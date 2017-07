DFB-Triumph bei der U21-EM Analyse, Ordnung, Fiderallala

Mit diesem Titelgewinn der Deutschen hatte keiner gerechnet. Keiner, außer den Deutschen. Nach ihrem 1:0-Finalsieg über Spanien tanzten die U21-Spieler des DFB durch die Katakomben des Stadions von Krakau, erst einzeln, dann als Polonaise, singend, mit dem Ghettoblaster, und schmetterten ihr "Fiderallala". Auf den T-Shirts, die sie über ihre Trikots gezogen hatten, stand: Europameister 2017.

Sie sind tatsächlich geworden, was ihnen kaum jemand zugetraut hatte - und das auf geradezu sensationelle Weise. Spanien, das vermeintliche Überteam dieser EM, wurde zurückgeführt in die Sphäre des ganz normalen Spitzenfußballs, dominiert von einem deutschen Team, das auf alles vorbereitet war: vom Matchplan bis zum T-Shirt mit der passenden Aufschrift.

Es war der perfekte Abend für die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz. Der Berliner Mitchell Weiser hatte in der 40. Minute eine Flanke per Kopf in eine Bogenlampe verwandelt, die sich über den spanischen Torhüter Kepa Arrizabalaga ins Netz senkte - eigentlich ein unmögliches Tor, das Weiser da gelang: "Ich weiß nicht, wie es geklappt hat, geübt hatte ich das nie", sagte der 23-Jährige hinterher. Zu diesem Zeitpunkt war Deutschland nach einem etwas nervösem Beginn längst das überlegene Team, hatte die Mehrzahl der Chancen, kombinierte besser und hatte den Favoriten schlicht nicht ins Spiel kommen lassen.

"15 bis 20 Prozent mehr rausgepackt"

"Genau das macht eine gute Mannschaft aus. Das komplette Team war heute da, als es gebraucht wurde", sagte der Berliner Niklas Stark. Sie seien zusammengerückt im richtigen Augenblick. "Es heißt, fünf bis zehn Prozent macht der Teamgeist bei einer Mannschaft aus. Aber wenn man die richtige Einstellung hat, dann geht mehr. Wir haben heute eine Mannschaft geschlagen, von der viele gesagt haben, dass sie unschlagbar ist. Wir haben 15 bis 20 Prozent mehr rausgepackt."

Aber das alles hätte wohl nicht genügt ohne eine intensive Vorbereitung. Es war vor allem ein Sieg gründlicher Analyse. Ohne die wäre das DFB-Team den Spaniern nicht so oft einen Schritt voraus gewesen. "So wie wir uns das vorgestellt haben, ist es gelaufen", sagte Maximilian Arnold, der Kapitän, der die Arbeit von Videoanalysten und Trainerteam hervorhob.

Die deutsche Mannschaft kannte die Spielzüge des Gegners, sie ließ sich von den Spaniern nicht aus der Ordnung locken. Für Stark, den Abwehrchef, neben Arnold ein Ruhepol in hektischen Phasen, war es der Schlüssel: "Das haben wir analysiert und dann auch gut hinbekommen".

Sandro, der spanische Mittelstürmer, hatte gar keine Gelegenheit, in den Rücken der deutsche Abwehr zu kommen. Hinzu kam: Im Kombinationsspiel waren die Deutschen den viel gerühmten Spaniern mindestens ebenbürtig. Das Passspiel war sicher, dazu verschafften sie sich schnell Respekt im Mittelfeld.

Zugleich wirkte die spanische Auswahl seltsam behäbig, und das bereits vor dem Anpfiff. Das Aufwärmprogramm schien aus wenigen Passübungen zu bestehen, nach ein paar Minuten war es wieder vorbei. Das wirkte lässig, aber eben auch nicht so fokussiert wie beim Gegner. Während der 90 Minuten fand Spaniens herausragende Offensive um Gerard Deulofeu, Saúl Ñiguez, Sandro und Marco Asensio nie zu ihrem Spiel. Ihren schwächsten Auftritt bei dieser EM hatten die Spanier ausgerechnet im Finale hingelegt.

Ganz anders der DFB. Trainer Kuntz, so hieß es unisono, habe stets die richtigen Worte gefunden, erst recht vor dem Finale. So gleicht er mögliche eigene taktische Mängel aus, und dann sind da ja noch seine Analysten und Co-Trainer. Nun geht es für Kuntz in die Gespräche über die Vertragsverlängerung. Sein Verbleib im Verband war vor dem Turnier offen gewesen.

Nach dem EM-Triumph betonte DFB-Präsident Reinhard Grindel dann, wie zufrieden der Verband mit der Arbeit des Trainers sei. "Wir würden die Zusammenarbeit gerne fortsetzen. Er verdient die Chance, mit Zustimmung des Präsidiums bis 2020 weiterzumachen, weil die Olympischen Spiele für eine U21 ein echtes Highlight sind", sagte Grindel, und äußerte sich gleich für Kuntz selbst mit: "Er ist sehr froh, im DFB zu arbeiten, und würde diese Arbeit gerne fortsetzen".