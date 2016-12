Bundesligist auf Trainersuche Stanislawski sagt Darmstadt ab

Holger Stanislawski wird nicht Trainer von Darmstadt 98. "Wenn Verstand und Herz nicht zu 100 Prozent Ja sagen, dann sollte man im eigenen Sinne und im Sinne des Vereins absagen", wird er von Sport1 zitiert. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet, dass sich der Coach trotz weit fortgeschrittener Gespräche gegen ein Engagement beim Tabellenletzten entschieden habe.

Stanislawski kehrt damit auch mehr als drei Jahre nach seiner letzten Station beim 1. FC Köln nicht in den Profifußball zurück. Der 47-Jährige, der zuvor die TSG Hoffenheim und den FC St. Pauli trainiert hatte, führt seit Sommer 2014 eine Supermarktfiliale in Hamburg.

Darmstadt ist seit der Trennung von Norbert Maier am 5. Dezember auf Trainersuche. Seitdem fungiert Ramon Berndroth als Interimscoach. Unter dem 64-Jährigen konnte der Klub seine Negativserie aber nicht beenden. Als 18. haben die Lilien nach 16 Spieltagen fünf Punkte Abstand zum Relegationsplatz.

Bei Sport1 betonte Stanislawski zudem, dass seine Absage an Darmstadt nicht im Zusammenhang mit der Teilhaberschaft an seinem Supermarkt stünde. Entsprechend hatte die "Bild" an Heiligabend berichtet.