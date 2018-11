DFB-Remis gegen Niederlande Bleibt alles anders

In dem Moment, als Virgil van Dijk in der 90. Minute den Ausgleich für die Niederlande zum 2:2 erzielt hatte, hätte Joachim Löw ein Jahr zurückdenken können. Auch die letzte Partie des Jahres 2017 endete mit einem 2:2-Unentschieden, ebenfalls durch ein Tor in der Schlussminute.

Da war es allerdings Löws Mannschaft, die das Spiel gegen Frankreich noch in ein Remis umwandelte. Die DFB-Elf schloss 2017 dadurch ohne jede Niederlage ab. Dass es zwölf Monate später dem Gegner gelang, eine eigentlich für ihn bereits verlorene Partie noch in einen Punktgewinn zu verwandeln, sagt viel darüber, was sich seit November 2017 verändert hat. Dieses Spiel gegen die Niederländer in Gelsenkirchen musste letztlich ein solches Ende nehmen. Alles andere hätte diesem Jahr 2018 widersprochen.

Es war kein schlechtes Spiel der deutschen Elf. Im Gegenteil: Es war vielleicht sogar die beste Vorstellung, die diese Mannschaft 2018 abgeliefert hat. Der Dreiersturm aus Serge Gnabry, Leroy Sané und Timo Werner sorgte immer wieder für Kontergefahr, auf dem Flügel profilierten sich Hoffenheims Nico Schulz und Thilo Kehrer von PSG, Joshua Kimmich gab fast schon einen routinierten Sechser ab, auch die Abwehrzentrale stand lange Zeit stabil.

"Mit einem guten Gefühl in die Winterpause"

"Ich habe deutlich mehr Positives als Schlechtes gesehen", sagte Bundestrainer Löw folgerichtig nach dem Spiel, "viel Tempo, gute Organisation", er gehe jetzt "mit einem guten Gefühl in die Winterpause". Auch Toni Kroos als einer der Verbliebenen aus der Weltmeister-Mannschaft von 2014 stellte nachher fest: "Ich glaube, jeder hatte das Gefühl, dass es über weite Teile gut war."

Aber wie sehr diese Fortschritte auf wackligem Fundament stehen, machten dann auch wieder die letzten zehn Minuten des Spiels deutlich. Als Oranje begann, mächtig Druck auszuüben, wurde die Verunsicherung in der deutschen Abwehr plötzlich wieder manifest. Die mangelnde Chancenverwertung, das andere wiederkehrende Problem dieser Elf, hatte sich vorher schon bei diversen Kontern aufgetan, die die Stürmer nicht konsequent zu Ende spielten.

Das Modell der Zukunft Manuel Neuer, Tor: In der ersten Hälfte nahezu beschäftigungslos an seiner alten Wirkungsstätte. Einmal wäre er fast überrascht worden - dafür war allerdings der eigene Mitspieler verantwortlich: Niklas Süle hätte ihm fast ein Eigentor ins Netz geköpft. Nach der Pause erledigte er alles, was er erledigen musste. An den Gegentoren war nichts zu halten. Niklas Süle, Abwehr: Hat eine derzeit stabile Form bestätigt. Ließ in der Abwehr wenig anbrennen, ordentlich im Spielaufbau. Er wird der kommende Mann in der Innenverteidigung sein. Mats Hummels, Abwehr: Mal wieder eine souveräne Partie von einem der mittlerweile wenigen verbliebenen Weltmeister. Der Bayernspieler gab sich keine Blöße, gewann die meisten seiner Zweikämpfe und hatte die niederländischen Angreifer eigentlich jederzeit unter Kontrolle - dann kam die Schlussphase. Antonio Rüdiger, Abwehr: Der Chelsea-Profi fiel gegen den Rest der Mannschaft ein wenig ab. Auch er hatte starke Zweikämpfe, aber das Spiel nach vorne ist einfach nicht sein Ding. In der Defensive ebenfalls nicht immer sattelfest, die linke Abwehrseite, auf der er eingesetzt war, ist allerdings auch nicht seine Kompetenzfeld. Thilo Kehrer, Mittelfeld: Noch ein früherer Schalker in Gelsenkirchen: Und der jetzige PSG-Verteidiger fühlte sich in der Arena noch heimisch. Hatte schon in der ersten Minute seine erste gute Offensivaktion, auch danach aufmerksam und gedanklich schnell. Ihn wird man 2019 wiedersehen. Joshua Kimmich, Mittelfeld: Im Mittelfeld machte er einmal mehr eine ordentliche Figur. Die ordnende Hand des deutschen Spiels, sogar mehr noch als sein renommierter Kollege Toni Kroos. Kimmich ist längst Stammspieler, und es gibt eigentlich keine Zweifel mehr daran, warum das so ist. Toni Kroos, Mittelfeld: Kehrte nach einer Pause im Russlandspiel in die Mannschaft zurück. Eine etwas dezente Partie für seine Verhältnisse. Lief viel, hing sich hinein ins Spiel, kurbelte das Spiel an und machte wenig Fehler. Mit einem starken Ball hinter die niederländische Abwehrkette bereitete er das 2:0 von Leroy Sané vor. Nico Schulz, Mittelfeld: Der Hoffenheimer hat ein starkes Länderspiel gezeigt. War sehr eifrig im Spiel nach vorn, spurtete die Linie auf und nieder, mit wenigen Ballverlusten. Er verstand sich sehr gut mit den Angriffsspielern, das war mehr, als man von ihm erwartet hatte. Timo Werner, Angriff (bis 63. Minute): Ebnete der Mannschaft mit seinem frühen Tor den Weg. Ein präziser Distanzschuss ins Eck, ein solches Tor hatte man beim DFB vorher auch lange nicht gesehen. Werner setzte seine Grundschnelligkeit immer wieder ein, er war im Abschluss allerdings nicht immer so glücklich wie bei seinem Führungstor. Trotzdem: Der Dreiersturm mit ihm, Gnabry und Sané ist das Modell der Zukunft. Marco Reus (ab 63.): Der Dortmunder kam für die letzte halbe Stunde für Werner in die Partie. Normalerweise ist er angesichts seiner überragenden Form der Mann für die Startelf, eine leichte Verletzung aus der Vorwoche hatte das allerdings verhindert. Die Blessur merkte man ihm zunächst noch an, er brauchte, ums ins Spiel zu finden. Serge Gnabry, Angriff (bis 66.): Der Münchner ist mit seinen wenigen Länderspielen jetzt schon einer, den man nicht missen möchte. Körperlich stark, schnell, einsatzfreudig, torgefährlich, sogar kopfballstark. Gnabry ist einer der Gewinner des Jahres 2018. Thomas Müller (ab 66.): Der Bayernprofi durfte nach 66 Minuten sein 100er-Jubiläum begehen, als er für Gnabry aufs Feld kam. Aber auch in seinem Ehrenspiel wirkte er wieder unglücklich in seinen Aktionen. Kein Festtag. Leroy Sané, Angriff (bis 80.): Der City-Profi war wieder extrem auffällig. An ihm und Werner sieht man, wie wichtig Schnelligkeit im Angriffsspiel ist und wie sehr das dieser Mannschaft in vielen Spielen gefehlt hat. Sané war trickreich, er traute sich viel zu, beim 2:0 hatte er aber auch Glück, dass sein Schuss abgefälscht wurde. Leon Goretzka (ab 80.): Der Ex-Schalker Goretzka ersetzte den Ex-Schalker Sané für zehn Minuten. Für Goretzka war es kein glückliches DFB-Jahr. Er wollte durchstarten und ist über die Reservistenrolle doch nicht hinausgekommen.

