstrafe von 28 Millionen Euro.

Erst am Mittwoch war bekannt geworden, dass sich der frühere Real-Madrid-Star Ángel Di María, der derzeit bei Paris Saint-Germain unter Vertrag steht, mit den spanischen Behörden auf eine Zahlung von zwei Millionen Euro und eine einjährige Haftstrafe geeinigt hat. Er soll fast 1,3 Millionen Euro hinterzogen haben.