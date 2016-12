Fußball-Bundesliga Darmstadt trennt sich von Trainer Meier

Fußball-Bundesligist Darmstadt 98 hat sich einen Tag nach der Niederlage gegen den Hamburger SV (0:2) und dem Absturz auf Relegationsrang 16 von Trainer Norbert Meier und Sportdirektor Holger Fach getrennt. Dies teilte der Klub mit. Interimsmäßig wird der Sportliche Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, Ramon Berndroth, das Training übernehmen. Kai Peter Schmitz und Torwarttrainer Dimo Wache sollen ihn dabei unterstützen.

"Wir sind nach dem gestrigen Spiel und der anschließenden Analyse zu der Auffassung gekommen, dass wir neue Impulse brauchen, um dem Negativtrend entgegenwirken zu können", sagte Klubpräsident Rüdiger Fritsch: "Daher haben wir uns für diesen Schritt entschieden. Wir danken Norbert Meier und Holger Fach für die geleistete Arbeit."

Meier, 58, trat erst zum 1. Juli die Nachfolge von Erfolgstrainer Dirk Schuster an, der den Klub von der 3. Liga in die Bundesliga geführt hatte und nun beim Ligarivalen FC Augsburg arbeitet. Auch Fach hatte erst im Sommer die Position des sportlichen Leiters übernommen, war aber bereits zuvor als Kaderplaner in Darmstadt tätig gewesen.

Dem Klub waren in der laufenden Saison nur zwei Bundesliga-Siege gelungen. Zuletzt verloren die Lilien fünfmal hintereinander. Im DFB-Pokal war die Mannschaft in der zweiten Runde an Viertligist FCA Walldorf gescheitert.