DFB-Remis gegen Dänemark Heldengeschichten von übermorgen

In der Pause des Länderspiels standen plötzlich echte Helden auf dem Platz. Flemming Poulsen, Kim Vilfort, John Jensen, John Sivebaek, Torben Piechnik, Kim Christofte und die anderen aus jener dänischen Fußballnationalmannschaft, die im Sommer 1992 so überraschend zur Europameisterschaft gestürmt war und dabei auch den turmhohen Favoriten Deutschland, das Team mit all den Weltmeistern von 1990, bezwungen hatte.

Sie waren keine herausragenden Fußballer, aber sie spielten so beseelt, dass sie auch nach 25 Jahren noch wie Könige gefeiert werden von den Zuschauern im Bröndby-Stadion. Und als die Poulsens und Jensens nach ein paar Minuten wieder den Rasen verließen, tauchte an ihrer Stelle die Frage auf, wer von den Spielern, die an diesem Abend beim 1:1 zwischen Dänemark und Deutschland für das DFB-Team auf dem Platz standen, in 25 Jahren wohl noch in Erinnerung sein wird, dass er von den Menschen bejubelt wird.

Es ist sehr leicht, dieses Testspiel und auch den sich anschließenden Confed Cup als wenig aussagekräftige Fußnote der Trainer-Ära Joachim Löw abzutun und zu vergessen. Ein Kader fast ohne Stammspieler, keine Vorbereitungszeit, nichts als ein Lückenfüller im Fußballsommer. Man kann aber auch ernsthaft fragen: Sind in diesem vermeintlich zusammengewürfelten Kader sogar einige Profis, die auf die Weltmeisterschaft 2018 eine Chance haben?

Sandro Wagner bringt ein neues Element ein

Wenn man sich diese Frage seriös stellt, dann hat die so unwichtig erscheinende Partie in der Kopenhagener Vorstadt doch erste zarte Hinweise gegeben. Dem Bundestrainer geht es auch darum, Spielertypen zu finden, die ein gewisses Anforderungsprofil mitbringen, das selbst in dieser arrivierten Mannschaft um Mesut Özil, Sami Khedira und Thomas Müller fehlt.

Zum Beispiel Sandro Wagner. Der Hoffenheimer hat in seinen 70 Spielminuten gegen die Dänen gezeigt, warum Löw ihn nominiert hat. Weil er als Mittelstürmer uralter Schule Bälle gewinnt, die er sich mit seiner Robustheit holt wie ein Basketballer den Rebound unterm Korb. Es gab eine Szene in der ersten Hälfte, als die Dänen den Ball im eigenen Strafraum eigentlich unter Kontrolle hatten und Wagner seinen Körper einfach zwischen Ball und Gegner zwängte und sich den Ballbesitz sicherte. Das hat man in der Nationalelf lange nicht gesehen.

Oder als Gegenpart Amin Younes. Der kleine Ajax-Angreifer kam nur für wenige Minuten zum Einsatz, da gab es nicht viel zu sehen. Aber Löw hat ihn dabei, weil Younes etwas kann, was der deutschen Offensive verloren gegangen ist. Das Dribbling, das Fummeln, der gewonnene Zweikampf in der Offensive durch eine Körpertäuschung. Löw hat schon bei der EM in Frankreich lautstark beklagt, dass das Eins-gegen-eins-Spiel eine deutsche Schwäche geworden sei. Mario Götze und Julian Draxler waren darin mal stark, beide haben sich in andere Richtungen entwickelt.

Und wer noch weitere Erkenntnisse an diesem Abend suchen wollte, der wurde auch bei Jonas Hector, dem Kölner, fündig. Der in solchen Spielen kein Problem damit hat, die Verantwortung in die Hand zu nehmen, wenn die eigentlichen Chefs nicht vor Ort sind. Hector ist anfangs nur in die Nationalmannschaft hereingekommen, weil es so wenige gute Außenverteidiger gibt. Löw konnte ihn irgendwann nicht mehr übersehen, jetzt ist der Mann auf der linken Seite unverzichtbar geworden.

Kimmich ist hochbegabt, aber vielleicht falsch platziert

Sein Pendant auf rechts, Joshua Kimmich, ist ein Hochbegabter, das hat er auch in Bröndby mehrfach bewiesen, nicht zuletzt mit seinem artistischen Treffer zum 1:1. Anders als für Hector jedoch ist die Außenbahn für ihn nicht die Position seines Herzens. Auch gegen die Dänen hatte er seine Schwierigkeiten, die Seite abzudichten, Kimmich ist vermutlich in der Zentrale noch wertvoller, aber wer soll dann auf die rechte Seite gehen?

Wagner, Younes, Hector und mit Abstrichen Kimmich - sie profitieren von Alleinstellungsmerkmalen. Innenverteidiger zum Beispiel hat der Bundestrainer mehr als genug, und darum werden es Niklas Süle und Antonio Rüdiger auch künftig schwer haben, gegen Mats Hummels, Jérome Boateng, Benedikt Höwedes oder Shkodran Mustafi zu bestehen. Und auch Sebastian Rudy im defensiven Mittelfeld, so sehr er sich gegen die Dänen auch mühte, wird über den Rang der Fleißbiene kaum hinauskommen. So lange Sami Khedira und Toni Kroos spielen, so lange Kimmich auf die Sechs spekuliert.

Lars Stindl, noch einer der Debütanten des Abends, wird es allem zu Tage gelegten Eifers zum Trotz wohl auch kaum schaffen, die Arrivierten in der Offensive zu gefährden. Die Konkurrenz hat ältere Rechte, und die werden von Löw normalerweise geachtet.

Am Samstag geht es in der WM-Qualifikation gegen San Marino (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE). Die nächste Gelegenheit für das Team der Kategorie B, ein bisschen was in Richtung Kategorie A zu machen. Ein bisschen was dafür zu tun, dass sich Fans im Jahr 2042 an sie erinnern.