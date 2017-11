DFB-Remis gegen Frankreich Duell der Besten

Sami Khedira ist nicht nur ein äußerst erfahrener Nationalspieler, sondern offensichtlich auch ein Meister der Dialektik. "Wir haben gegen das beste Team der Welt gespielt, und wir haben sie teilweise dominiert", sagte er nach dem 2:2-Remis gegen Frankreich. Wer das beste Team der Welt teilweise dominiert, ist derjenige dann nicht selbst das beste Team der Welt?

Es bleiben sieben Monate Zeit, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Dann ist WM, und Deutschland und Frankreich haben am Dienstag in Köln in jedem Fall gute Argumente gesammelt, sie für die Top-Favoriten in Russland zu halten.

"Zwei Mannschaften auf Top-Niveau" hatte der Bundestrainer an diesem Abend gesehen, die Franzosen seien schließlich "gespickt mit Weltklassespielern", und das, obwohl im Testspiel Hochkaräter wie Paul Pogba, Thomas Lemar und Ousmane Dembélé fehlten.

Deutsche Abwehr in Verlegenheit

Was Frankreich an ihrer Stelle auf den Platz brachte, hatte allerdings tatsächlich immer noch höchste Qualität. Gerade in der ersten Halbzeit brachten die flinken Offensivleute um Kylian Mbappé und den zweifachen Torschützen Alexandre Lacazette die deutsche Abwehr immer wieder in Verlegenheit. Torwart Kevin Trapp bewahrte seine Elf vor Schlimmerem.

"Wie wir dann nach zweifachem Rückstand zurückgekommen sind, nötigt mir Respekt ab", so Löw - der auf seiner Seite ebenfalls auf fehlende Stützen verweisen konnte: Thomas Müller, Jérôme Boateng, Jonas Hector, Manuel Neuer waren aus der Stammformation nicht mit von der Partie, Mats Hummels spielte nur 45 Minuten. Ein Aufeinandertreffen beider Mannschaften in Bestbesetzung verheißt Großes.

Spielerisch ist Frankreich derzeit wahrscheinlich allen anderen Nationen voraus, auch der DFB-Elf. Aber das Team von Joachim Löw deutete an diesem Abend an, was man dagegenzuhalten versteht. Der Bundestrainer selbst nennt es eine "psychische Robustheit" oder "mentale Stärke", auf die er sich in seiner Mannschaft verlassen kann. Auch wenn die Franzosen teilweise ihre fußballerische Überlegenheit demonstrierten - am Ende standen sie doch nicht als Sieger da. Weil Lars Stindl mit dem letzten Angriff traf.

Es ist das deutsche Klischee, dass ihre Teams über die Generationen hinweg davon leben, niemals aufzugeben, bevor tatsächlich abgepfiffen wird. In Köln konnte man wieder einmal sehr schön sehen, dass an Klischees auch viel Wahres dran ist.

Emre Can war diesmal überfordert

Was längst nicht heißt, dass die Mannschaft jetzt schon bereit und fähig ist, ihren Titel in Russland souverän zu verteidigen. Die Außenverteidiger-Frage ist auch nach dem letzten Länderspiel des Jahres 2017 unbefriedigend. Emre Can musste anstelle des pausierenden Joshua Kimmich auf der rechten Abwehrseite spielen, und er war sehr zu bedauern, dass ihm diese ungeliebte Aufgabe zufiel. Can hat seinen Wert in der Zentrale, vielleicht sogar im Deckungszentrum, aber als Rechtsverteidiger genügt er den höheren Ansprüchen beileibe nicht. Wenn Hector auf links und Kimmich ausfallen, wird das Eis auf dieser Schlüsselposition dünn.

Der Bundestrainer weiß das, deswegen experimentiert er so ausgiebig auf den Außen. Marvin Plattenhardt, der Herthaner, der am Dienstag auf der linken Seite spielte, und der Leipziger Marcel Halstenberg sind Optionen für den Kader. In Turnierspielen, in denen es Spitz auf Knopf steht, möchte man sie aber vielleicht dann doch (noch) nicht sehen.

Seit nunmehr elf Jahren ist Löw Chefcoach, keine andere Nation hat ein so eingespieltes Trainerteam, vom Manager bis zum Team-Psychologen kennen sich die Verantwortlichen in- und auswendig. Löws französischer Kollege Didier Deschamps ist auf dem Weg dahin, es ihm ähnlich zu tun, Strukturen zu verankern. Aber Löw und der DFB haben in dieser Hinsicht einen gewaltigen Vorsprung gegenüber Frankreich, gegenüber der gesamten Konkurrenz: "Wir haben über die Jahre eine wahnsinnig gute Basis geschaffen", sagt Löw. Jeder weiß, was er tut. Das gilt mittlerweile auch für die Spieler, und diejenigen, die neu hinzukommen, werden einfach ins System eingefügt.

Ob ihm das nicht Sorgen mache, dass die Franzosen über so viele großartige Spieler verfügen, wurde der Bundestrainer nach der Partie gefragt. Antwort Löw: "Das macht mir keine einzige schlaflose Nacht. Mich macht nichts mehr nervös." Das glaubt man ihm sofort.