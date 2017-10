2. Fußball-Bundesliga Nürnberg gewinnt das Verfolgerduell

Der 1. FC Nürnberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga den Sprung auf Platz drei geschafft. Zum Abschluss des 10. Spieltages drehte der Club beim nun seit vier Spielen sieglosen Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 einen Rückstand in einen 4:3 (1:1)-Sieg und verdrängte Union Berlin vom Relegationsrang. Darmstadt hat die Spitzenplätze vorerst aus den Augen verloren.

Vor 17.100 Zuschauern im Stadion am Böllenfalltor trafen Cedric Teuchert (23., 58.), Mikael Ishak (51.) und Tim Leibold (74.) für Nürnberg. Zuvor hatte Yannick Stark (6.) die Lilien in Führung gebracht, Felix Platte (72.) und Eduard Löwen (87., Eigentor) sorgten in einer sehr munteren Partie für die Anschlusstreffer.

Die Lilienfans hatten vor dem Spiel mit einer Choreografie an den Anfang Oktober verstorbenen Manfred Drexler erinnert. Der ehemalige Darmstadt-Spieler war später bei fast 350 Länderspielen Service-Mann der Nationalmannschaft.

Darmstadt - Nürnberg 3:4 (1:1)

1:0 Stark (6.)

1:1 Teuchert (23.)

1:2 Ishak (51.)

1:3 Teuchert (58.)

2:3 Platte (72.)

2:4 Leibold (74.)

3:4 Löwen (87. Eigentor)

Darmstadt: Mall - Steinhöfer, Banggaard, Sulu, Holland - Stark (84. Sirigu), Altintop - Kempe, Rosenthal (63. Sobiech), Großkreutz (60. McKinze Gaines) - Platte.

Nürnberg: Kirschbaum - Kammerbauer (46. Leibold), Mühl, Ewerton, Valentini - Erras - Behrens, Möhwald (89. Brecko), Löwen - Teuchert (87. Werner), Ishak.

Schiedsrichterin: Steinhaus

Zuschauer: 17.100