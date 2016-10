DFB-Gegner Tschechien Es war einmal ein großes Team

Alles beginnt mit einem großen Irrtum. Wenn man auf die deutsch-tschechische Fußballgeschichte schaut, ist man ganz schnell bei Uli Hoeneß. Bei dem Abend des 20. Juni 1976, als der damalige Bayernspieler den Begriff "Nachthimmel von Belgrad" seiner Biografie hinzufügte. Dorthin jagte er den Ball im Elfmeterschießen des EM-Finales und machte mit seinem Fehlschuss die Tschechoslowakei zum Europameister. Seitdem ist der Nachthimmel fester Bestandteil der Sportberichterstattung.

Diese Partie von 1976 gilt bis heute als die Mutter deutsch-tschechischer Fußballspiele, aber eigentlich stimmt das überhaupt nicht. Denn acht Spieler aus der damaligen Startelf der CSSR waren keine Tschechen, sondern Slowaken, von dem hünenhaften Libero Anton Ondrus über den früh verstorbenen Defensivspezialisten Koloman Gögh bis zum Mittelfeldstrategen Marian Masny; beide Einwechselspieler dieser Partie waren Slowaken, der Trainer - ein Slowake. Es war ein slowakisches Team, mit tschechischer Verstärkung.

Nur ein tschechisches Trio stand auf dem Platz, es waren allerdings die drei Stars der Mannschaft: Torwartlegende Ivo Viktor, Stürmer Zdenek Nehoda - und das nach George Best größte Fußballschlitzohr der siebziger Jahre, Antonin Panenka, der Erfinder des in die Tormitte geschlenzten Elfmeters. Wenn man sich heute dieses Spiels erinnert, denkt man nicht an Ondrus, Gögh oder Masny. Die Leute denken an Panenka und eben Hoeneß.

Seit 1976 kein großer Titel mehr

Der EM-Titel 1976 ist bis heute der größte Erfolg des Fußballs für Tschechen und Slowaken geblieben. Dabei hatte man hatte auch später immer wieder starke Teams bei Turnieren am Start. So wie die Mannschaft, die 1990 im WM-Viertelfinale auf Deutschland traf. Die DFB-Auswahl hatte zuvor im legendären Achtelfinale von Mailand die Niederlande besiegt, die Tschechoslowakei schien anschließend trotz ihres Himmelsstürmers Tomas Skuhravy nur eine Pflichtaufgabe zu werden. 1:0 hieß es am Ende für den Favoriten durch einen Elfmeter von Lothar Matthäus, aber das Spiel hätte auch anders herum ausgehen können. Teamchef Franz Beckenbauer schäumte an der Seitenlinie, es war das schwächste Spiel, das die DFB-Elf auf ihrem Weg zum Weltmeistertitel absolvierte.

Oder sechs Jahre später: EM-Finale von London. Aus der Tschechoslowakei war mittlerweile Tschechien geworden, das Land war im Aufbruch und hatte das entsprechende Team dazu: Die jungen Pavel Nedved, Karel Poborsky und Patrick Berger, dazu den stoischen Jiri Nemec im Mittelfeld, die Abwehr hielt der bundesligaerfahrene Miroslav Kadlec zusammen. Nie wieder waren die Tschechen so nah dran an einem großen Titel, aber Oliver Bierhoff und der unglückselige Torwart Petr Kouba sorgten dafür, dass die Trophäe nach Deutschland ging.

Es begann die kurze Zeit der tschechischen Fußballblüte. Die Spieler aus Prag, Olmütz und Brünn gehörten zu den begehrtesten in Europa. Die Nationalmannschaft spielte teilweise überragenden Fußball, an der Seitenlinie dirigierte der "weiße Vater" Karel Brückner, und die Krönung all des Schaffens sollte die EM 2004 in Portugal werden. Die Tschechen hatten in der Vorrunde die Niederlande in einem begeisternden Spiel niedergerungen und trafen danach auf Deutschland. Wie sich die die Machtverhältnisse im Fußball verändert hatten, sah man daran, dass Brückner ein besseres B-Team auf den Platz schickte, weil die Tschechen schon vorzeitig qualifiziert waren. Und selbst diese Mannschaft war zu stark für ein DFB-Team, das sich fußballerisch in der Agonie befand. Milan Baros schoss Deutschland aus dem Turnier, es wurde Zeit für Jürgen Klinsmann und Joachim Löw.

2004 war gegen Rehhagel Endstation

Aber wieder schafften es die Tschechen nicht, sich zu belohnen. Petr Cech im Tor, Pavel Nedved und der junge Fußballfloh Tomas Rosicky im Mittelfeld, die Abwehrstrategen Tomas Galasek und Marek Jankulowski, der Riese Jan Koller im Sturm neben Baros - es war das Beste, was der tschechische Fußball in Jahrzehnten auf den Platz bringen konnte, aber am Abwehrbeton von Otto Rehhagels Griechen zerschellte im Halbfinale die ganze Angriffskunst.

Es war nur ein kurzes Zeitfenster, das sich für die Tschechen geöffnet hatte, und seit 2004 scheint es ziemlich fest verschlossen. Tschechien ist heute kein Gegner mehr, der Europas Topteams größere Furcht bereitet. Die Mannschaft von Trainer Karel Jarolim, dem Vater des früheren HSV-Profis, ist bei der EM im Sommer als Gruppenvierter früh ausgeschieden, Torwart Cech hat danach seinen Rücktritt erklärt, er war der Letzte aus dem großen Team von 2004.

Die heutigen Prominenten im Team heißen Theo Gebre Selassie von Werder Bremen oder Pavel Kaderabek von 1899 Hoffenheim. Man scheut sich, sie als Stars zu bezeichnen. Die Mittelfeldreihe für das Spiel am Samstag in Hamburg (20.45 Uhr RTL, Liveticker SPIEGEL ONLINE) lautet Dockal, Sykora, Kreici. Wie heißt es dann so schön: Eher Insidern bekannt.

Einer könnte vielleicht mal ein Star werden. Stürmer Patrik Schick von Sampdoria Genua trägt die gesamten tschechischen Angriffshoffnungen auf seinen schmalen Schultern. Schick ist 20 Jahre jung, er wurde geboren in dem Jahr, in dem Oliver Bierhoff den letzten großen tschechischen Titeltraum zerstörte.