1. Die Bayern-Krise wird anhalten

"Ich habe im Training nichts davon gemerkt, dass sie down waren." Das sagte Bundestrainer Joachim Löw am vergangenen Freitag über die Bayern-Spieler im DFB-Kader. Es war die Antwort auf eine Frage nach eventuell fehlendem Selbstbewusstsein der Münchner, die mit ihrem Verein zuvor vier Pflichtspiele in Folge nicht gewonnen hatten.

Weil er nicht das Gefühl hatte, dass die Spieler durch die Misserfolge angeschlagen waren, setzte Löw gegen die Niederlande auf einen starken Bayern-Block. Das Ergebnis ist bekannt: Thomas Müller vergab eine Großchance, als er frei vor Torwart Cillessen nur das Außennetz traf, Jérôme Boateng leistete sich ungewohnt viele Fehler im Spielaufbau und wirkte auch in der Zweikampfführung behäbig, Manuel Neuer hatte mit schlechtem Stellungsspiel entscheidenden Anteil am 0:1, und Mats Hummels fiel vor allem dadurch auf, dass er die Fehler seines Teams im Anschluss herunterspielte und die Niederlage kleinredete.

Die Folge: Boateng reiste leicht angeschlagen frühzeitig von der Nationalmannschaft ab, Müller fand sich gegen Frankreich auf der Bank wieder. Hummels und Neuer spielten zwar ebenso wie ihr Bayern-Teamkollege Niklas Süle und machten keine großen Fehler, konnten sich aber nicht besonders auszeichnen. Insgesamt zeigten die Münchner, warum der Serienmeister der vergangenen Jahre in der Bundesliga schwächelt und mit vier Punkten Rückstand auf den BVB nur Tabellensechster ist. Nur Joshua Kimmich überzeugte im DFB-Trikot - das allerdings im Mittelfeld und nicht als Außenverteidiger wie im Verein.

Vor der Länderspielpause war vor allem Trainer Niko Kovac für die Bayern-Krise verantwortlich gemacht und scharf kritisiert worden. Die Nations-League-Partien haben gezeigt: Die Spieler der Münchner sind einfach nicht in Form. Das verheißt nichts Gutes für die kommenden Aufgaben in Meisterschaft, Champions League und DFB-Pokal und bedeutet im Umkehrschluss, dass die Bundesliga spannend bleiben dürfte.

2. Sané ist kein Mbappé

Dass Löw bei der Kadernominierung für die WM in Russland auf Leroy Sané verzichtete, sorgte für großes Unverständnis. Schließlich war der 22-jährige Offensivspieler von Manchester City in der vergangenen Saison zum besten Jungprofi der Premier League gewählt worden und gilt nach wie vor als wohl größtes Talent im deutschen Fußball.

Weil er über enormes Tempo, eine beeindruckende Technik und einen starken Abschluss verfügt, wurde Sané sogar mit Frankreichs Shootingstar Kylian Mbappé verglichen. Das 1:2 (1:0) von Paris hat gezeigt, warum das aktuell Unsinn ist. Sané zeigte zwar vor allem in der ersten Hälfte starke Ansätze, beschäftigte die französische Hintermannschaft im Zusammenspiel mit Serge Gnabry und Timo Werner und holte den Elfmeter zur Führung des DFB-Teams heraus.

Aber er leistete sich auch viele leichte Ballverluste und traf oft die falschen Entscheidungen - so zum Beispiel in der 21. Minute. Bei einem Konter war er eigentlich frei durch und hätte alleine auf Hugo Lloris zugehen können. Stattdessen nahm er aber das Tempo raus und spielte einen schlampigen Querpass auf Werner, den der französischen Keeper abfing.

Mbappé zeigte im Spiel gegen die DFB-Auswahl zwar auch nicht seine beste Leistung im Nationaltrikot und war an den beiden Treffern seines Teams nicht beteiligt. Aber der 19-Jährige bewegte sich deutlich intelligenter als Sané, setzte sein Tempo besser ein und lief seinen Gegenspielern in schöner Regelmäßigkeit davon. Was beide vor allem unterscheidet: Mbappé hat in 24 Länderspielen schon neun Tore erzielt, Sané ist bei 15 Einsätzen noch ohne Treffer für die Nationalmannschaft.

3. Löw braucht nicht Schulz und Kehrer, sondern zweimal Schuhrer

Gegen Frankreich überraschte Joachim Löw mit einem neuen System. Im 3-4-3, das defensiv zum 5-4-1 wurde, agierte er mit zwei Außenspielern: Nico Schulz und Thilo Kehrer. Beide machten ihre Sache zwar ordentlich, jeweils ein Teil ihres Spiels hakte aber.

Bei Schulz war es die Offensive. Der 25-Jährige von der TSG Hoffenheim ist es in der Bundesliga eigentlich gewohnt, sich über die linke Außenbahn auch in den Angriff einzuschalten. Gegen Frankreich war davon wenig zu sehen. In der Defensive präsentierte er sich dafür stabil: Sogar ein Laufduell mit dem heranstürmenden Mbappé konnte er für sich entscheiden - als einer der wenigen in der deutschen Mannschaft.

AP Kylian Mbappé, Nico Schulz, Thilo Kehrer (v.l.)

Auf der anderen Seite setzte Kehrer starke Offensivakzente. Immer wieder hinterlief er Gnabry, überlud damit die rechte Angriffsseite und schaffte Überzahlsituationen. Probleme hatte der PSG-Verteidiger aber in der Defensive. Immer wieder brach Frankreichs Linksverteidiger Lucas Hernández über Kehrers rechte Seite durch und bereitete so unter anderem das zwischenzeitliche 1:1 vor.

Könnte man aus beiden Spielern einen machen und diesen dann klonen, hätte die deutsche Mannschaft womöglich zwei perfekte Außenverteidiger. Aus Schulz und Kehrer würde gewissermaßen Schuhrer werden. Bis die Gentechnik soweit ist oder beide auf andere Weise an ihren Schwächen arbeiten, muss Löw Abstriche machen - entweder offensiv oder defensiv.