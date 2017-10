Europäischer Fußball PSG, Real, Arsenal - die Video-Highlights aus Europas Top-Ligen

In Frankreich stand "Le Classique" an, das Duell zwischen Olympique Marseille und Paris Saint-Germain. Marseille spielt bisher eine starke Saison und war vor dem Spiel Tabellenvierter - aber PSG ist natürlich das Spitzenteam der Liga und liegt bereits mit Abstand an der Spitze.

Gegen Marseille aber tat sich Paris schwer, geriet zweimal in Rückstand und konnte erst in der Nachspielzeit durch einen Freistoß von Edinson Cavani ein 2:2 retten. Da war Neymar schon duschen: Der Brasilianer hatte innerhalb von zwei Minuten erst gemeckert, sich dann nach einer Rempelei provozieren lassen und musste mit Gelb-Rot vom Platz. Hier die Höhepunkte:

Olympique Marseille - Paris St. Germain 2:2 (1:1)



Video AFP

1:0 Luiz Gustavo (16.)

1:1 Neymar (33.)

2:1 Thauvin (78.)

2:2 Cavani (90. + 3)

Marseille: Mandanda - H. Sakai, Rami, Rolando, Amavi - Zambo, Luiz Gustavo - Thauvin (83. Sarr), Ocampos, Payet (76. Sanson) - Mitroglou (66. N'Jie)

Paris: Areola - Meunier, Thiago Silva, Marquinhos, Kurzawa - Rabiot, Motta (69. Draxler), Verratti - Mbappé (80. di Maria), Cavani, Neymar

Schiedsrichter: Ruddy Buquet

Gelbe Karten: Mitroglu, H. Sakai, Ocampos, Sanson - Mbappé

Zuschauer: 60.410

Sehen Sie ab hier weitere Höhepunkte aus den europäischen Top-Ligen. Unter anderem: Klatsche für Klopp und der Überraschungssieg von Huddersfield gegen Manchester United.

LA LIGA

FC Barcelona - FC Malaga 2:0 (1:0)

Video REUTERS

1:0 Deulofeu (2.)

2:0 Iniesta (56.)

Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Mascherano, Umtiti, Digne - Deulofeu (72. Nelson Semedo), Rakitic, Busquets (76. Paulinho), Iniesta - Messi, Suarez (83. Paco Alcacer)

Malaga: Andres - Rosales, Luis Hernandez, Baysse, Juankar - Rolon (67. Cecchini), Adrian Gonzalez - Keko, Penaranda (72. Borja Baston), Chory - Rolan (46. Juanpi)

Schiedsrichter: Pablo Gonzales Fuertes

Gelbe Karten: Umtiti - Rosales, Luis Hernandez, Adrian Gonzalez, Cecchini

Zuschauer: 74.397

Real Madrid - SD Eibar 3:0 (2:0)

Video AP

1:0 Paulo Oliveira (18., Eigentor)

2:0 Asensio (28.)

3:0 Marcelo (82.)

Madrid: Casilla - Nacho, Varane, Sergio Ramos, Theo - Modric, Casemiro, Dani Ceballos (71. Marcelo) - Asensio (64. Benzema), Cristiano Ronaldo, Isco (71. Vazquez)

Eibar: Dmitrovic - Arbilla, Lomban, Paulo Oliveira - Capa (73. Ruben Pena), Rivera, Escalante (79. Sergi Enrich), José Angel - Jordan, Charles (63. Kike), Inui

Schiedsrichter: Alfonso Alvarez Izquierdo

Gelbe Karten: Casemiro - Charles

Zuschauer: 66.189

PREMIER LEAGUE

FC Chelsea - FC Watford 4:2 (1:1)



Video AP

1:0 Pedro (12.)

1:1 Doucouré (45.+2)

1:2 Pereyra (49.)

2:2 Batshuayi (71.)

3:2 Azpilicueta (87.)

