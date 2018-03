Deutschlands Remis gegen Spanien Ein gut gemachter Imagefilm

Moment des Spiels: Es lief die 26. Minute, als das von den kargen Zweitligajahren ausgehungerte Publikum in Düsseldorf feines Gespür bewies. Spaniens Fußballer hatten gerade mit bemerkenswerter Leichtigkeit auf unverschämt wenig Raum kombiniert - und bekamen dafür Szenenapplaus! Keine Pfiffe, sondern offene Anerkennung für einen richtig starken Gegner. In einem Testspiel, das alle Erwartungen übertreffen sollte.

Das Ergebnis: 1:1 (1:1). Hier geht es zum Spielbericht.

Die Aufstellung: Keine Experimente! Bundestrainer Joachim Löw wollte sein Stammpersonal noch einmal im Zusammenspiel sehen, zu Spielbeginn standen gleich sieben Weltmeister von 2014 auf dem Feld. Julian Draxler bekam den Vorzug gegenüber Leroy Sané, Timo Werner freute sich über den Platz im Sturm, Marc-André ter Stegen stand wie angekündigt im Tor.

Die erste Hälfte: Begann mit einem Geniestreich eines Weltmeisters, allerdings eines Weltmeisters von 2010. Andrés Iniesta spielte einen perfekten Pass auf Rodrigo Moreno - und der Angreifer aus Valencia traf nach nicht einmal sechs Minuten zur Führung für Spanien. Mats Hummels hatte für einen kurzen Moment den Kontakt zu seinem Gegenspieler verloren. Musste man ihm einen Vorwurf machen? Kaum. Das Timing dieses Angriffs war atemraubend gut.

REUTERS Rodrigo Moreno trifft zum 1:0

Spaniens beste Zeit ist vorbei? Unsinn. Die Anfangsphase der Partie war eine beeindruckende Demonstration spanischer Fußballkunst. Enge Ballführung, präzises Passspiel, vorgetragen mit ungeheurem Selbstvertrauen. Alle deutschen Pressingbemühungen wurden freundlich, aber sehr bestimmt, weggelächelt. Die Angriffe der DFB-Elf wirkten dagegen etwas grober, aber keineswegs untauglich.

Nummer 38: Werner hatte in der 23. Minute schon gezeigt, wie man hinter die spanische Kette kommen kann. Thomas Müller bewies dann, dass das überhaupt nicht notwendig ist. 20 Meter, zentral vor dem spanischen Tor, den Ball perfekt getroffen - für Müller war es der 38. Treffer im 90. Länderspiel, damit ließ er Oliver Bierhoff hinter sich. Die nächsten Goalgetter im Visier des Münchners: Michael Ballack (42 Tore) und Uwe Seeler (43).

Grünzeug: Wenn man ein neues Produkt auf den Markt bringt, muss man es der potenziellen Kundschaft natürlich auch zeigen. Also spielte die DFB-Auswahl am Freitagabend im flaschengrünen Ausweichtrikot gegen die Spanier, die deutlich traditioneller unterwegs waren. Rote Trikots, dunkelblaue Hosen und Stutzen. Ausweichtrikot trifft es also nicht wirklich.

Die zweite Hälfte: Wenn das mit den Distanzschüssen so gut klappt... Julian Draxler, der es überraschenderweise nicht in den 23er-WM-Kader von SPIEGEL ONLINE geschafft hat, zwang Manchester Uniteds Schlussmann David de Gea zu einer starken Parade. Dann ging es hin und her: Jordi Alba (55.) und Isco (56.) vergaben für Spanien, der eingewechselte Ilkay Gündogan (57.), Werner (63.) und Hummels (65.) für die Gastgeber. Mit jedem weiteren Wechsel verlor das Spiel minimal an Schwung, ein dritter Treffer fiel vielleicht auch deshalb nicht mehr.

#bestneverrest: "Die Mannschaft" hat jetzt ein offizielles WM-Motto. "Best NeVer Rest" (Die Besten machen keine Pause). Mit großem V, für den angestrebten fünften Titel. Ernsthaft: Wer auch immer sich so etwas ausdenkt, benötigt dringend eine Pause, gehört allerdings auch nicht zu den Besten.

Gewinner des Spiels: Sebastian Rudy. Der Mittelfeldspieler von Bayern München stand zwar im Kader für die beiden Testspiele gegen Spanien und Brasilien (Dienstag, 20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE), entschied sich aber dafür, lieber bei seiner hochschwangeren Ehefrau Elena zu bleiben. Während der zweiten Spielhälfte postete er ein Familienupdate.

Ich bin glücklich, verkünden zu können, dass ich Papa geworden bin Unser Sohn David hat am 22.03.2018 das Licht der Welt erblickt. #liebe #besteehefrauderwelt pic.twitter.com/B9IDbGmvmj — Sebastian Rudy (@BastiRudy) 23. März 2018

Erkenntnis des Abends: Es war ein Testspiel - und es hat trotzdem Spaß gemacht. Zwei Teams, die Lust auf Fußball hatten. Spieler, die im Wissen um die wenigen Kader- und Startelfplätze in Russland noch einmal ein paar Prozent mehr gaben. "Ein sehr, sehr guter Test", sagte auch Bundestrainer Löw. Aber: Bei allem Tempo fehlte in diesem Duell jegliche Härte, kein Spieler wurde am Freitag verwarnt. Ein WM-Spiel zwischen diesen beiden Teams sähe definitiv anders aus, Szenenapplaus für den Gegner gäbe es wohl auch nicht. Es war so eher ein 90-minütiger, gut gemachter Imagefilm eines Fußballspiels - als ein echtes Fußballspiel.