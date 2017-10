Prämienstreit Dänemark sagt WM-Qualifikationsspiel ab

Wegen des Streits um mehr finanzielle Unterstützung ist das WM-Qualifikationsspiel der dänischen Frauenfußball-Nationalmannschaft in Schweden abgesagt worden. Das bestätigte der dänische Verband DBU vor dem am Freitag angesetzten Pflichtspiel in Göteborg. Damit ist der Kampf zwischen dem Verband und den Vize-Europameisterinnen um einen neuen Rahmenvertrag endgültig eskaliert.

Die Spielerinnen fordern die Anpassung an die Bezahlung der männlichen Nationalmannschaft und gleiche Rechte. Die DBU hatte eine Erhöhung der jährlichen Förderungen um rund 270.000 Euro plus Bonuszahlungen angeboten. Dennoch einigten sich beide Parteien nicht auf einen neuen Vertrag. Der Verband wartet nun auf eine Reaktion des Fußball-Weltverbands Fifa. Möglich sind demnach eine Geldstrafe, ein Punktabzug oder sogar der Ausschluss von der WM-Qualifikation.

Die EM-Finalrevanche in einem Testspiel gegen die Niederlande im September hatten die Däninnen wegen einer fehlenden finanziellen Grundvereinbarung bereits abgesagt. Im ersten Quali-Spiel in Ungarn (6:1) waren sie mit einer temporären Einigung angetreten.

Die Männerauswahl hatte angeboten, zugunsten des Frauenteams auf rund 67.000 Euro im Jahr zu verzichten - unter der Bedingung, dass die Kolleginnen vertraglich die gleichen Grundrechte wie die männlichen Nationalspieler erhalten.

Dass Gleichberechtigung im Fußball möglich ist, hatte jüngst der norwegische Verband vorgemacht. Der NFF beschloss Anfang des Monats, das Honorar für die Nationalspielerinnen im kommenden Jahr an das ihrer männlichen Kollegen anzugleichen. Auch hier verzichteten die Männer zugunsten der Frauenauswahl auf Einnahmen.