Länderspiel gegen Aserbaidschan Drahtzieher im Nationaltrikot

Die Straße ist staubig, Schlaglöcher geben das Tempo vor. Von dem Hügel am Stadtrand von Baku ist das Kaspische Meer zu sehen. Vor der sündhaft teuren Halle, die für den Eurovision Song Contest 2012 gebaut worden ist, steht ein Riesenrad.

Es ist so vieles Fassade in Aserbaidschan, einem kaum beachteten Staat am Rand von Europa, der wirtschaftlich unter dem gefallenen Ölpreis leidet. Menschenrechtler, Oppositionelle und kritische Journalisten leiden unter Ilham Alijew, dem Präsidenten.

"Aserbaidschan ist eine Autokratie hart am Rande der Diktatur", sagt Frank Schwabe, der für die SPD im Bundestag sitzt und sich für den Europarat schon lange mit dem Reich des Despoten beschäftigt. Was bei Ilham Alijews Willkürjustiz möglich ist, zeigt die Geschichte des Fußballers Javid Hüsejnow, die das Magazin "Sport inside" des WDR jetzt dokumentiert hat. Javid Hüsejnow wird am Sonntag vermutlich wieder in der WM-Qualifikation gegen Deutschland auflaufen. Das Hinspiel im März ist sein erstes Länderspiel nach der Haftentlassung gewesen.

Auf dem Hügel an Bakus Stadtrand steht das Haus der Familie von Mammadali Alijew. Der Putz fehlt noch. Mammadalis Sohn Rasim hat das Haus bauen lassen. Mit seiner Verlobten Guler Abbasowa wollte er dort einziehen. Die Hochzeit war bereits geplant.

Doch Rasim Alijew ist tot, gestorben eine Woche vor seinem 31. Geburtstag.

Rasim Alijew ist ein Reporter aus Leidenschaft gewesen, Vorsitzender einer Gruppe, die sich für Meinungs- und Pressefreiheit einsetzt. Er ist mit seiner Kamera dabeigewesen, wenn die Polizei auf Demonstranten einprügelte, steckte selbst Schläge ein. Rasim Alijew bezahlte für seine Meinung mit dem Leben.

REUTERS Javid Hüsejnow (Nummer 16)

Qualifikation in der Europa League, FK Qäbälä gegen Apollon Limassol, August 2015: Kapitän Javid Hüsejnow schießt seinen aserbaidschanischen Klub mit einem verwandelten Elfmeter eine Runde weiter. Nach Abpfiff jubelt er mit einer türkischen Flagge, provoziert damit die Gäste aus Zypern bis aufs Blut.

Was das sollte, wird Hüsejnow von einem Journalisten gefragt. "Die Türken sind meine Freunde", sagt der Fußballer patzig und zeigt eine obszöne Geste. Die Türkei und Aserbaidschan verbindet traditionell vieles, die Präsidenten Recep Tayyip Erdoan und Ilham Alijew können gut miteinander.

Der Reporter Rasim Alijew verlinkt den Bericht über Hüsejnows Geste auf seiner Facebookseite und kommentiert: "Ich möchte nicht, dass ein so unverschämter und schlecht erzogener Fußballer mich auf den Fußballplätzen Europas repräsentiert." Hüsejnow drängt den Reporter, den Eintrag zu löschen. Es gibt mehrere Telefonate, Rasim Alijew stimmt einem Treffen zu. Es soll, so Hüsejnow, eine Versöhnung beim Tee geben.

Aber der Fußballer ist nicht da, als Rasim Alijew am Café eintrifft. Stattdessen ist sein Cousin mit ein paar Kumpeln gekommen. Eine Überwachungskamera zeigt, wie der Reporter ohne Vorwarnung brutal zusammengeschlagen wird. Noch heute sind die Bilder bei YouTube zu sehen.

"Da waren keine Schnitte, nur ein paar Pflaster"

Im Krankenhaus werden vier gebrochene Rippen festgestellt. Rasim Alijew klagt auch über heftige Schmerzen am linken Ohr, als er auf dem Krankenbett mit dem Oppositionsfernsehen spricht. Ernste Verletzungen, aber angeblich nichts Lebensbedrohliches.

