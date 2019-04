Die SPD, diese alte ruhmreiche Partei, hatte in den vergangenen zwei Jahren drei Vorsitzende, und mancher Leitartikler fragte sich bei diesem Verschleiß, ob diese so heterogene Partei mit ihren gut 450.000 Mitgliedern überhaupt regierbar sei.

Beim Deutschen Fußball-Bund muss mit Reinhard Grindel der dritte Präsident innerhalb von sieben Jahren gehen. Der DFB mit den Nationalmannschaften auf der einen Seite, mit den Amateuren auf der anderen Seite ist mindestens so heterogen wie die SPD, der Verband hat sogar sieben Millionen Mitglieder, und die Frage der Regierbarkeit stellt sich nach den Ereignissen der vergangenen Wochen genauso.

Grindel ist seinen gesammelten Unzulänglichkeiten zum Opfer gefallen, seinem Auftreten in der Öffentlichkeit, das man als täppisch bezeichnen kann, seiner Unglaubwürdigkeit, von Compliance und Transparenz zu reden und sich gleichzeitig beschenken zu lassen, seinen ständigen Widersprüchen bei öffentlichen Äußerungen.

"Heckenschützen" in der Verbandszentrale

Er ist aber auch zurückgetreten, weil aus dem Verband wiederholt und bewusst Indiskretionen an die Medien gestreut wurden. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" spricht in ihrem Kommentar von "Heckenschützen", und wenn man in diesem unschönen Bild bleiben will, dann wurde der DFB-Präsident gezielt zum Abschuss freigegeben.

Durchstechereien an die Medien, Fraktionierungen, Intrigen - das ist alles nichts Neues an der Otto-Fleck-Schneise. Theo Zwanziger trat 2012 entnervt vom Amt zurück, zermürbt auch, weil er intern demontiert war. Nachfolger Wolfgang Niersbach hatte im Verband mit seinem jovialen Image zwar ein erheblich besseres Standing als der nur mäßig beliebte Zwanziger. Nachdem der SPIEGEL die Sommermärchen-Affäre ans Tageslicht gebracht hatte, setzten jedoch unverzüglich die Absetzbewegungen ein. Niersbach war bald ebenfalls weg.

Auch bei Grindel gingen die Zerlegungsprozesse am Ende schnell. Gemocht wurde der 54-Jährige beim DFB nie sehr, zu fremd wirkte er im Fußballbetrieb. Hinter vorgehaltener Hand gab es verbandsintern Spott für seine Versuche, sich der Branche anzubiedern. Aber aus der Deckung wagte sich bis zuletzt keiner seiner Kritiker. Es reichte ja, der Öffentlichkeit Informationen zuzuspielen, jetzt, wo Grindel ohnehin angeschlagen war. Das Detail mit der Luxusuhr konnte er nicht im Amt überstehen.

Grüppchenbildungen, Netzwerke, Seilschaften, das gehört zur DNA des Verbands dazu. Zwanziger, Niersbach, Grindel - drei völlig unterschiedliche Typen mit unterschiedlichem Führungsstil, vereint darin, dass alle drei nicht nur an sich selbst, sondern auch im und am Verband gescheitert sind. Ist überhaupt jemand in der Lage, diesen Deutschen Fußball-Bund in den Griff zu bekommen?

Rauball verlangt Strukturreform

Diese Frage steht im Raum, wenn DFL-Präsident Reinhard Rauball in seiner Presseerklärung zum Grindel-Rücktritt von der Notwendigkeit spricht, einen "personellen, aber auch strukturellen Neuanfang" zu machen. Nur die Person auszuwechseln, wird wenig ändern. Wobei Rauball und die Deutsche Fußball-Liga bislang nichts gegen einen schwachen DFB-Präsidenten hatten, der sie in ihren Aktionen weitgehend unbehelligt lässt. Auch deswegen war Grindel trotz seines desaströsen Krisenmanagements nach dem WM-Aus und des Falls Mesut Özil im Amt verblieben - weil aus den mächtigen Profivereinen kein Druck auf den Verband ausgeübt wurde. Und weil Grindel der Liga nichts entgegensetzte.

Allerdings kann auch die DFL kein Interesse an einer DFB-Führung haben, die immer wieder an der Grenze der Peinlichkeit agiert. Das beschädigt die Gesamtmarke und berührt damit die für die DFL maßgeblichen Denkkategorien. "Struktureller Neuanfang" - das würde wohl bedeuten: Der DFB bekommt an die Spitze einen Manager, hauptamtlich und damit angemessen bezahlt, das würde auch den Eiertanz um die Einkünfte des Präsidenten beenden. Und vielleicht sogar den unwürdigen Begleitumstand, dass ein zurückgetretener DFB-Präsident versucht, sich in den Gremien von Uefa und Fifa zu halten, auch um sein dortiges Salär von einer knappen halben Million Euro im Jahr zu behalten.

DFB-Direktor Oliver Bierhoff wäre so gesehen der geborene Kandidat für den Präsidentenjob. Dass Bierhoff Managerqualitäten hat, ist unbestritten. Schließlich ist es genau das, was ihm oft vorgeworfen wird. Bierhoff hat beim DFB zehn Jahre gebraucht, um sich seine Machtposition aufzubauen, er hat dabei genug Widerstände zu überbrücken gehabt. Er hat, wenn man so will, alle Kämpfe in diesem Verband schon hinter sich, und er ist immer noch da.

Interimspräsident Rainer Koch hat allerdings angedeutet, man bevorzuge stattdessen einen Bewerber von außerhalb. Die Netzwerker, die Durchstecher und Seilschaftenknüpfer sind bereit.