Kapitän des AC Florenz Davide Astori stirbt mit 31 Jahren

Davide Astori, Kapitän des italienischen Erstligisten AC Florenz, ist tot aufgefunden worden. Der 31-Jährige starb in der Stadt Udine, wo Florenz am Sonntag gegen den lokalen Club antreten sollte. Seine Mannschaftskollegen fanden ihren toten Kapitän am frühen Morgen in seinem Hotelzimmer. Nach Angaben des offiziellen Ermittlers in Udine sei ein "natürlicher Tod aufgrund von Herzversagen" wahrscheinlich.

"Die Fiorentina ist tief erschüttert verkünden zu müssen, dass ihr Kapitän Davide Astori verstorben ist", hieß es von Seiten des Klubs. "Aufgrund der schrecklichen und schwierigen Situation und vor allem aus Respekt seiner Familie gegenüber wird an die Sensibilität jedes Einzelnen appelliert."

La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che e' scomparso il suo capitano Davide Astori, colto da improvviso malore.

Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità di tutti. pic.twitter.com/bFGnkReWEC — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 4. März 2018

Der Innenverteidiger, geboren in der norditalienischen Lombardei, begann seine Karriere in der Jugendakademie des AC Mailand, spielte jedoch nie ein Profimatch für die Rossoneri. Sein Erstligadebüt feierte er 2008 bei Cagliari Calcio. Nach sechs Jahren wechselte er für ein Jahr auf Leihbasis zum AS Rom, danach 2015 zu Florenz. Erst kürzlich hatte der 14-malige italienische Nationalspieler dort seinen Vertrag bis 2022 verlängert. Astori hinterlässt eine Frau und eine Tochter.

Zahlreiche Vereine, Verbände und Weggefährten kondolierten. Der italienische Fußballverband sagte alle Sonntagsspiele der Serie A und Serie B ab. Gianluigi Buffon, der eigenen Angaben zufolge kaum öffentlich über andere Menschen spreche, habe nun das Gefühl "eine Ausnahme dieser Regel machen zu müssen" - für die Familie, vor allem aber für das junge Mädchen, das wissen müsse, dass sein Vater in jeder Hinsicht "ein ehrbarer Mensch, ein großer, ehrbarer Mensch" gewesen sei.