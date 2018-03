Football-Leaks-Enthüllungen Ronaldo offenbar von eigenen Gutachtern belastet

Noch ist der Steuerprozess gegen Cristiano Ronaldo nicht offiziell eröffnet, aber die Entwicklungen der vergangenen Wochen dürften dem portugiesischen Superstar Sorgen bereiten. Im Juni vergangenen Jahres hatte die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den 33-Jährigen erhoben. Das Gericht prüft noch, ob das Verfahren eröffnet wird. Bei einer Verurteilung droht ihm eine langjährige Freiheitsstrafe.

In der vergangenen Woche forderte die spanische Staatsanwaltschaft wegen Steuerhinterziehung fünf Jahre Haft und eine Geldstrafe von vier Millionen Euro für Xabi Alonso. Dabei soll der spanische Welt- und Europameister "nur" zwei Millionen Euro hinterzogen haben.

Bei Ronaldo geht es um einen ungleich höheren Betrag, genauer um 14,7 Millionen Euro Einnahmen aus Bildrechten, die der Portugiese über ein Geflecht von Scheinfirmen am spanischen Fiskus vorbeigeschleust haben soll. Aufgedeckt wurde das Konstrukt im Rahmen von Football Leaks durch den SPIEGEL in Zusammenarbeit mit Partnerredaktionen des EIC-Recherchenetzwerks. Ronaldo selber hatte in den vergangenen Monaten mehrfach seine Unschuld beteuert.

"Ich habe niemals etwas verborgen und auch niemals die Absicht gehabt, Steuern zu hinterziehen", hieß es in einer offiziellen Stellungnahme nach seiner Vernehmung Ende Juli 2017. Die Staatsanwaltschaft sieht das anders und wirft dem 33-Jährigen vor, "wissentlich" und "willentlich" gehandelt zu haben.

ANZEIGE Rafael Buschmann und Michael Wulzinger:

Football Leaks Die schmutzigen Geschäfte im Profifußball SPIEGEL-Buch bei DVA; 288 Seiten; 16,99 Euro

Nach den Meldungen zu Alonso sollen Ronaldos Anwälte laut spanischen Medienberichten versucht haben, einen Deal mit der Staatsanwaltschaft auszuhandeln, in dessen Rahmen Ronaldo seine Schuld eingestehen und eine hohe Strafzahlung akzeptieren könnte. Es ist aber fraglich, ob sich das Gericht angesichts der vorangegangenen Leugnungen des Portugiesen darauf einlassen würde.

Den nächsten Rückschlag für Ronaldo soll es nun gegeben haben. Wie "El Mundo" berichtet, sollen drei Gutachter in einer Befragung des Gerichts die Steuerhinterziehung bestätigt haben. Seine Dementis bezeichneten sie als "die absurdeste Version, die sie je gehört haben".

Besonders pikant daran: Ronaldo selber hat die Experten als Zeugen berufen in der Hoffnung, dass sie ihn entlasten. Dies scheint allerdings schwer möglich zu sein. Zumindest solange der Portugiese behauptet, von den Vorgängen nichts gewusst zu haben. Wie aus den Football-Leaks-Datensätzen hervorgeht, hat Ronaldo alle Verträge in Zusammenhang mit den fraglichen Bildrechten selber unterschrieben.