DFB-Gegner Norwegen: Die elf ???

Das Ullevaal-Stadion in Oslo ist gerade mal zu einem Viertel gefüllt, nur rund 7000 Norweger wollen ihre Nationalmannschaft beim Testspiel gegen Weißrussland erleben. Wer die Partie am vergangenen Mittwoch gesehen hat, kann das Desinteresse nachvollziehen: Nur drei Schüsse aufs Tor bringt Norwegen zustande, am Ende verliert das Team 0:1. Einige Stadionbesucher buhen, die meisten stehen einfach auf und gehen. Es sagt viel darüber aus, wie es um Norwegens Fußball steht, wenn ein Publikum solch einen Kick achselzuckend hinnimmt.

Eine große Fußballnation war Norwegen nie, doch in den Neunzigerjahren qualifizierte sich die Nationalmannschaft immerhin zweimal hintereinander für die WM. Damals stand Norwegen für schnelles, athletisches Offensivspiel, für Top-Stürmer wie Tore André Flo oder Ole Gunnar Solskjær. 1997/1998 gelangen der Auswahl zwei Siege über Brasilien innerhalb von 13 Monaten. Nach der Jahrtausendwende verfügte das Team in Steffen Iversen und John Carew noch immer über Stürmer, die eine Partie prägen konnten.

Die Erinnerung an jene Zeit lässt die Gegenwart umso trister erscheinen. Seit 16 Jahren hat sich Norwegen nicht mehr für ein großes Turnier qualifiziert, die Europameisterschaft in Frankreich hat das Team verpasst, weil es in den Playoffs an Ungarn scheiterte. Wenn Norwegen am Abend gegen Deutschland in die WM-Qualifikation startet (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: RTL), wird das Ullevaal-Stadion zwar voll sein, doch das liegt wohl vor allem an der Strahlkraft des Gegners.

Flanken auf den Phantomstürmer

Von der norwegischen Offensivpower von einst ist wenig geblieben. Gegen Weißrussland flankten die Außenverteidiger Haitam Aleesami und Jonas Svensson regelmäßig hoch in den Strafraum. Man hätte sie gerne gefragt, wer die hohen Hereingaben denn eigentlich verwerten solle, denn Stürmer Joshua King vom AFC Bournemouth hat in der gesamten vergangenen Saison kein einziges Kopfballtor erzielt.

Getty Images Per Skjelbred

Gefährlich wurde Norwegen gegen die Weißrussen vor allem dann, wenn Stürmer King überraschende Ausflüge auf die Flügel unternahm und dort für Überzahl sorgte, weil ihm die weißrussischen Innenverteidiger nicht folgten. Gemeinsam mit Stefan Johansen vom FC Fulham sorgte King so für die Momente, die Gefahr ausstrahlten. Wenn gegen Deutschland ein Tor gelingen soll, tut das Team gut daran, auf die Schnelligkeit seiner Offensivspieler zu setzen statt auf Flanken.

Gegen Deutschland wird Norwegen allerdings gar nicht allzu häufig am Ball sein. Denn sobald man sie unter Druck setzt, tendieren etliche Spieler aus Sorge vor einem Fehler zum langen Ball. Die große Ausnahme ist Per Skjelbred von Hertha BSC, der auch in Stresssituationen Lösungen findet. Ob Skjelbred gegen Deutschland mitwirken kann, ist aber fraglich. Doch bereits die Defensivtaktik der Norweger führt automatisch zu geringen Ballbesitzwerten.

151 Sekunden bis zum Gegentor

Juni 2016, Norwegen spielt gegen Belgien, das sich auf die EM vorbereitet. Am Ende verlieren die Norweger 2:3. Die Mannschaft von Trainer Per-Mathias Høgmo verteidigt in einem 4-1-4-1, das positionsgetreu interpretiert wird. Dadurch ergeben sich rechts und links Lücken neben Ole Selnæs, dem defensiven Mittelfeldspieler, der allein die Zone zwischen Abwehr- und Mittelfeldreihe stopfen soll. Denn vor Selnæs üben die Mitspieler kaum Druck auf die Belgier aus, zudem versäumen sie es, die Passwege in die Halbräume zu blockieren. Es dauert 151 Sekunden, ehe Belgien das 1:0 schießt.

DPA Per-Mathias Hogmo

Norwegens reagiert darauf entweder, indem die zentralen Spieler der Mittelfeldreihe zurück Richtung Passempfänger sprinten, sodass der Gesamtverbund ein Stück weiter gen eigenes Tor gedrängt wird. Irgendwann verkleben Mittelfeld- und Abwehrspieler zu einem einzigen Defensivknäuel, das sich jedem Steilpass, jedem Schuss in den Weg wirft. Oder aber die norwegischen Abwehrspieler rücken aus der Kette vor, um die Halbräume zu sichern.

Bundestrainer Joachim Löw dürfte daher technisch starke, wendige Spieler wie Mesut Özil, Mario Götze oder Julian Brandt darauf ansetzen, sich in diesen Räume anspielbar zu machen. Dafür wird es aus deutscher Sicht mitentscheidend sein, die norwegischen Verteidiger zu binden. Ein Job, den Mario Gomez bei der EM in Frankreich mit Bravour erledigte, als er mit seiner Präsenz ganze Abwehrreihen dazu brachte, in der Kette zu bleiben.

Thomas Müller wird auch an dieses Abwehrspieler-Binden gedacht haben, als er den Mangel an Mittelstürmern in Deutschland beklagte. Es ist vielleicht die einzige sportliche Gemeinsamkeit, die Deutschland und Norwegen derzeit besitzen.

Norwegen - Deutschland (20.45 Uhr in Oslo)

(voraussichtliche Aufstellungen)

Norwegen: Nyland (FC Ingolstadt) - Svensson (Rosenborg BK), Hovland (1. FC Nürnberg), Nordtveit (West Ham United), Aleesami (US Palermo) - Skjelbred (Hertha BSC), Johansen (FC Fulham), Selnæs (AS St. Etienne), Henriksen (AZ Alkmar), Tettey (Norwich City/) - King (FC Bournemouth)

Deutschland: Neuer (Bayern München) - Kimmich (Bayern München), Höwedes (FC Schalke 04), Hummels (Bayern München), Hector (1. FC Köln) - Khedira (Juventus Turin), Kroos (Real Madrid) - Müller (Bayern München), Özil (FC Arsenal), Draxler (VfL Wolfsburg) - Götze (Borussia Dortmund)