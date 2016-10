DFB-Erfolg über Nordirland Dominant bis zur Langeweile

Einen Pluspunkt hatte sich Toni Kroos dann noch bis nach dem Abpfiff aufbewahrt. Als der Mittelfeldspieler, wieder einer der Besten beim 2:0-Erfolg über Nordirland, vom RTL-Co-Moderator Jens Lehmann mit dem Satz "Heute hast du dich ja ein bisschen zurückgehalten" konfrontiert wurde, sagte Kroos nur: "Ja, gut, bei 156 Ballkontakten." Und Lehmann war still.

Dabei hatte der frühere DFB-Torwart diesmal gar nicht völlig Unrecht. Nachdem die Elf von Joachim Löw bereits nach 17 Minuten den beruhigenden Vorsprung herausgeschossen hatte, verlegte sich das Team besonders in der zweiten Halbzeit auf klassische Resultatverwaltung. Aber auch das kann diese so eingespielte Mannschaft mit ihren neun Weltmeistern in der Startelf mittlerweile extrem gut. Gegen Teams von der mittleren Güteklasse der Nordiren ist es inzwischen so: Es fällt das 1:0, und das Spiel ist praktisch entschieden.

Anschließend spielt die Mannschaft ihre Überlegenheit locker herunter. Wobei die Lockerheit im Abwehrverhalten fast schon in Lässigkeit umkippte. "Wir haben einige unnötige Eins-zu-Eins-Situationen dadurch provoziert, das hätte nicht sein müssen", hatte der Bundestrainer somit immerhin noch etwas zum Bemäkeln gefunden.

Derzeit gibt es kaum etwas zu kritisieren

Eigentlich gab es ansonsten wenig zu meckern. Zwei aufmerksame Außenverteidiger, der spielmachende Abwehrchef Jérôme Boateng, sein Nebenmann Mats Hummels, der alles aufräumt, was seine Kollegen doch einmal liegen lassen, davor ein sicheres ballverteilendes Mittelfeld, und vorne zwei der drei ersten Torgelegenheiten gleich genutzt. Gegen die Tschechen am Samstag und jetzt gegen die Nordiren konnte keiner von schlechter Chancenverwertung sprechen, wie es zuletzt so oft der Fall war. Man hat dran gearbeitet.

Die Nordiren rannten zwar wacker dem Ball hinterher, aber hatten keine einzige zwingende Chance. Und das deutsche Team schob sich den Ball beinahe an der Grenze zur Arroganz hin und her. So entsteht eine komplett langweilige zweite Halbzeit, aber dies muss man eher den Unterlegenen vorwerfen. "Die haben selbst beim 0:2-Rückstand noch mit Mann und Maus verteidigt", wunderte sich Thomas Müller, der diesmal ohne Treffer blieb: "Da verliert man dann auch irgendwann ein bisschen die Lust, immer wieder gegen diese Abwehr anzurennen."

Wenn die nordirischen Fans ihren Evergreen von Will Grigg nicht ab der 75. Minute unentwegt durchs Stadion gejagt hätten, wäre in Hannover am Ende gar nichts mehr los gewesen - und man darf sich vorstellen, dass die übrigen Heimspiele in dieser WM-Qualifikation nicht vollkommen anders verlaufen werden. Das Löw-Team spielt noch zu Hause gegen Aserbaidschan, Norwegen und San Marino - und vermutlich ist da auch nach einer Viertelstunde der Drops gelutscht.

Der Confed Cup als einziger Prüfstein bis zur WM

Spiele wie die Partie am Dienstag sind mittlerweile kein Gradmesser mehr dafür, wie stark und vor allem wie stressresistent diese Mannschaft ist. Das wird frühestens der Confed Cup im nächsten Sommer in Russland erweisen, wenn Deutschland auf die kontinentalen Meister treffen wird. Der Bundestrainer hat zwar schon angedeutet, dass er dann auch einige jüngere Spieler noch einmal auf ihre Wettkampfhärte testen will, aber besser wäre es wahrscheinlich, seine Stammelf daraufhin zu überprüfen. Die wird ansonsten vor der WM 2018 kaum noch Gelegenheit bekommen, nachzuweisen, ob sie auch dann so nervenstark und cool ist, wenn es gegen die Besten um etwas geht.

Dass die Elf vom Dienstag in großen Teilen auch die sein wird, die die WM in zwei Jahren bestreiten wird, daran dürften wenige Zweifel bestehen. Löw vertraut seinen Weltmeistern, angereichert mit den Außenverteidigern Jonas Hector und Joshua Kimmich, im Sturmzentrum kommt dann der derzeit angeschlagene Mario Gomez noch hinzu - und fertig ist der WM-Stamm. Neue Spieler werden es, wenn die jetzigen Etablierten gesund bleiben, 2018 noch schwerer haben, in diesen vertrauten und eingespielten Verbund hineinzukommen.

Wenn es irgendetwas gibt, das als Erkenntnis von diesem wenig erkenntnisreichen Länderspiel bleiben wird, dann ist es das: Die Mannschaft für die WM steht. Zwei Jahre, bevor sie überhaupt beginnt.