4:2 Batshuayi (90.+5)

Chelsea: Courtois - Rüdiger, David Luiz, Cahill - Azpilicueta, Fabregas, Bakayoko, Marcos Alonso (68. Willian) - Pedro (Zappacosta), Morata (61. Batshuayi), Hazard

Watford: Gomes - Mariappa (90. A. Gray), Kabasele, Britos - Kiko Femenia, Cleverley, Doucouré, Holebas - Pereyra (65. Carrillo), Deeney (80. Watson), Richarlison

Schiedsrichter: Jonathan Moss

Gelbe Karten: Rüdiger - Holebas, Mariappa, Kiko Femenia

Zuschauer: 41.467

Huddersfield Town - Manchester United 2:1 (2:0)

Video REUTERS

1:0 Mooy (28.)

2:0 Depoitre (33.)

2:1 Rashford (78.)

Huddersfield: Lössl - Smith, Jörgensen, Schindler, Löwe - Hogg, Williams - Ince (90.+3 Malone), Mooy, Kachunga (39. van la Parra) - Depoitre (70. Mounié)

Manchester: De Gea - A. Valencia, Smalling, P. Jones (23. Lindelöf), A. Young - Ander Herrera, Matic - Lingard, Mata (46. Rashford), Martial (46. Mkhitaryan) - R. Lukaku

Schiedsrichter: Lee Mason

Gelbe Karten: Smith, Mooy, Williams - Martial, A. Young

Zuschauer: 24.426

Manchester City - FC Burnley 3:0 (1:0)

Video AFP

1:0 Aguero (30., Elfmeter)

2:0 Otamendi (73.)

3:0 L. Sané (75.)

Manchester: Ederson - Walker, Stones, Otamendi, Delph - De Bruyne (81. De Bruyne), Fernandinho (79. Yaya Touré), Silva - Bernardo Silva, Aguero (77. Gabriel Jesus), L. Sané

Burnley: Pope - Lowton, Tarkowski, Mee, S. Ward - Arfield, Defour (A. Westwood), Cork, Brady - Hendrick (71. Gudmundsson) - Wood (20. Barnes)

Schiedsrichter: Roger East

Gelbe Karten: Fernandinho, Sané - Tarkowski, Cork, Barnes

Zuschauer: 54.118

FC Everton - FC Arsenal 2:5 (1:1)



Video DPA

1:0 Rooney (12.)

1:1 Monreal (40.)

1:2 Özil (53.)

1:3 Lacazette (74.)

1:4 Ramsey (90.)

2:4 Niasse (90.+3)

2:5 A. Sanchez (90.+5)

Everton: Pickford - M. Keane, Jagielka, A. Williams - I. Gueye - Kenny, G. Sigurdsson, Vlasic, Baines - Rooney, Calvert-Lewin

Arsenal: P. Cech - Koscielny, Mertesacker, Monreal - Bellerin, Ramsey, G. Xhaka, Kolasinac - Özil, A. Sánchez - Lacazette

Schiedsrichter: Craig Pawson

Gelbe Karten: A. Williams - Koscielny

Gelb-Rot: Gueye (68.)

Zuschauer: 39.189

Tottenham Hotspur - FC Liverpool 4:1 (3:1)

Video DPA



1:0 H. Kane (4.)

2:0 Son (12.)

2:1 M. Salah (24.)

3:1 Alli (45.+3)

4:1 H. Kane (56.)

Tottenham: Lloris - Alderweireld, Sanchez, Vertonghen - Trippier, Eriksen (82. Dier), Winks, Alli, Aurier - H. Kane (88. F. Llorente), Son (69. Sissoko)

Liverpool: Mignolet - Gomez, J. Matip, Lovren (32. Oxlade-Chamberlain), Alberto Moreno - Milner, J. Henderson, Can (83. Grujic) - Coutinho, Roberto Firmino (77. Sturridge), M. Salah

Schiedsrichter: Andre Marriner

Gelbe Karten: -, Can

Zuschauer: 80.827