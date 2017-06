Deutschland gegen Mexiko 1986 'ne heiße Milch auf Opa Pahls

Den Sommer 1986 habe ich mit Opa Pahls verbracht. Opa Pahls war fast 90 Jahre alt, mit dem Laufen ging es nicht mehr so gut, und ab und an war er auch im Kopf ein bisschen verdaddert. Ich machte Zivildienst bei der Caritas und hatte die Aufgabe, rund um die Uhr auf Opa Pahls aufzupassen. Tagsüber saß er in seinem Sessel am Fenster und starrte stundenlang auf die Kirche Sankt Meinolf gegenüber, abends guckten wir Fernsehen, und nachts guckten wir Fußball-WM.

Die Weltmeisterschaft in Mexiko fand in Europa zum größten Teil in den Nachtstunden statt. Ich erinnere mich an das Achtelfinale gegen Marokko, Anpfiff um ein Uhr deutscher Zeit. Und dazu die einschläfernde Stimme von Kommentator Wilfried Luchtenberg vom WDR. Während ich vor mich hin dämmerte, war Opa Pahls hellwach. Als er jubelte, bekam ich dann auch mit, dass Deutschland durch ein Matthäus-Tor 1:0 gewonnen hatte.

Harry Valérien in der karierten Golfhose

Jetzt also im Viertelfinale gegen Mexiko, das Team des Gastgebers, trainiert von Bora Milutinovic, auf dem Feld Volksheld Hugo Sánchez und der Mittelfeldstratege Manuel Negrete, der im Achtelfinale gegen Bulgarien eines der schönsten Tore der WM-Geschichte erzielt hatte. Deutschland hatte sich in diese Runde hineingerumpelt, die Stimmung war so lala. Torwart Uli Stein war vom Teamchef Franz Beckenbauer nach Hause geschickt worden, weil er den Coach als "Suppenkasper" tituliert hatte. Bereits vor der WM hatte die Mannschaft eine furchtbare Langspielplatte mit Peter Alexander aufgenommen. "Mexico mi Amor" mit Pierre Littbarski unterm Sombrero wird als eine der Grausamkeiten der Fußball- und Musik-Historie erinnerlich bleiben.

Opa Pahls und ich saßen dennoch an diesem Abend guter Dinge auf dem Sofa und sahen Harry Valérien in einer karierten Golfhose im Studio in Mexiko City. Ich weiß noch, wie Opa Pahls gelacht hat: "Wer hat ihm die denn rausgelegt?" Ich fürchte, Valérien hat in Sachen Mode immer selbst entschieden. Er fand das wohl chic.

An dem Tag hatten sich zuvor Frankreich und Brasilien im Viertelfinale gegenübergestanden, ein Spiel, das ich nie mehr vergessen werden. Im Fernsehstudio sagte Rinus Michels zu Valérien: "Ich kann jetzt eigentlich nach Hause fahren, ich habe schon das beste Spiel dieser WM gesehen." Platini gegen Sócrates, Tigana gegen Careca, ein Hin und Her auf dem Platz, Technik, die begeistert. Mit dem besseren Ende für die Franzosen durch Glück im Elfmeterschießen. Michel Platini hatte ein Leben vor der Uefa-Funktionärskarriere. Und es war das Bessere.

Vorberichterstattung im ZDF: Rolf Töpperwien heftete sich in gewohnter Manier auf die Fersen der Nationalspieler, die fünf Stunden vor dem Anpfiff noch einen Ausflug ins Grüne machen wollten. Der fiel aber aus, weil der Busfahrer nicht erschienen war. Man stelle sich dies in den Zeiten von Twitter vor.

Mit Eder und Jakobs

Dann war es Mitternacht, Opa Pahls hatte seine heiße Milch bekommen, er war mit Franzbranntwein eingerieben, das Spiel konnte beginnen, im Glutofen von Monterrey, und zum Herunterkühlen Eberhard Figgemeier am Mikrofon. Auch einer von den Nüchternen, die es heute nicht mehr gibt.

Was für ein deutsches Team. Franz Beckenbauer hatte die beiden deutschen Eichen Norbert Eder und Ditmar Jakobs in die Defensive gestellt. Später kam noch Dieter Hoeneß ins Spiel, dazu in der Abwehr noch die Walz Hans-Peter Briegel, Karl-Heinz Förster als Manndecker gegen Mexikos Superstar Hugo Sanchez. Kein Wunder, dass Michels, Dettmar Cramer und Otto Rehhagel, Valériens Expertenrunde im Studio, ungefähr hundert Mal vor dem Spiel das Wort "Kampfkraft" in den Mund nahmen. Deutschlands grobmotorischer Fußball war damals unfassbar weit entfernt von der technischen Reife, die die Nationalspieler heute haben. Ein Fest für die englischen Zeitungen, die täglich von den deutschen Panzern schreiben konnten.

Der Schlag mit der Armmanschette

Dieses Viertelfinale wird niemand als fußballerische Delikatesse im Gedächtnis behalten. Was für eine Fallhöhe nach dem Spektakel der Brasilianer und Franzosen zuvor. Mexikaner und Deutsche beharkten sich im Mittelfeld, Schiedsrichter Jésus Díaz zog eine Gelbe Karte nach der nächsten. Und als Frankfurts junger Verteidiger Thomas Berthold nach der Pause mit seiner Armmanschette nach einem Gegenspieler ausschlug, war die fällige Rote Karte das einsame Highlight der gesamten zweiten Halbzeit.

Figgemeier beschwor von seinem Reporterplatz die Zuschauer daheim wiederholt, "doch bitte auf- und dranzubleiben", man näherte sich der Zwei-Uhr-Marke. Mexiko hatte in der Verlängerung auch noch mal Rot gezeigt bekommen, Sánchez lag mit Wadenkrämpfen auf dem Rasen, von DFB-Torwart Toni Schumacher so liebevoll behandelt, als hätte es den hässlichen Deutschen Schumacher von 1982 nie gegeben.

Als es zum Elfmeterschießen kam, musste ich Opa Pahls kurz anstupsen, er war tatsächlich eingedöst. Er schlug ein Auge auf, murmelte "gewinnen wir sowieso" und dämmerte wieder weg. Welch ein Experte! Deutschland setzte sich 4:1 im Elfmeterschießen durch, Michels murmelte mit niederländischem Akzent missgelaunt etwas von "beeindrückende Kampfkraft, vor allem physiek", und im Halbfinale wurde auch Platinis Frankreich 2:0 niedergekämpft.

Ein paar Monate später habe ich die Todesanzeige von Opa Pahls in der Zeitung gelesen, und wenn Deutschland gegen Mexiko spielt, werde ich auf ewig an ihn denken. Und eine heiße Milch auf sein Wohl trinken.