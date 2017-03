Blamage in Bulgarien Niederlande feuern Trainer

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft steht vor einem Neuanfang. Der glücklose Bondscoach Danny Blind hat seinen Job verloren. Nach der 0:2-Niederlage des Teams am Samstag in der WM-Qualifikation in Bulgarien reagierte der Verband am Abend und vollzog die Trennung von dem Trainer.

Die Elftal droht mit aktuell nur sieben Punkten und Platz vier in der Qualifikationsgruppe hinter Frankreich, Schweden und Bulgarien nun auch die WM 2018 in Russland zu verpassen. Bereits zuvor war Oranje in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2016 gescheitert. Danach hatte Blind dennoch eine neue Chance bekommen, den Vizeweltmeister von 2010 und WM-Dritten von 2014 wieder in die Spur zu bringen.

Beim Freundschaftsspiel gegen Italien am Dienstag in Amsterdam soll der bisherige Assistent Fred Grim die Mannschaft betreuen. Danach will sich der KNVB in Ruhe auf die Suche nach einem Nachfolger machen. "Wir haben Respekt vor dem, was Danny während seiner Amtszeit geleistet hat. Aber weil die sportlichen Resultate leider nicht gestimmt haben und nun auch die Qualifikation für die WM in Russland mühsam verläuft, sehen wir uns leider gezwungen, Abschied von ihm zu nehmen", sagte KNVB-Direktor Jean Paul Decossaux.

Blind hatte bis zuletzt um seinen Job gekämpft und noch am Sonntagmorgen vor dem Rückflug in die Niederlande einen Rücktritt ausgeschlossen. "Wir waren auf einem guten Weg, das Spiel in Bulgarien war meiner Meinung nach ein Ausrutscher. Ich habe alles gegeben, was ich habe. Schade, dass es so zu Ende geht", sagte der 55-Jährige.