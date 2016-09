EM-Qualifikation DFB-Frauen besiegen Russland

Die deutschen Fußballfrauen haben ihr erstes Match nach dem Goldmedaillengewinn bei den Olympischen Spielen in Rio gegen Russland mit 4:0 (3:0) gewonnen. Damit schaffte die DFB-Auswahl in der EM-Qualifikation den siebten Sieg im siebten Spiel. In Khimki erzielten Xenia Zybutowitsch (7. Minute/Eigentor), Leonie Maier (14.), Kathrin Hendrich (25.) und Lena Petermann (78.) die Treffer für das Team, in dem eine ganze Reihe von Stammspielerinnen und Olympia-Teilnehmerinnen fehlte.

Es war das erste Spiel mit Steffi Jones als neuer Bundestrainerin. Jones war bereits im vergangenen Jahr als Nachfolgerin der langjährigen Trainerin Silvia Neid bestimmt worden.

DPA Steffi Jones vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Russland

Am nächsten Dienstag spielt das deutsche Team, das sich die Teilnahme an der EM-Endrunde in den Niederlanden bereits frühzeitig gesichert hat, zum Abschluss der EM-Qualifikation in Györ gegen Ungarn (16.00 Uhr).