Deutschland gegen Frankreich Ein Länderspielklassiker - und 10.000 Plätze bleiben frei

Das Götze-Protokoll: Es lief die 65. Minute. Bundestrainer Joachim Löw hatte gerade gewechselt, Mario Götze kam ins Spiel. Für den WM-Siegtorschützen von 2014 war der Einsatz das Comeback beim DFB nach fast einem Jahr Pause. Seine Einwechslung sollte sich lohnen. In der dritten Minute der Nachspielzeit ließ der BVB-Profi den Ball zu Lars Stindl prallen und der schoss den Ausgleich im Testspiel gegen Frankreich.

Das Ergebnis: 2:2 (0:1). Damit bleibt die deutsche Mannschaft im Jahr 2017 unbesiegt (zwölf Siege, drei Remis).

Erkenntnis? Trainer Löw rief vor der Partie eine Art "Fehlerkultur" aus, nach dem Motto: Es ist alles erlaubt, man würde aus jedem Fehler lernen, das sagt eigentlich auch schon alles über die sportliche Relevanz dieses Länderspiels. Was deswegen interessanter für die Verantwortlichen beim DFB sein könnte, ist ein Blick auf die Zuschauerzahlen.

Kein Zuschauermagnet: Ein Länderspielklassiker zum Jahresabschluss, in einer fußballbegeisterten Stadt wie Köln? Das sollte doch für ein ausverkauftes Stadion reichen, oder? Nicht in diesem Fall. Das Problem mag der sportliche Wert eines solchen Duells sein - und der Preis dafür: 25 bis 100 Euro pro Ticket sollte der Spaß kosten. Zu viel, fanden viele Fans, knapp 10.000 Plätze blieben gegen Frankreich frei. Damit waren von Deutschlands 15 Länderspielen im Jahr 2017 nur vier ausverkauft und nur eins davon fand vor heimischer Kulisse statt (WM-Qualifikation: Deutschland vs. Norwegen in Stuttgart).

Die erste Hälfte: Für Zuschauer aus Köln dürfte sich der DFB-Auftritt wie ein Heimspiel des FC, Tabellenletzter der Bundesliga, angefühlt haben. Das Spiel bestimmten die Gäste. Mehr Torschüsse, höheres Tempo und oft wurde es gefährlich, wenn einer aus dem französischen "Teufelsdreier" (Mbappé, Martial, Lacazette) an den Ball kam. Über Lacazette (Torschütze) und Martial (Vorlagengeber) fiel dann auch die französische Führung in der 34. Minute.

Frankreichs Treffer: War sehenswert! Auf der rechten Seite hatte Blaise Matuidi Platz für einen Diagonalpass an den deutschen Strafraum, Lucas Digne passte diesen per Direktabnahme weiter in die Mitte zu Martial, der umkurvte Niklas Süle und schob rüber zu Lacazette - drin. Das war definitiv ein paar Euro des hohen Eintrittsgelds wert.

Erster Höhepunkt der zweiten Hälfte: Timo Werner gilt als einer der schnellsten deutschen Stürmer überhaupt. Gegen Frankreich durfte er diese Qualität in der 56. Minute unter Beweis stellen. Mesut Özil hatte den Angreifer von RB Leipzig per Steilpass in Richtung Strafraum geschickt, Werner lief - wie gewohnt sehr schnell -, kam an den Ball und tunnelte Torwart Steve Mandanda - Ausgleich. Der Treffer war die Belohnung für eine deutsche Mannschaft, die das Risiko in der zweiten Hälfte (ein bisschen) erhöhte.

Das muss kesseln: Confed-Cup-Sieger, kein Länderspiel 2017 verloren: Für Bundestrainer Joachim Löw war das Jahr vor der WM in Russland ein erfolgreiches. Auch für Werner, der sich als einer der Gewinner des DFB-Jahres fühlen darf. Zehn Länderspiele absolvierte er und schoss sieben Treffer - das sind starke Zahlen für den 21-Jährigen, bei dem man noch nicht so richtig weiß: Ist er noch der ungeliebte RB-Profi, der vielen wegen einer Schwalbe gegen Schalke 04 in schlechter Erinnerung blieb - oder doch der kommende Publikumsliebling? Ganz sicher ist er ein Top-Kandidat auf die WM-Nominierung.

Getty Images Timo Werner

Der weitere Verlauf der zweiten Hälfte: Wenige Minuten nach einem Freistoß-Lattentreffer von Toni Kroos schockierte Lacazette die DFB-Elf erneut (71. Minute). Es gab Buhrufe, vier Minuten später pfiffen die Zuschauer in Köln wieder. Diesmal, weil Antonine Grizemann eingewechselt wurde - der Deutschland bei der EM 2016 aus dem Turnier geschossen hatte. Den Schlusspunkt setzten Götze und Stindl. Da machten sich sogar kurz die davor so leise gebliebenen Zuschauer mit Gesängen bemerkbar.

Deutschland - Frankreich 2:2 (0:1)

0:1 Lacazette (34.)

1:1 Werner (56.)

1:2 Lacazette (71.)

2:2 Stindl (90.+3)

Deutschland: Trapp - Can (83. Stindl), Hummels (46. Rüdiger), Süle, Plattenhardt - Khedira (75. Rudy), Kroos - Draxler, Gündogan (65. Götze), Özil - Werner (85. Wagner)

Frankreich: Mandanda - Jallet (64. Pavard), Varane (82. Kurzawa), Umtiti, Digne - Rabiot - Tolisso , Matuidi (64. N'Zonzi) - Mbappé , Martial - Lacazette (75. Griezmann)

Schiedsrichter: Cakir (Türkei)

Gelbe Karten: Wagner / -

Zuschauer: 36.980