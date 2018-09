Nationalspieler im Streik Danish Dynamite 

Die Nations League steht direkt bevor - und der Dänische Fußballverband DBU steht derzeit ohne Nationalteam da. Gespräche zwischen DBU und der Spielervereinigung "Spillerne" um Sponsorenverträge sind abgebrochen worden, die Spieler weigern sich, anzutreten.

Die Verhandlungen zwischen den beiden Parteien beschäftigten sich im Kern damit, dass die DBU Änderungen vornehmen wollte, die dem Verband ermöglichen, mehr Geld für eigene Projekte einzunehmen. Da jedoch die Verträge der Nationalmannschaft in Konkurrenz zu den persönlichen Sponsorenverträgen der Spieler stehen, lehnte die Vereinigung das Angebot des Verbands ab. Daraufhin erklärten zahlreiche Akteure, dass sie für die kommenden Partien gegen die Slowakei und in der neu gegründeten Nations League gegen Wales nicht zur Verfügung stehen. Auch Trainer Åge Hareide will nicht an den Partien teilnehmen. Claus Bretton-Meyer, administrativer Direktor der DBU, versicherte am Montagnachmittag in einer Pressemitteilung zwar, dass die Begegnungen stattfinden könnten, Spieler für die beiden Partien würden allerdings zu einem späteren Zeitpunkt benannt werden.

Sollte die DBU keine Mannschaft in den nächsten Begegnungen stellen können, droht ein Ausschluss von der Europameisterschaft 2020. Im vergangenen Jahr hatte die Frauen-Nationalmannschaft ein WM-Qualifikationsspiel aus Protest gegen die Vertragsbedingungen des Verbandes boykottiert. Die UEFA sprach deshalb im Anschluss an diesen Vorfall eine Warnung aus, dass sich dies in den nächsten vier Jahren nicht wiederholen dürfe, sonst drohe der Ausschluss von einem Turnier der Uefa.

Per Brief eine neue Mannschaft gesucht

Die Verantwortlichen des Verbands rund um Präsident Jesper Møller bedauerten, dass bislang keine Einigung erzielt werden konnte. Nach den abgebrochenen Gesprächen mit der Spielervereinigung hatte der Vorstand des dänischen Verbands den Spielern zunächst angeboten, bei den kommenden Länderspielen erstmal zu den vorherigen Bedingungen aufzulaufen, um so das Stattfinden der beiden Partien zu gewährleisten. "Spillerne" lehnte ab.

Schließlich verfasste die DBU einen Brief an alle Klubs in der dänischen Superliga, in denen dänische Fußballprofis aus unteren Ligen gebeten wurden für die "Landsholdet" in den nächsten beiden Partien aufzulaufen. Bis zum heutigen Montag haben sowohl die Profis aus der Superliga als auch aus der Divison 1 und 2 die Möglichkeit sich beim Verband registrieren zu lassen. Das Spiel gegen die Slowakei soll die DBU nun zugesichert haben, berichtet die dänische Rundfunkanstalt DR. Sollten die Spiele nicht stattfinden, so der Verband, würde der dänische Fußball "in die Steinzeit zurückfallen".

Tottenhams Mittelfeldstar Christian Eriksen, der sich ebenfalls in der Debatte zu Wort gemeldet hatte, war zuvor davon ausgegangen, dass auch die Spieler aus den unteren dänischen Ligen sich nicht zu einem Einsatz für die dänische Nationalmannschaft bereit erklären würden. Schließlich hätten auch sie Verständnis für diese Situation. Es gehe bei dem Konflikt nicht um Geld, sondern ausschließlich um die Rechte der Spieler, sagte Eriksen DR.

Zu den prominenten Vertretern der "Spillerne" zählt auch der ehemalige Wolfsburg-Spieler Simon Kjaer. Im Gespräch mit der dänischen Zeitung "Ekstrabladet" erklärte Kjaer, dass der Dänische Fußballverband für die Probleme in den Vertragsgesprächen gesorgt habe und nun eine Absage der internationalen Begegnungen riskiere. Zudem versuche der Verband in der Öffentlichkeit die Nationalspieler so hinzustellen, als ob sie nicht antreten wollen würden. Schließlich habe er den Eindruck, dass die DBU nicht an einer schnellen Lösung interessiert sei und man nun Konsequenzen für den dänischen Fußball befürchten müsse.

Vi, kvindelandsholdet, sender vores støtte til @simonkjaer1989 og resten herrelandsholdet og håber at DBU vil være med til at finde en seriøs løsning, så vi alle igen kan spille bold som et samlet hold. — Pernille Harder (@PernilleMHarder) 3. September 2018

Unterstützung erfährt die Nationalmannschaft rund um Simon Kjaer von der dänischen Nationalspielerin Pernille Harder, die vor wenigen zur Europas bester Fußballerin des Jahres gekürt wurde. Im Online-Nachrichtendienst Twitter sicherte die 25-Jährige, die für den VfL Wolfsburg spielt, ihren männlichen Kollegen ihre Unterstützung zu und betonte, dass sie auf eine baldige Lösung hoffe. Damit ist Harder sicherlich nicht alleine.