David Wagner wird offenbar unabhängig vom Abschneiden seines Klubs Huddersfield Town weiter in der Premier League arbeiten. Wie "The Times" berichtet, soll der ehemalige Meister Leicester City den Franzosen Claude Puel trotz Vertrags bis 2020 entlassen und durch Wagner ersetzen wollen. Der 46-Jährige steht bei Aufsteiger Huddersfield noch bis 2019 unter Vertrag, allerdings zögerte er die Gespräche über eine vorzeitige Verlängerung bislang hinaus. Sein Name tauchte zwischenzeitlich auch im Zusammenhang mit dem FC Chelsea auf. Bundesligaklubs haben den frühere Schalke-Profi offenbar ebenfalls auf dem Zettel.

REUTERS/ Action Images Daniel Farke

+++ Daniel Farke Trainer-Kandidat in Frankfurt +++

Für die Kovac-Nachfolge in Frankfurt scheint neben Wagner auch Daniel Farke vom englischen Zweitligisten Norwich City ein Kandidat. "Wir beobachten viele Trainer auf dem Markt, auch Daniel Farke. Er leistet sehr gute Arbeit und entwickelt sich bei Norwich City sehr gut weiter", sagte Sportvorstand Fredi Bobic bei Sport1. Farke ist nach Wagner und Jürgen Klopp der dritte Trainer im englischen Fußball mit BVB-Vergangenheit. Vor seinem Engagement in England arbeitete der 41-Jährige anderthalb Jahre als Trainer der zweiten Mannschaft in der Regionalliga West.

+++ Lichtsteiner vor Wechsel zum BVB +++

Borussia Dortmund steht Medienberichten aus der Schweiz und Italien zufolge vor der Verpflichtung des Schweizer Nationalspielers Stephan Lichtsteiner. Der Kapitän der Schweizer soll mit dem BVB über einen Wechsel im Sommer einig sein. Lichtsteiner käme ablösefrei von Juventus Turin. Der Vertrag des Rechtsverteidigers beim italienischen Rekordmeister läuft aus. Er wäre der dritte Schweizer Nationalspieler bei den Dortmundern, die sich wiederum mit dem Schweizer Lucien Favre für den Trainer-Posten einig sein sollen.