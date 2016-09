Darmstadt gegen Frankfurt Leuchtraketen in den Gästeblock

Es waren noch rund zehn Minuten zu spielen im Hessenderby zwischen Darmstadt 98 und Eintracht Frankfurt, da hatten zahlreiche Fans genug gesehen. Manche winkten ab, andere schüttelten den Kopf, als sie zu den Ausgängen strömten. Mit diesem fürchterlichen Gewürge fast ohne Torszenen wollten sie sich nicht länger den schönen Samstagnachmittag kaputtmachen.

Im Nachhinein wäre es wohl andersrum sinnvoller gewesen. Wer erst in der Schlussphase gekommen wäre, hätte den einzigen Höhepunkt erlebt - und sonst nichts verpasst. Erst recht keinen Darmstädter Torschuss, denn es gab keinen. Bis der eingewechselte Sandro Sirigu in der 90. Minute auf der rechten Seite an den Ball kam und eine Flanke schlug, die ihr eigentliches Ziel derart verfehlte, dass sie über Torwart Lukas Hradecky hinweg ins Eintracht-Tor flog und das Spiel mit 1:0 für die Gastgeber entschied.

Es war das passende Ende einer Partie, die nur entfernt an Bundesligafußball erinnerte. Doch wie der erste Saisonsieg zustande gekommen war, interessierte hinterher keinen der Gastgeber. Stattdessen lobten sie alle den Kampf der Lilien, die sich im Vergleich zum düsteren Auftakt in Köln (0:2) enorm gesteigert hätten.

Besonders gut gelaunt war Präsident Rüdiger Fritsch. "Darum lieben wir den Fußball", gab er strahlend zu Protokoll, während er genüsslich in seinen Schokoriegel biss. Zwar hatte auch er kein großes Spiel gesehen, aber: "Aus Darmstädter Sicht ist alles in bester Ordnung."

Zwei Leuchtraketen flogen in den Gästeblock

Doch das stimmte nicht wirklich. Während des Torjubels flogen zwei Leuchtraketen in den Gästeblock. Binnen Sekunden rannten Hunderte Frankfurter zum Trennungszaun, um an die Darmstädter Fans heranzukommen, die sie abgeschossen hatten. Doch Polizei und Ordner drängten sie schnell wieder zurück.

"Total Scheiße" sei das gewesen, schimpfte Präsident Fritsch. Zumindest habe er aber von "unserem Sicherheitsbeauftragten gehört, dass wir die beiden Abschießer identifiziert haben, die werden keinen Spaß haben".

Bis dahin war es im Gegensatz zu den Derbys der Vorsaison auffallend ruhig geblieben. Im Hinspiel in Frankfurt hatten Eintracht-Fans über Jahre "erbeutete" Fahnen des ungeliebten Nachbarn im Stadion verbrannt und nach der Niederlage versucht, den Platz zu stürmen. Im Rückspiel sollten sie deswegen nicht mal die Stadt betreten dürfen, was ein kleines politisches Erdbeben in Darmstadt auslöste. Die Opposition im Rathaus forderte gar den Rücktritt von Ordnungsdezernent Rafael Reißer. Ein paar Frankfurter hatten es dann doch ins Stadion geschafft und sich prompt eine handfeste Auseinandersetzung mit den Heimfans geliefert.

Dieses Mal sollte es anders laufen. Und obwohl beide Seiten vor dem Spiel mit mehreren tausend Fans durch die Stadt marschierten, blieb es ruhig. Die mächtigen Ultras der Eintracht hatten wegen der Vorkommnisse während des Pokalspiels in Magdeburg vor drei Wochen und der drohende Strafe durch den DFB gar selbst dazu aufgerufen, alle Frankfurter mögen doch bitte die Füße stillhalten. Das taten sie auch. Nur eben die Gegenseite nicht.

"Umschaltspiel zu hektisch"

Zurück zum Sportlichen: Dass nach zahlreichen Ab- und Zugängen noch nicht alles funktioniere, sei ja logisch, sagten die Darmstädter Profis Marcel Heller, Sven Schipplock und Trainer Norbert Meier unisono. Zwar fand Meier, der sein Team extrem defensiv eingestellt hatte, das "Umschaltspiel zu hektisch", anstatt Ballgewinne klug auszuspielen, "kloppen wir die Bälle weg". Aber das sei nun zweitrangig, "wir haben drei Punkte".

Auch das Gerede vom Abstiegskandidaten Nummer eins interessiere nicht: "Wenn du jede Woche das Gleiche über dich hörst, dann beschäftigst du dich nicht mehr damit. Ich habe den Spielern gesagt, dass sie es genießen sollen, in den ganzen Stadien aufzulaufen. Das werden nicht alle Fußballer in ihrer Karriere erleben."

So lag ein kleiner Schatten über dem sonst so gelungenen Tag der Lilien. Der hatte bereits eine Viertelstunde vor Anpfiff emotional begonnen, als das Stadion offiziell unbenannt wurde. Ein Jahr lang wird es in Gedenken an einen im März an Krebs verstorbenen Fan nun "Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor" heißen. Auf der Anzeigetafel liefen alte Bilder von Heimes, sein Vater durfte ein paar nette Worte sagen. Alles war angerichtet für ein packendes Derby - doch dann folgte eins der schlechtesten Spiele, die diese Saison erleben wird.