Die defensive Ordnung und die fehlende Kaltblütigkeit vor dem Tor - das zieht sich durch dieses gesamte Jahr 2018. Daher gehört es zur Pointe, dass beide Defizite in der letzten Halbzeit dieses Jahres noch einmal deutlich zu Tage traten. Als Hausaufgabe für die Winterpause.

Es ist noch viel Unsicherheit im Spiel

"Ich weiß noch nicht, ob das jetzt die richtige Mischung aus Jüngeren und Älteren war", sagt Löw. Es ist eben noch sehr viel Unsicherheit in der ganzen Situation um diese Elf, nach sechs Niederlagen und nur drei Siegen im abgelaufenen Jahr weiß auch der Bundestrainer ganz offensichtlich noch nicht genau, wohin es mit dieser Mannschaft geht.

Durch den vergebenen Sieg über das Team Oranje droht der DFB-Elf eine schwierige Gruppe in der EM-Qualifikation. Dort zu scheitern, könnten sich Löw und seine Mannschaft allerdings weit weniger erlauben, als aus der A-Gruppe der Nations League abzusteigen. Das wird dem Bundestrainer in der Öffentlichkeit noch verziehen. In der Hoffnung, dass es künftig mit den jungen Spielern wieder aufwärts geht.

Vor allem City-Profi Leroy Sané weckte mit seinem Auftreten erneut berechtigte Erwartungen auf Besserung. Jedes rasante Dribbling von ihm, jeder schnelle Antritt ist allerdings auch wie ein stetes Memento an Joachim Löw zur Frage, wie er diesen außergewöhnlichen Spieler nicht mit zur WM nach Russland nehmen konnte. Man könnte sich vorstellen, dass Löw diese Entscheidung vom Juni mittlerweile selbst mehrfach bereut hat. Öffentlich hat er dies allerdings noch nicht gemacht.

Renommee der Mannschaft hat schwer gelitten

Die letzten drei Partien dieses Jahres nach dem 0:3-Debakel von Amsterdam im Oktober - das 1:2 in Frankeich, das 3:0 gegen Russland und jetzt das Remis gegen Oranje - das sind die Spiele und die Spieler, auf die die Nationalmannschaft ihre Aufbauarbeit setzten wird. Eine Arbeit, die auch dazu beizutragen hat, das Renommee dieser Mannschaft, dieses Trainers, dieses Verbandes wieder zu heben. In Gelsenkirchen blieben wieder zahlreiche Plätze im Stadion leer. Deutschland gegen die Niederlande - das wäre zu anderen Zeiten ein Selbstgänger für ein ausverkauftes Haus gewesen. Das ist es nach diesem Jahr nicht mehr.

Auf Schalke zeigte der DFB zumindest, dass er gewillt ist, alte Zöpfe abzuschneiden. Als die deutschen Treffer fielen, verzichtete man doch tatsächlich darauf, Oliver Pochers Torhymne "Schwarz auf Weiß" zu intonieren, mit der über Jahre die Tore der DFB-Spieler untermalt wurden. Es besteht also Hoffnung.