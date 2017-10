Deutscher Sieg gegen Aserbaidschan Wagner Love und Schürrles Erben

Szene des Spiels: In der 8. Minute segelte eine Flanke von rechts durch den Strafraum, die beim Schalker Leon Goretzka landete. Mit dem Rücken zum Tor stehend platzierte er den Ball mittels eines wuchtigen Hackenkicks im linken oberen Eck. Ein edler Treffer beziehungsweise "ein tolles Tor!" (Jens Lehmann). Eine Szene, bei der Experten wie Laien wissen: Es kann eigentlich nur noch schlechter werden. Wurde es dann ja auch (zunächst).

Das Ergebnis: 5:1. Zehntes Spiel, zehnter Sieg in der WM-Qualifikation. Das gelang bislang nur Spanien auf dem Weg zum WM-Titel 2010. Hier geht's zur Meldung.

Die erste Halbzeit: Begann mit Goretzkas Traumtor (8.), doch der Gast aus Aserbaidschan zeigte, dass die bisherigen zehn Qualifikationspunkte kein Zufallsprodukt waren. Mutiges Anlaufen und spielerische Lösungen zeichneten ihr Spiel aus. Und sie kamen zu Chancen: Richard verpasste zunächst (13.), dann traf Ramil Sheydaev nach feinem Solo (34.). Zuvor war Sandro Wagner in der 31. Minute am Pfosten gescheitert. Die Verteidiger Niklas Süle und Shkodran Mustafi mussten verletzungsbedingt den Platz verlassen. Für sie kamen Antonio Rüdiger (22.) und Matthias Ginter (36.).

Die zweite Halbzeit: Die Gäste mussten dem hohen Tempo der ersten 45 Minuten Tribut zollen, die deutsche Mannschaft jetzt mit mehr Elan und Variabilität im Angriffsspiel. Die Folge: Treffer durch Wagner (54.), Badavi Hüsejnow (64., Eigentor), Goretzka (66.) und Emre Can (81.). Nach der Auswechslung von Thomas Müller (69.) übernahm Joshua Kimmich die Kapitänsbinde. Matthias Ginter verhinderte mit einer Jérome-Bôateng-Gedächtnis-Rettungstat den zweiten Treffer der Gäste.

Deutschland, deine Torhüter: Wie im Hinspiel durfte Bernd Leno sein Können unter Beweis stellen. Bereits in der ersten Minute patzte er nach aggressivem Anlaufen der Gäste, beim Gegentor sah er nicht glücklich aus. Nachdem Kevin Trapp bei PSG in dieser Spielzeit zu exakt null Einsatzminuten gekommen ist, dürfte der Bundestrainer hoffen, dass sich nach Manuel Neuer nicht auch noch Marc-André ter Stegen längerfristig verletzt.

Wagner Love: Fünf Tore in den ersten fünf Länderspielen, das gelang vor Sandro Wagner (auch heute wieder eine liebenswerte Bereicherung zwischen Slapstick und Torjubel) zuletzt dem Duisburger Ronny Worm. Das war 1978. Ein schlechtes Omen? Worm blieb ohne Einsatz beim nachfolgenden WM-Turnier in Argentinien und absolvierte insgesamt nur sieben Partien für den DFB.

AP Sandro Wagner (l.) und Leon Goretzka

Ein Hexenkessel Buntes: In der 41. Minute herrschte Stille in Kaiserslautern. Dann durchzog ein Pfiff das Fritz-Walter-Stadion, bevor wieder Schweigen einkehrte. Die Leistungen auf den Rängen entsprachen denen auf dem Rasen. Im zweiten Durchgang channelten dann die Betzenberg-Besucher ihren inneren Kalli Feldkamp und sorgten auch außerhalb des Platzes für den würdigen Abschluss einer WM-Qualifikation, die mit dem Auftreten der DFB-Fans in Prag ein negatives Highlight beinhaltete.

Rückkehrer des Tages: Amin Younes absolvierte in der Saison 2014/2015 14 Partien für den 1. FC Kaiserslautern, konnte sich damals in der 2. Liga aber nicht durchsetzen. Ganze 613 Minuten standen am Ende der Saison für ihn zu Buche, teilweise musste er in der Regionalligamannschaft auflaufen. Auch Wagner kickte einst mehr schlecht als recht auf dem "Betze": elf Einsätze, null Tore seine Bilanz im FCK-Trikot.

Alte Tante Vergangenheit: Keine sieben Monate lagen zwischen dem Auftritt in Aserbaidschan und dem Rückspiel. Von der Startaufstellung im März blieben ganze drei Spieler übrig: Leno, Kimmich, Müller. Einige der damals eingesetzten Spieler wie Benedikt Höwedes und Sami Khedira haben in einem guten halben Jahr große Schritte weg von der Löw'schen Traumelf unternommen. Ein Spieler wie André Schürrle gilt schon als Fossil aus einer anderen Fußballzeit - jener vor U21-Titelgewinn und Confed-Cup-Triumph. Fun Fact: Jener Schürrle schoss beim 4:1 in Baku zwei Tore.