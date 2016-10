DFB-Gegner Nordirland Das Selbstbewusstsein der Gewohnheitsverlierer

Nordirlands Nationaltrainer Michael O'Neill war mal ganz weit oben, er spielte bei den ganz Großen mit, bei einer der Topmarken weltweit.

Damals hatte er allerdings nichts mit Fußball zu tun.

Nach Ende seiner Spielerkarriere war O'Neill einige Jahre als Unternehmensberater bei dem Consulting-Giganten Ernst & Young tätig. Die Firma zählt sich global zu den Big Four der Branche. Dahin wird es O'Neill mit seinen braven Nordiren im Fußball nicht mehr schaffen.

Dennoch hat der 47-Jährige in seinen mittlerweile fünf Jahren als Nationalcoach schon einiges erreicht. Als er seinen Job 2011 antrat, hatte er ein desillusioniertes Team vor sich, die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" hat sie die "Gewohnheitsverlierer" genannt. Die Nordiren hatten sich längst darin eingerichtet, dass sie an großen Turnieren nur Zuschauer sind, Punktelieferanten in den Qualifikationsrunden. Und als das Team von den ersten elf Partien unter O'Neill zehn verloren hatte, schien das auch unter dem neuen Teamchef so weiterzugehen.

Mentalität des Teams hat sich verändert

Aber der frühere Profi von Newcastle und Dundee United hatte nicht die Strategien und Methoden in der Finanzbranche kennengelernt, um anschließend als ewiger Loser dazustehen. Nach und nach ist es ihm gelungen, die Mentalität der Green and White Army zu verändern.

2016 gelang die allererste Teilnahme bei einer EM, ohnehin die erste Turnierteilnahme seit der Weltmeisterschaft 1986, nach einer beeindruckenden Serie von zehn Spielen ohne Niederlage im Vorfeld und dem Gruppensieg in der EM-Qualifikation. Und beim Turnier selbst verloren die Nordiren zwar ihre Partien gegen Polen und Deutschland jeweils 0:1, aber das 2:0 über die Ukraine reichte aus, um sich fürs Achtelfinale zu qualifizieren. Wo dann allerdings gegen die Waliser Endstation war.

Das Turnier hat der Mannschaft viel Selbstvertrauen verliehen. Spielerisch sind die Nordiren immer noch limitiert, Stars im Team gibt es nicht. Der einzige, dessen Name mittlerweile jeder kennt, ist Angreifer Will Grigg. Nicht weil er im Nationaldress irgendwelche außergewöhnlichen Leistungen vollbracht hätte, sondern weil die Fans ihn zu ihrem musikalischen Maskottchen erhoben haben.

Grigg ist gegen die Deutschen in Hannover am Dienstag (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV RTL) nicht dabei. Der Spieler ist vor einem Monat Vater geworden und hat O'Neill darum gebeten, daher die Oktober-Partien gegen San Marino und gegen den Weltmeister aussetzen zu dürfen. Stammspieler ist er unter O'Neill ohnehin nie gewesen, bei der EM hat der Trainer ihn keine einzige Minute spielen lassen. So sehr die Fans ihn auch besangen, da kannte der Coach keine Sentimentalitäten.

Die Mannschaft hat auch ohne Grigg ihr Soll in den ersten beiden Pflichtspielen nach der EM erfüllt. Gegen die Tschechen ermauerten sich die Profis von der Insel ein 0:0, gegen San Marino gab es das standesgemäße 4:0 - ohne Gegentor geht die Elf daher in die Partie gegen Deutschland.

Großteil der Profis spielt zweitklassig

Für die Rollenverteilung am Dienstag heißt das aber nichts. Deutschland ist der haushohe Favorit. Als beide Mannschaften im Sommer im Prinzenparkstadion in Paris aufeinandertrafen, hätte das DFB-Team locker 6:0 oder 7:0 gewinnen können. Aber weil Torwart Michael McGovern vermutlich das beste Spiel seiner Profikarriere machte und sich vor allem Thomas Müller beharrlich weigerte, das Tor selbst aus besten Positionen zu treffen, blieb es am Ende bei einem 1:0 durch Mario Gomez.

McGovern wird auch am Dienstag zwischen den Pfosten stehen. Bei der EM stand er noch beim schottischen Verein Hamilton Academical unter Vertrag, zuvor hatte er jahrelang beim FC Falkirk gehalten, beides wahrlich keine Premiumadressen im europäischen Fußball. Die Leistungen bei der EM haben ihm immerhin zu einem Engagement beim englischen Traditionsverein Norwich City verholfen.

Norwich spielt in der zweiten englischen Liga, damit ist er im nordirischen Kader in bester Gesellschaft. Seine Verteidiger-Kollegen Conor McLaughlin und Shawn Ferguson stehen gar bei drittklassigen englischen Klubs unter Vertrag. Nur drei Spieler aus der mutmaßlichen Startelf für Dienstag verdienen ihr Geld in der Premier League: Jonathan Evans und Gareth McAuley spielen für West Bromwich Albion, Steven Davis für den FC Southampton. Die nordirischen Profis, die in Hannover auflaufen werden, sind No Names, es gibt auch kein Lied über sie.

Alles andere als eine erneute Niederlage gegen die Löw-Elf wäre demnach ein kleines Wunder. Aber O'Neill hat in seiner Zeit als Unternehmensberater auch die schmissigen Slogans der Branche kennengelernt. Einer heißt: "Impossible is nothing."