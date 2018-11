1. Bis zur 70. Minute war die deutsche Leistung weltmeisterlich

Fans der DFB-Elf dürften nach den ersten siebzig Minuten wehmütig geseufzt haben. Ach, hätte die deutsche Mannschaft doch nur schon bei der WM so aufgetrumpft! Teils lag die starke Leistung gegen die Niederlande an Löws neuem Spielsystem: Das 4-2-3-1 der WM ist tot, ein 5-2-3 nun angesagt. Die Fünferkette in der Abwehr sorgte für die nötige Stabilität. Vorne tauschten die drei Stürmer immer wieder die Positionen und verwirrten so die niederländische Abwehr.

Es war jedoch nicht in erster Linie das taktische System, das Deutschland zur Leistungssteigerung verhalf. Die deutschen Spieler liefen, bissen sich in die Zweikämpfe, gönnten den Niederländern im Mittelfeld keinen Zentimeter Raum. Als Toni Kroos kurz nach der Pause seinem Gegenspieler im Vollsprint den Ball abnahm und gedankenschnell einen Konter einleitete, hätte man ihm zurufen wollen: Warum erst jetzt und nicht schon im Sommer, Toni?

2. Die Wechsel haben den Sieg gekostet

Die Herrlichkeit endete, als der jugendliche Dreiersturm aus Leroy Sané, Serge Gnabry und Timo Werner nach und nach den Platz verließ. Sie hatten nicht nur offensiv brilliert, sondern auch im Spiel gegen den Ball unermüdlich die Passwege ins niederländische Mittelfeld geschlossen. Thomas Müller und Marco Reus konnten dieses Niveau nicht halten.

Willkommen im Klub! Der 14. Spieler im Klub der Einhunderter wird bei seinem nächsten Einsatz im DFB-Trikot Thomas Müller. Sein Debüt hatte der Bayern-Profi am 3. März 2010 in der heimischen Allianz Arena gegen Argentinien gegeben. Zwei Monate danach wurde er von Bundestrainer Joachim Löw für die Weltmeisterschaft in Südafrika nominiert, wo sein Stern in der Nationalmannschaft aufging. Ein Bild aus schlechteren Tagen: Lothar Matthäus (links) bei seinem letzten von 150 Länderspielen. Gegen Portugal verlor die deutsche Mannschaft bei der Europameisterschaft 2000 das dritte Gruppenspiel 0:3 gegen Portugal - und schied aus. Matthäus' große Länderspielkarriere samt Weltmeistertitel spricht dennoch für sich. Miroslav Klose ist nicht nur der Spieler mit den zweitmeisten Einsätzen (137) für die deutsche Nationalmannschaft, sondern auch der Spieler mit den meisten Toren (71). Hier dreht er nach seinem 1:0 gegen England im WM-Viertelfinale 2010 zum Jubeln ab. Am Ende gewann Deutschland 4:1 gegen die Three Lions. Küsschen für die Fans: 130-mal lief Lukas Podolski für Deutschland auf und schoss dabei 49 Tore. Hier bejubelt er seinen Treffer zum 1:0 im Gruppenspiel der Europameisterschaft 2008 gegen Polen. Bastian Schweinsteiger hat bei den deutschen Fans spätestens seit dem WM-Finale 2014 Legendenstatus, als er sich in der Nachspielzeit in jeden Ball und Gegenspieler warf. 121-mal hielt Schweini für die Nationalmannschaft die Knochen hin. 113 Einsätze in über zehn Jahren: Wenn es den perfekten Moment für einen Rücktritt von der Nationalmannschaft gibt, hat ihn Philipp Lahm gefunden. Nach dem WM-Titel war 2014 Schluss. 47-mal traf Jürgen Klinsmann in 108 Spielen für Deutschland. Aber so wie auf diesem Bild jubelte er vermutlich nur selten nach einem eigenen Tor. Das Foto entstand nach dem Golden Goal von Oliver Bierhoff im EM-Finale 1996 gegen Tschechien. Auch ein Welt- und Europameister wie Klinsmann: Jürgen Kohler spielte in 105 Spielen für Deutschland. Hier behauptet er den Ball in einem Testspiel gegen Albanien 1997. 104-mal spielte Per Mertesacker für Deutschland. Der in Pattensen bei Hannover aufgewachsene Innenverteidiger wird Fans der DFB-Auswahl vermutlich mit seinem "Eistonnen"-Interview nach dem Algerien-Spiel bei der WM 2014 in Erinnerung bleiben. Neben Lothar Matthäus vielleicht der beste Spieler, den Deutschland je gesehen hat: Franz Beckenbauer lief in 103 Spielen für die deutsche Mannschaft auf. Auch der Kaiser kann sich Welt- und Europameister nennen. Wie auch Thomas "Icke" Häßler, der neben 1990 auch 1996 zum Aufgebot der deutschen Mannschaft gehörte. 102-mal lief er insgesamt für Deutschland auf. Gerade so in den Klub der Einhunderter hat es Ulf Kirsten geschafft. Der Torjäger absolvierte 51 Spiele für die Bundesrepublik und 49 für die DDR. Er ist der einzige Profi in diesem Ranking, der für beide Auswahlteams auflief. Ausschließlich für die DDR aktiv war Joachim Streich. Der ehemalige Profi des 1. FC Magdeburg bestritt insgesamt 102 Länderspiele. Diese Zahl ist jedoch umstritten: Die Fifa erkennt vier Spiele des olympischen Turniers 1972 nicht an, sodass er nach offizieller Zählung bei 98 Spielen steht. Auf genau 100 Länderspiele für die Deutsche Demokratische Republik brachte es Hans-Jürgen Dörner. Der Libero liegt an zweiter Stelle der DDR-Rangliste.

