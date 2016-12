VfL Wolfsburg Wagner wird nicht neuer Trainer

Trainer David Wagner hat nach Angaben der BBC ein Angebot des Bundesligisten VfL Wolfsburg abgelehnt. Der Coach des englischen Zweitligisten Huddersfield Town habe 24 Stunden über den Job beim abstiegsgefährdeten VfL nachgedacht, sich dann aber dagegen entschieden, meldete BBC Radio Leeds. Der 45-Jährige habe sich zum Verbleib in Huddersfield entschieden.

Der frühere Trainer der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund hat den englischen Verein im November 2015 übernommen und liegt derzeit auf Platz vier der Championship. In den zurückliegenden Tagen hatten einige deutsche Medien berichtet, dass Wagners Verpflichtung als Nachfolger des amtierenden Coach Valérien Ismaël bereits perfekt sei.

Ismaël, der mit dem VfL am Dienstagabend (20 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) in Mönchengladbach antreten wird, war vom inzwischen entlassenen Manager Klaus Allofs vom U23- zum Interims- und schließlich zum Cheftrainer befördert worden. In den ersten acht Spielen unter dem Nachfolger von Dieter Hecking holte der VfL nur sieben Punkte.

Rückendeckung hatte Ismaël am Montag von VfL-Aufsichtsrat Hans-Gerd Bode bekommen. "Wir haben einen Trainer, der gerade zeigt, dass er die Mannschaft neu ausrichtet", sagte Bode der Deutschen Presse-Agentur. "Das Ergebnis am Wochenende hat gezeigt, dass die Mannschaft den Kampf angenommen hat." Wolfsburg hatte 1:0 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen.