DFB-Sieg beim Confed Cup Das Siegen der Anderen

Frage des Spiels: Würde die deutsche B-Elf, die im bisherigen Turnierverlauf für viele überraschend souverän aufgetreten war, im Endspiel gegen Südamerikameister Chile ihre finale Reifeprüfung bestehen?

Antwort: Ein klares "Ja!", sogar gedacht mit mehreren Ausrufezeichen. Zwar wurde die DFB-Auswahl in der Anfangsphase am eigenen Strafraum eingeschnürt. Doch mit der ersten gelungenen Offensivaktion ging Deutschland in Führung. Das deutsche Team (193 Länderspiele in der Startformation) präsentierte sich gegen Chile (944) reif und abgezockt. Am Ende half ein starker Torhüter. Hier geht es zum Spielbericht.

Die Aufstellungen: Joachim Löw blieb seiner Experimentierfreude abermals treu. Im fünften Spiel des Confed Cup schickte der Bundestrainer zum fünften Mal eine andere Startelf aufs Feld. In der Dreierkette durfte Shkodran Mustafi wieder mitwirken. Benjamin Henrichs musste für ihn auf die Bank. Im Angriff setzte der Bundestrainer auf den sprintstarken Timo Werner.

Die erste Hälfte: Chile ging die Partie gewohnt rasant an. Wie im Gruppenspiel (1:1) sah sich die deutsche Mannschaft zunächst einem mutigen Angriffspressing ausgesetzt. Im Gegensatz zum vorangegangenen Aufeinandertreffen überstand Deutschland die frühe Hetzjagd von "La Roja" jedoch unbeschadet. Eine erste brenzlige Doppelchance bereinigten Antonio Rüdiger und Marc-André ter Stegen in Teamarbeit (5. Minute). Anschließend parierte der Barça-Keeper zwei Fernschüsse von Eduardo Vargas (13.) und Arturo Vidal (20.). Im Gegenzug gab die deutsche Mannschaft dem Gegner deren eigene Medizin zu kosten - und stellte die Partie auf den Kopf: Das DFB-Team ging nach einer Pressingaktion am gegnerischen Sechzehner durch Lars Stindl in Führung (20.). Als Chile zunehmend Tempo herausnahm, kam die DFB-Elf zu Kontern. Einen solchen konnte Leon Goretzka aus spitzem Winkel nicht veredeln, nachdem er von Sebastian Rudy sehenswert bedient worden war (36.). Kapitän Julian Draxler verpasste aus 17 Metern das 2:0 (41.) ebenso wie Goretzka bei seinem zweiten Versuch (45.).

2⃣0⃣6⃣ - Chile hatte fast dreimal so viele Ballaktionen in der gegnerischen Hälfte (206) wie Deutschland (72). Kontrast. #CHIGER #ConfedCup pic.twitter.com/0UPPBbnK9g — OptaFranz (@OptaFranz) 2. Juli 2017

Die zweite Hälfte: Diesmal startete Deutschland dominanter. Der Ex-Mainzer Gonzalo Jara lenkte einen Draxler-Schuss nach einem Solo des Parisers in höchster Not zur Ecke (56.). In der Folge wurde das Spiel hektischer, die Chilenen ließen sich angesichts der deutschen Abgeklärtheit wie Jara bei einem Ellbogenstoß (63.) zu Nickeligkeiten hinreißen. Als sich die Gemüter wieder etwas beruhigt hatten, scheiterte Vidal aus dem Gewühl heraus mit einem Drehschuss an ter Stegen (75.). Bis zum Abpfiff kam Chile vier weitere Male gefährlich zum Abschluss, doch der deutsche Torhüter war jeweils auf dem Posten und verhinderte den Ausgleich.

AP Chiles Gonzalo Jara (l.) hält Timo Werner regelwidrig auf Distanz

Jogi, der Yogi: Der Ausgang des Finalduells des jüngsten gegen das älteste Team des Turniers legt nahe, dass Löws Plan voll aufgegangen ist. Die Fehler der von ihm so verehrten spanischen Weltmeister von 2010 im Hinterkopf nutzte er den Rahmen der "Mini-WM", um seinen Kader personell aufzufrischen und ihr taktische Variabilität anzutrainieren. Mit Timo Werner, Stindl und Goretzka teilen sich drei DFB-Spieler den Titel als treffsichersten Turnierschützen (je drei Tore). Niklas Süle stellte ebenfalls unter Beweis, dass er für die WM im kommenden Jahr eine ernsthafte Option sein kann. Eine Statistik kann Löw heranziehen, um auch seinen letzten verbliebenen Kritikern zu trotzen: Als Bundestrainer ist er bei seinen vergangenen fünf großen Turnieren immer mindestens ins Halbfinale eingezogen, zweimal gewann er sogar Trophäen. Wer gewinnt, hat recht. Punkt.

Erkenntnis des Turniers: Dass überhaupt belastbare Kenntnisse aus den deutschen Auftritten beim Confed Cup abgeleitet werden können, war im Vorfeld von vielen bezweifelt worden. Die wichtigste lautet: Deutschland hat gleich mehrere Spieler, die den arrivierten Weltmeistern von 2014 Druck machen können. Viele Akteure der zuvor noch belächelten "B-Elf" erbrachten den Qualitätsnachweis internationaler Reife. Im Finale konnte man ihre Fortschritte wie unterm Brennglas erkennen: Taktisch flexibel, spielerisch reif, im Angriff effizient (drei Schüsse aufs Tor im Endspiel) und mit der nötigen Wettkampfhärte ausgestattet - da scharren gleich mehrere fähige Leute in der zweiten Reihe des DFB-Kaders mit den Hufen.