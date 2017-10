Deutscher Fußball-Bund Ärger in der Schiedsrichter-Szene

Manuel Gräfe muss zum Rapport: Der Bundesligaschiedsrichter wurde für Dienstag vom DFB in die Zentrale nach Frankfurt am Main zu einer Aussprache bestellt. Die "Bild am Sonntag" hatte berichtet, Gräfe habe das Gespräch mit der Führung selbst gesucht. DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann widersprach und gab an, er und die Schiedsrichterkommission hätten den Berliner in die DFB-Zentrale nach Frankfurt am Main geladen.

Grund für das Treffen ist ein Interview, das der Referee dem "Tagesspiegel" im August gegeben hatte. Darin hatte er Herbert Fandel, den Vorsitzenden der DFB-Schiedsrichterkommission, und Chef-Instruktor Hellmut Krug scharf für ihren Führungsstil kritisiert sowie eine fehlende Transparenz und ausgeprägte Vetternwirtschaft bemängelt.

Getty Images Hellmut Krug

Dass das Schiedsrichter-Gebilde instabil ist, ist nicht neu. Vorwürfe, dass viele persönliche Befindlichkeiten im Spiel seien, kommen immer wieder von unterschiedlichen Seiten auf. Auch der ehemalige Fifa-Schiedsrichter Babak Rafati hatte nach seinem Suizidversuch 2011 in Interviews und seinem Buch "Ich pfeife auf den Tod" schwerwiegende Vorwürfe gegen Fandel und Krug erhoben.

Bei der Aussprache soll auch Lutz Michael Fröhlich anwesend sein. Seit 2016 ist er verantwortlich für die Unparteiischen von der ersten bis zur dritten Liga. Der 60-Jährige hatte Fandel nach kolportierten Unruhen im Schiedsrichter-Wintertrainingslager 2016 beerbt. Fröhlich gilt bei den Referees als äußerst beliebt, Gräfe lobte ihn öffentlich für dessen nun geltendes "Leistungsprinzip".