In der Nacht bekommt Teyfura Alijewa einen Anruf. Der Zustand ihres Sohnes habe sich dramatisch verschlechtert - innere Verletzungen, Notoperation. Die Mutter eilt ins Krankenhaus. "Da waren keine Schnitte, nur ein paar Pflaster. Ich war eine halbe Stunde nach dem Anruf bei Rasim. Wie wollen sie ihn so schnell operiert haben, wenn es doch so schlimm war?", klagt die Mutter.

Sie ist davon überzeugt, dass die Ärzte Fehler gemacht haben, sie vermutet sogar Absicht. Vor Gericht treten die Eltern als Nebenkläger auf. Vater Mammadali Alijew sagt: "Zusammen mit unseren Rechtsanwälten haben wir zusätzlich viele Eingaben gemacht, aber sie sind abgelehnt oder gar nicht beachtet worden."

Der Druck aus der Gesellschaft ist beim ersten Gerichtsverfahren hoch, Regimegegner unterstützen die Eltern, fordern gerechte Strafen. Der Cousin von Javid Hüsejnow wird als Haupttäter ausgemacht und muss tatsächlich für 13 Jahre ins Gefängnis: schwere Körperverletzung mit Todesfolge.

Der prominente Nationalspieler wird im Mai 2016 als Drahtzieher zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Das Berufungsgericht reduziert die Strafe auf 14 Monate. Da die Untersuchungshaft angerechnet wird, kommt Javid Hüsejnow sogar noch früher frei.

Menschenrechtsaktivist Anar Mammadli hat mehr als zwei Jahre in Aserbaidschan im Gefängnis gesessen. Viele bekannte Regimekritiker sind aus vorgeschobenen Gründen weggesperrt worden, als Präsident Alijew sich im Glanz der Europaspiele 2015 in Baku sonnte. Mammadli, für seinen Mut mit dem Václav-Havel-Preis des Europarates ausgezeichnet, sagt: "Warum Javid Hüsejnow freigelassen wurde, ist immer noch unklar. Dafür gibt es bisher keine nachvollziehbare Erklärung." Mammadli glaubt, dass einige der wichtigsten Oligarchen des Landes sich dafür eingesetzt haben könnten.

Einer dieser Oligarchen ist Kamaladdin Hejdarow, enger Berater des Staatspräsidenten und Notstandsminister von Aserbaidschan. Gegen ihn gibt es Korruptionsvorwürfe, sein Sohn Tale ist der Präsident des FK Qäbälä, für den Javid Hüsejnow auch heute noch spielt, genau wie für die Nationalmannschaft.

Der Sport kommt gerne, wenn der Präsident ruft

Mehman Alijew, ein weiterer Kritiker des Regimes, sagt: "Es ist doch vor Gericht bewiesen worden, dass Javid Hüsejnow dabei mitgeholfen hat, Rasim zu töten. Als unabhängiger Journalist sage ich, dass unsere Gesellschaft es als Beleidigung ansieht, dass Javid wieder in der Nationalmannschaft spielt."

Mehman Alijew leitet die letzte unabhängige Nachrichtenagentur Aserbaidschans. Er steht derzeit unter Arrest, darf Baku nicht verlassen. Die Stadt, in der 2020 vier Spiele der Europameisterschaft ausgetragen werden.

Der Sport kommt gerne, wenn der Präsident ruft. Die Formel 1 dreht ihre Runden auf dem Stadtkurs, die Uefa hat das Finale der Europa League 2019 nach Baku vergeben. Vom staatlichen Ölkonzern "Socar" soll der europäische Fußballverband mehr als 80 Millionen Euro als Sponsor der Europameisterschaft 2016 erhalten haben.

"Ich freue mich sehr, dass wir hier in Aserbaidschan sind. Einem Land, das große Leidenschaft für den Fußball zeigt", hat Uefa-Präsident Aleksander Ceferin gesagt, als in Baku das Logo für die EM 2020 präsentiert worden ist.

Wie muss das in den Ohren der Familie von Rasim Alijew klingen?