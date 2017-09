DFB-Gegner Norwegen Hu! Lagerbäck ist da!

Die Hoffnungen des norwegischen Fußballs ruhen auf einem 69-Jährigen. Das sagt einiges über die wenig ruhmvolle jüngere Vergangenheit der Skandinavier aus, es sagt aber auch etwas über den Mann, der seit Jahresbeginn an der Seitenlinie die Kommandos gibt. Obwohl: Kommandos ist schon fast das falsche Wort. Lars Lagerbäck ist eher der zurückgenommene Trainertyp, er schaut sich die Resultate seiner Arbeit lieber sitzend auf der Trainerbank an, Gefühlsregungen werden überschätzt. Aber mit seiner besonnenen Art hat er schon einiges erreicht.

Im Vorjahr betrachtete er sein Werk bei der EM in Frankreich mit Wohlgefallen. Lagerbäck hatte vier Jahre gebraucht, um die isländische Nationalmannschaft erstmals zu einem Turnier zu führen. In Frankreich waren sie nicht nur die Stimmungsaufheller im Publikum, auf dem Rasen lehrten sie England das Fürchten. Erst im Viertelfinale war dann Schluss für das isländische Team. Das "Hu" der Fans klingelt bis heute in den Ohren.

Schluss war nach der EM auch mit Lagerbäcks Engagement auf der Vulkaninsel. Mit 68 Jahren kann man schließlich mit Fug und Recht schon an den Ruhestand denken. Umso überraschender, dass er sich im Januar noch einmal breitschlagen ließ, nach Schweden und Island sein mittlerweile drittes nordeuropäisches Nationalteam zu übernehmen.

Der Trainer hat freie Hand

Die Norweger hatten einen wie Lagerbäck dringend notwendig. Als er kam, war im Grunde schon alles zu spät. Die Mannschaft hatte ihre Partien gegen Deutschland, Tschechien, Nordirland und gar Aserbaidschan verloren, nach diesen vier Niederlagen konnte Norwegen das Projekt WM-Qualifikation schon abhaken. Für einen neuen Trainer eine gleichzeitig undankbare wie wunderbare Situation. Lagerbäck hat komplett freie Hand, eine neue Mannschaft aufzubauen, und diesen Freiraum scheint er jetzt bereits zu nutzen.

AFP Mats Möller Daehli im Spiel gegen Aserbaidschan

Um die erfahrenen Bundesligaprofis Rune Jarstein und Havard Nordtveit bastelt der Unruheständler an einem jungen Team. Er setzt auf Spieler wie den erst 19-jährigen Sander Berge, der in Belgien bei KRC Genk sein Geld verdient, und in seiner Heimat als künftiger Star gefeiert wird. Im Sturm soll es Joshua King reißen, Englandprofi in Bournemouth, einige wenige werden sich erinnern, dass er es auch einmal bei Borussia Mönchengladbach versucht hat. Mit St.-Pauli-Offensivspieler Mats Möller Daehli steht sogar ein Profi aus der 2. Liga in der Elf, die am Abend in Stuttgart (20.45 Uhr RTL, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: RTL) versucht, den Weltmeister Deutschland zu zwicken.

Berge, King oder sein Sturmpartner Alexander Sörloth - sie alle gelten und galten als Talente. Talent und Norwegen - da war doch mal was. Ja, richtig, Martin Ödegaard galt vor ein paar Jahren als Europas größtes Heilsversprechen, die halbe Welt war hinter ihm her, Real Madrid sicherte sich die Dienste des damals 16-Jährigen, und Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge musste sich rechtfertigen, warum denn die Münchner nicht das Rennen gemacht hätten.

Ödegaard ist keine Option für Lagerbäck

Wenn es heute Abend gegen Deutschland geht, steht das vermeintliche Wunderkind nicht einmal im Kader. Ödegaard ist zwar beim SC Heerenveen in der niederländischen Ehrendivision Stammspieler, aber Lagerbäck hat ihn bislang noch nicht berücksichtigt. Möglicherweise auch eine erzieherische Maßnahme des lebenserfahrenen Coaches gegenüber einem jungen Spieler, dem zu früh zu viel versprochen wurde.

Lagerbäck weiß schließlich sehr gut, wie das ist mit denen, die den Ruf des Superstars haben. Jahrelang hat er in Schweden Zlatan Ibrahimovic im Kader gehabt, in der Öffentlichkeit war zuweilen nicht so ganz klar, wer bei Schwedens Auswahl wirklich das Sagen hatte, Ibrahimovic oder der Trainer. Selten gab es so viel Abhängigkeit von einem einzelnen Spieler wie bei den Schweden, als Lagerbäck sie trainiert hat. In eine solche Versuchung will der 69-Jährige nicht mehr kommen, und in seinem neuen Job ist das vermutlich auch keine Gefahr. Hier ist es ganz klar: Der Trainer ist der Boss.