Auch Joachim Löws Einwechslung von Leon Goretzka und die damit einhergehende Umstellung auf ein Dreier-Mittelfeld erwies sich als kontraproduktiv. Die Niederlande spielte in den Schlussminuten ohnehin nicht mehr durch das Mittelfeld, sondern schlug lange Bälle in den deutschen Strafraum. Es hätte eher einen kopfballstarken Bewacher für Aushilfsstürmer Virgil van Dijk gebraucht. Die Folge: Deutschland verspielte die 2:0-Führung, die Niederlande glich zum 2:2 aus.

5 - Das DFB-Team wartet nun seit 5 Pflichtspielen auf einen Sieg (2 Remis, 3 Niederlagen) – das ist die längste Durststrecke für die Deutschen seit knapp 40 Jahren, als es zwischen Juni 1978 und April 1979 sogar 6 Partien waren. Horror. #GERNED — OptaFranz (@OptaFranz) 19. November 2018

3. Im nächsten Jahr wird alles besser

13 Länderspiele im Jahr 2018 - sechs verloren (Brasilien, Österreich, Mexiko, Südkorea, Niederlande, Frankreich), vier gewonnen (Saudi-Arabien, Schweden, Peru, Russland), drei Remis (Spanien, Frankreich, Niederlande). Das ist die Bilanz des WM-Vorrunden-Gruppenletzten in Russland und des Nations-League-Absteigers Deutschland - formerly known as vierfacher Weltmeister 2014, 1990, 1974 und 1954. Viel tiefer als 2018 konnte das DFB-Team wirklich nicht sinken. Und zwar nicht nur gemessen an den Ergebnissen, sondern auch am spielerischen Auftreten des A-Teams nach der so erfolgreichen und souveränen Qualifikation für die Weltmeisterschaft.

Die Kritik am Löw-Team und am Bundestrainer selbst ist verständlich und in großen Teilen sicher auch berechtigt. Aber: So schlecht wird es nicht weitergehen. Pünktlich zum Start der EM-Qualifikation im März wird sich die deutsche Elf in einem anderen Aggregatzustand befinden. Löw wird seine Lehren nicht nur aus der WM, sondern auch aus dem Nach-WM-Sommer gezogen haben. Der Trainer weiß, auf welche Spieler er sich verlassen kann - und auf wen er zukünftig verzichten kann. Heißt konkret: Gnabry, Sané, Kai Havertz oder Thilo Kehrer werden viele weitere Partien von Beginn an absolvieren - Müller, Jérôme Boateng oder Julian Draxler eher nicht.

Das Festhalten an ehemals verdienten Spielern wird abgelöst vom Aufbau einer neuen Nationalelf-Generation. Nachwuchs ist reichlich vorhanden, und jetzt wird er auch mehr und mehr zum Zug kommen. Da das gleich unter Wettkampfbedingungen passieren wird, ist klar: Zurückhalten kann sich keiner. Volldampf voraus also in ein erfolgreicheres Länderspieljahr 2019.