Der asiatische Markt - wenn der europäische Fußball über Expansion spricht, dann ist dieser Ausdruck nicht weit. Er verspricht Wachstumsraten, dort ist das Geld noch zu holen. Anderen gilt er genau deswegen als Symbolwort dafür, was im modernen Kommerzfußball falsch läuft. Der asiatische Markt - Glitzer- und Kampfbegriff gleichermaßen.

Derzeit läuft in Abu Dhabi der Asiencup. Und wenn man den Fußball auf diesem Kontinent tatsächlich als Markt betrachtet, ist das sozusagen die größte Fachmesse Asiens. Mit allerdings bislang eher ernüchternden Ergebnissen.

Seit zwei Wochen bereits wird mit der Rekordteilnehmerzahl von 24 Teams gespielt, ab Donnerstag werden die Viertelfinals ausgetragen, das Zuschauerinteresse bei den Partien ist vor allem in den Gruppenspielen zurückhaltend gewesen, um es diplomatisch auszudrücken. Für das sportliche Niveau gilt ähnliches. Einige internationale Stars sind gar nicht erst dabei und bei ihren Vereinen geblieben. Tottenham-Star Heung Min Son reiste immerhin mit Verspätung an und verstärkt jetzt seine Mannschaft. In Europa schaffen es die Resultate bislang in die Randspalten der Medien.

Politisch brisante Duelle

Wenn der Asiencup bisher eine größere Aufmerksamkeit erhalten hat, dann lag es weniger daran, dass die Partien aufregend waren, sondern an der politischen Brisanz so manchen Duells. Jemen, Irak, Iran, Saudi-Arabien, Katar, Palästina, Syrien, Nord- und Südkorea - zahlreiche der teilnehmenden Länder finden ansonsten eher in der politischen als in der Sportberichterstattung statt. Krisenstaaten, Rivalen, ehemalige und aktuelle Kriegsgegner.

Das Spiel Saudi-Arabien gegen Katar in der Vorwoche wurde so zum Zweikampf der Erzfeinde stilisiert, diplomatisch hochbrisant. Beide Länder liegen seit Jahren im Clinch, die Saudis werfen Katar die Unterstützung von Terroristen vor, stehen aber nicht erst seit der Ermordung des Regimekritikers Kashoggi selbst im Visier der Menschenrechtsorganisationen. Dass es dabei nicht nur um politische, sondern auch um wirtschaftliche Interessen geht, dass von Saudi-Arabien aus ein Piratensender agiert, der alle großen Sportereignisse ausstrahlt und sich dabei ungeniert bei Bildern des katarischen Rechteinhabers beIN Sports bedient, kommt hinzu.

Auf dem Feld war von all dem dann relativ wenig zu merken. Das Spiel lief in zivilisierten Bahnen ab, Katar gewann gegen die leicht favorisierten Saudis etwas überraschend 2:0 und ist mittlerweile auch ins Viertelfinale vorgestoßen. Saudi-Arabien hingegen ist im Achtelfinale an Japan gescheitert.

Tummelplatz der Trainer-Prominenz

Der Asiencup, er ist auch ein Tummelplatz von bekannten und meist ehemals erfolgreichen Trainerroutiniers, die zum Ende ihrer Laufbahn noch einmal das große Geld machen. Italiens Weltmeistermacher Marcello Lippi, seit 2016 Trainer Chinas, erwartet am Donnerstag Iran mit dem früheren Real-Coach Carlos Queiroz. Der schwedische Wandervogel Sven-Göran Eriksson ist mit den Philippinen bereits ausgeschieden, das gilt auch für den früheren Toptrainer Hector Cuper mit Usbekistan. Im Wettbewerb dagegen ist noch Italiens Alberto Zaccheroni, einst bei Inter Mailand und Lazio Rom unter Vertrag, jetzt Nationaltrainer der gastgebenden Vereinigten Arabischen Emirate, die es am Freitag mit Titelverteidiger Australien zu tun bekommen.

Der einzige deutsche Trainer Bernd Stange ist als Betreuer der syrischen Auswahl noch während des Turniers entlassen worden. Auch Indiens Coach Stephan Constantine warf hin, nachdem seine Mannschaft ausgeschieden war.

Zumindest spannend verliefen die Achtelfinals: Vier der acht Partien gingen über die Verlängerung, zwei wurden erst im Elfmeterschießen entschieden. Mit Japan, Australien, Südkorea und Iran stehen die Turnierfavoriten allesamt unter den besten Acht. Einziges verbliebenes Überraschungsteam ist Vietnam, das jetzt gegen die Japaner allerdings klarer Außenseiter ist.

Bis zum 1. Februar dauert die Asienmeisterschaft noch an. Eine echte Generalprobe für die Weltmeisterschaft in drei Jahren in der Region ist dieses Turnier sicherlich noch nicht. Aus Sicht des WM-Ausrichters Katar kann man wohl auch sagen: zum Glück.