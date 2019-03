DFB-Sieg in den Niederlanden Erst einmal Ruhe

Als diese aufregende Partie zu Ende war, wollten die Reporter Einblicke in die Gefühlswelt des Bundestrainers. Ob er denn glücklich sei nach diesem späten 3:2-Erfolg bei den starken Niederländern, ob er jetzt Genugtuung empfinde nach diesem für die Nationalmannschaft so schlimmen Jahr, nach all der Kritik an seiner Person.

Aber Gefühle hat Joachim Löw in seinen fast 13 Jahren als Cheftrainer des DFB selten offenbart. Und auch nach diesem Spiel war das nicht anders. Viel mehr als ein "ich bin innerlich schon zufrieden" ließ sich Löw nicht entlocken. Dass dieser Sieg von Amsterdam auch und vor allem ein persönlicher Erfolg des Bundestrainers ist, das ist dennoch offensichtlich (sehen Sie hier Löws Aussagen im Video).

Vom mutigen Löw, vom Risiko-Löw, gar vom Radikalen war vor dieser Partie häufig zu lesen gewesen. Tatsächlich hatte sich der Bundestrainer mit seiner Personalpolitik angreifbar gemacht. Er hatte drei Weltmeister ausgemustert und damit auf viel Erfahrung verzichtet, er hatte gleichzeitig an seinem Torwart Manuel Neuer festgehalten. Obwohl viele sich den Einsatz von Barça-Keeper Marc-Andre ter Stegen gewünscht hätten. Und als sei das nicht genug, ließ er Marco Reus zunächst auf der Bank. Der Dortmunder hatte leichte Oberschenkelprobleme, wäre aber zu einem Einsatz durchaus bereit gewesen. Löw brachte ihn für die letzten drei Minuten.

Das alles hätte richtig übel schief gehen können, aber das Erstaunliche dieses Abends: Alles ging auf. In der ersten Halbzeit mischten Serge Gnabry und Leroy Sané die hochgelobte niederländische Defensive auf, dahinter räumte Joshua Kimmich in der Zentrale fast jeden Ball und Gegner ab, und wenn dann doch mal ein Ball bis in den Strafraum durchgekommen war, rettete Neuer, als sei er in einen Jungbrunnen gestiegen. "Die erste Hälfte war von uns überragend", bilanzierte Löw, und niemand hätte ihm widersprechen können. Es waren die besten 45 Minuten, die diese Mannschaft seit Jahren am Stück abgeliefert hatte.

Die zweite Hälfte zeigte aber, was dieser Elf noch fehlt. Stabilität. Schon in der Nations League im Herbst hatte sie Spiele mit starken 45 Minuten gezeigt, dies über die gesamte Spielzeit zu halten, das schafft sie derzeit offenbar noch nicht. Das schnelle Anschlusstor von Oranje nach dem Wechsel veränderte das Spiel grundlegend, ab sofort war nur noch die Elf von Ronald Koeman am Drücker, das 2:2 fiel zwangsläufig. Das Reagieren auf Umstellungen des Gegners ist Löws Stärke nicht.

"Wir haben den Mut nicht verloren"

Entlastung gab es auch danach kaum noch. Bis zur Einwechslung von Ilkay Gündogan und Marco Reus - beide waren maßgeblich an der Vorarbeit zum Lucky Punch durch Nico Schulz in der vorletzten Minute beteiligt. "Ich hatte von draußen immer den Eindruck, die Mannschaft glaubt noch an den Sieg", so der Bundestrainer. Der Eindruck hat ihn nicht getrogen. "Nach dem 2:2 war es echt schwierig, aber wir haben den Mut nicht verloren und alles versucht und zum Glück noch das Siegtor erzielt", bestätigte ihn sein Kapitän Neuer.

3:2 beim schärfsten Konkurrenten in der Qualifikationsgruppe gewonnen, jetzt folgen die Spiele gegen Weißrussland und Estland. Das bedeutet: Löw hat jetzt erst einmal Ruhe, das ist ihm immer am liebsten gewesen. Die Wucht der Kritik, die ihn nach dem Umgang mit den Personalien Mats Hummels, Jérome Boateng und Thomas Müller getroffen hat, wird ab sofort nachlassen.

Joachim Löw - der Gewinner des Abends

Die turbulenten Monate nach der WM sind vorbei. Löw sagt: "Das Jahr 2018 habe ich abgehakt." Stattdessen kann er sich zurücklehnen und genüsslich darauf verweisen, alles richtig gemacht zu haben. Ein Treffer mehr für die Niederlande in deren Druckphase allerdings, und die Debatte wäre eine ganz andere. Die Dinge sind labil.

"Ich bin so lange dabei, ich kann mit Kritik längst umgehen und empfinde vieles gar nicht mal als Kritik", sagt Löw. Das ist vielleicht genau sein Geheimnis, das ist das, was viele an Löw mit dem Adjektiv entrückt zu beschreiben versuchen. Manches, was an ihm kritisiert wird, nimmt er gar nicht mehr wahr. Es hat ihm wieder einmal geholfen. Joachim Löw ist der Gewinner des Abends.

Niederlande - Deutschland 2:3 (0:2)

0:1 Gnabry (15.)

0:2 Sané (34.)

1:2 de Ligt (48.)

2:2 Memphis (63.)

2:3 Schulz (90.)

Niederlande: Cillessen - Dumfries, de Ligt, van Dijk, Blind - de Roon (90. L. de Jong), Wijnaldum, F. de Jong - Promes, Depay, Babel (46. Bergwijn)

Deutschland: Neuer - Süle, Ginter, Rüdiger - Kehrer, Kroos, Kimmich, Schulz - Goretzka (69. Gündogan) - Gnabry (88. Reus), Sané

Gelbe Karten: Blind

Schiedsrichter: Jesús Gil Manzano

Zuschauer: 54.990 in Amsterdam (ausverkauft)