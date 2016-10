Länderspiel gegen Nordirland Löw vertraut den Tschechien-Besiegern

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt im WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland in Hannover (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) mit exakt der Elf an, die gegen Tschechien 3:0 gewann.

Auch die nach der Partie in Hamburg angeschlagenen Abwehrspieler Jérôme Boateng und Jonas Hector sind einsatzfähig. Der Münchner Boateng hatte am Montagabend nicht am Abschlusstraining teilgenommen. Der Kölner Hector absolvierte lediglich Lauftraining.

Die deutsche Aufstellung:

Neuer - Kimmich, Boateng, Hummels, Hector - Khedira, Kroos - Müller, Özil, Draxler - Götze