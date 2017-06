DFB-Erfolg über Mexiko Wo Nationalelf draufsteht, ist Nationalelf drin

Als Joachim Löw mit seiner Mannschaft zu diesem Confed Cup aufbrach, da war sehr viel vom Perspektivkader die Rede, von Spielern, die Turniererfahrung sammeln sollen, um später mal bei EM und WM daraus zu lernen. Nach dem 4:1-Erfolg im Halbfinale gegen Mexiko muss man sich allerdings fragen, ob Spieler wie Leon Goretzka oder Timo Werner über die Perspektivebene längst hinaus sind.

Gerade der Schalker Mittelfeldspieler und der Leipziger Stürmer wirkten gegen die alles andere als schwachen Nordamerikaner so reif, dass man sie sich jetzt schon problemlos in einer deutschen A-Elf vorstellen kann. Dass die beiden mit jetzt jeweils drei Turniertreffern auch noch die Torschützenliste anführen, ist zwar ein Zufall. Aber dann doch auch passend.

Mexiko hatte viel mehr Ballbesitz, viel mehr Eckbälle und auch mehr Torchancen als die deutsche Mannschaft. Und dennoch vermittelte die Löw-Elf niemals den Eindruck, dieses Spiel verlieren zu können.

Schon 2:0 nach acht Minuten Spielzeit

"Es war imposant, dass wir gerade zu Beginn genau das gemacht haben, was wir uns vorgenommen hatten", stellte der Bundestrainer anschließend hochzufrieden fest. Die Mexikaner wurden in den Anfangsminuten geradezu überrannt. Das war so geplant. Dass dabei gleich noch zwei Treffer in den ersten acht Minuten abfielen, war dann allerdings die Übererfüllung des Plans. Zweimal vollstreckte Goretzka, ohne mit der Wimper zu zucken.

Der Schalker ist seit einer geraumen Zeit eine heiße Ware im deutschen Fußball, er ist am Anfang wiederholt mit schweren Verletzungen zurückgeworfen worden. Aber jetzt scheint der 22-Jährige all das einlösen zu wollen, was man sich von ihm schon seit ein paar Jahren verspricht.

"Er kann auf dem Platz vieles spielen, die Sechser-Position genauso wie weiter vorn die Acht", lobt Löw und sagt: "Seine Läufe, die sind seine Qualität." Tatsächlich bewies Goretzka bei beiden Treffern den richtigen Instinkt dafür, wohin er sich zu bewegen hatte, um in die beste Schussposition zu kommen. Beim 1:0 ließ er sich zurückfallen, beim zweiten Tor startete er im richtigen Moment durch, um die Vorlage von Werner aufzunehmen.

Danach ließen die Deutschen die nimmermüden Mexikaner anrennen und konterten sie aus, wenn es notwendig war. Im vierten Turnierspiel war das die vierte unterschiedliche Taktik der Mannschaft. Löw hat sichtlichen Spaß daran, bei diesem Confed Cup verschiedene taktische Modelle auszuprobieren. Er hat das auch im Vorjahr bei der Europameisterschaft schon getan: Personell von Partie zu Partie gewechselt, und immer schien das Rezept richtig zu sein. Bis sich im Halbfinale die Franzosen als noch cleverer entpuppten.

Gegen Chile ist noch eine Rechnung offen

Das Halbfinale ist hier in Russland schon einmal erfolgreich überstanden, jetzt wartet im Endspiel am Sonntag Chile (20 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ZDF). Aus Sicht von Löw "sowieso der stärkste Gegner bei diesem Turnier, das wird man auch im Finale merken". In der Vorrunde hat man sich 1:1 getrennt, ein Resultat, das nach Ansicht der deutschen Spieler nach einer Korrektur ruft: "Da war schon mehr für uns als ein Remis drin", findet Goretzka, "jetzt freue ich mich, noch mal auf die zu treffen."

Ob er glaube, dass mehr als zwei, drei Spieler aus diesem Aufgebot den Sprung in den Weltmeisterschaftskader in einem Jahr schaffen werden, wurde Löw gefragt. Der Bundestrainer ließ sich auf ein "ich hoffe, ja" ein. Spätestens nach der Reifeprüfung gegen die Mexikaner werden mehr als zwei oder drei Ansprüche auf einen Platz 2018 anmelden dürfen.

Joshua Kimmich ist noch einmal gewachsen, Antonio Rüdiger wird langsam gar zu einem zuverlässigen Innenverteidiger in der Nationalmannschaft, Lars Stindl läuft zwischen den Offensivlinien von links nach rechts und zurück, und Torwart Marc-André ter Stegen hat nun einmal lediglich das Pech, Manuel Neuer vor der Nase zu haben. Seine Leistung gegen die Mexikaner war jedenfalls einer Nummer eins würdig.

So steht jetzt eine Mannschaft im Endspiel, der man noch vor zehn Tagen relativ wenig zugetraut hätte. Der "Tagesspiegel" hat letztens so schön geschrieben: "Da wo Nationalmannschaft draufsteht, ist offenbar auch Nationalmannschaft drin." Der Erfolgshunger des Teams scheint jedenfalls nicht von den Namen abhängig zu sein.