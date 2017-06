DFB-Elf gegen Dänemark Zwischen Experiment und Irrelevanz

Der Bundestrainer beantwortet Pressefragen normalerweise mit großer Routine. Diesmal aber musste er eine kleine Ewigkeit überlegen, bevor er etwas sagte, und auch dann wollte ihm nichts einfallen.

Ein Reporter hatte Joachim Löw gebeten, etwas zur deutschen Aufstellung im Testspiel gegen Dänemark in Kopenhagen (Dienstag 20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ZDF) zu sagen, damit "wir in der Berichterstattung über die mögliche Aufstellung nicht so ganz danebenliegen". Löw sagte nichts Konkretes. Und es verfestigte sich der Eindruck, dass selbst der Bundestrainer noch nicht so recht weiß, was er von den ihm bevorstehenden vier Wochen halten soll.

Der Dänemark-Test, ein WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino und danach die Reise nach Russland zum Confed Cup stehen bevor. Und die Bedeutung dieser Partien mit einem besseren U21-Kader mäandert irgendwo zwischen spannendem Experiment und weitgehender Irrelevanz. Im Moment weiß das noch niemand so genau einzuordnen. Auch Löw nicht.

"Solche Turniere sind immer geil"

Vor dem Duell in Kopenhagen hat der Bundestrainer noch einmal an den Confed Cup 2005 erinnert, daran, dass "dort auch junge Spieler waren, die an diesem Turnier gewachsen sind und danach bei der WM 2006 ganz wichtig waren, Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm". Wobei Lahm bei jenem WM-Vorlauf in Deutschland gar nicht dabei war, aber es ist ja auch lange her, und Löw hat seitdem so viele Turniere gecoacht, dass einen das Gedächtnis auch einmal im Stich lassen kann.

Ein "Kaltstart" sei das Spiel in Dänemark, nicht einmal die Kapitänsfrage ist geklärt, möglicherweise führt Arsenal-Verteidiger Shkodran Mustafi die Mannschaft aufs Feld. Er ist einer der ganz wenigen in diesem Aufgebot, die mit und unter Löw WM und EM mitgemacht haben. Das qualifiziert ihn für die Spielführer-Binde, und auch, dass er sagt, für ihn seien "solche Turniere immer geil". Zudem habe er keine Schwierigkeiten gehabt, alle im Kader sofort zu erkennen, mit Hertha-Profi Marvin Plattenhardt oder Ajax-Stürmer Amin Younes habe er schon in Auswahlmannschaften des DFB zusammengespielt. Man ist sich also immerhin nicht völlig unbekannt.

Noch nie in seinen elf Cheftrainerjahren beim DFB hat Löw so herumprobiert wie in diesen Wochen. Er hat fast ausschließlich Spieler um sich, für die eine WM-Teilnahme im kommenden Jahr schon die Endstation Sehnsucht wäre. Spieler, die sein Stab schon seit Längerem beobachtet oder die schon ab und an zum Aufgebot gehört haben. Aber eben kaum Spieler, die man zum Löw-Stamm zählen würde. Es ist auch für den Bundestrainer eine neue Erfahrung, und wenn man schon so lange dabei ist, ist das womöglich auch für Joachim Löw eine Erfrischung.

Mit der er offensiv umgehen will. Auch im Confed Cup will er die Aufstellungen offenbar ordentlich durcheinanderwechseln, "so dass es passieren kann, dass drei, vier Spieler pro Partie neu in die Anfangself kommen". Der sportliche Erfolg beim Turnier in Russland erscheint dagegen eher zweitrangig. Wenn es gegen Chile und Afrikameister Kamerun geht, sollte man auch Rückschläge einplanen.

Der heutige Gegner Dänemark wird die Partie als Test für das anstehende WM-Qualifikationsspiel in Kasachstan am Samstag nutzen, ein wichtiges Spiel für die Mannschaft des norwegischen Trainers Age Hareide. Die Dänen stehen auf Platz drei ihrer Gruppe in Rufweite zu Montenegro auf Rang zwei, der möglicherweise zur WM-Qualifikation reicht. Einen Ausrutscher bei den Kasachen darf sich die Mannschaft nicht erlauben.

Ein Qualifikationsspiel steht am Samstag auch für die DFB-Elf an, das hat man fast vergessen. In Nürnberg geht es dann gegen San Marino (20.45 Uhr), und zur Bewältigung dieser Aufgabe dürfte auch ein Kader hinreichend sein, der nur drei Weltmeister von 2014 aufbietet. Es dürfte allerdings die letzte Partie dieses Sommers sein, in die die deutsche Mannschaft als klarer Favorit geht.