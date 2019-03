Das DFB-Team und der Umbruch Dieser Weg wird kein leichter sein

Was war das jetzt? In Spiel eins nach dem schlechtesten Jahr der DFB-Geschichte reichte es im Testspiel gegen Serbien, das in der aktuellen Fifa-Weltrangliste zwischen der Ukraine und Venezuela platziert ist, zu einem Unentschieden. Das Ergebnis allein könnte dabei ziemlich egal sein. Schließlich war Joachim Löws Bilanz in Freundschaftsspielen schon in besseren Zeiten durchwachsen. Das Spiel in Wolfsburg zeigte: Der versprochene radikale Umbruch wird viel Zeit in Anspruch nehmen.

Das Ergebnis: 1:1 (0:1). Hier geht es zum Spielbericht.

Die erste Hälfte: Serbien ging nach zwölf Minuten in Führung. Nach einer Ecke sprang der Ball je nach Sichtweise glücklich oder unglücklich zu Luka Jovic. Der Frankfurter Stürmer köpfte aus wenigen Metern an Manuel Neuer vorbei ins Tor. Eine weitere Chance hatte Adem Ljajic kurz vor der Pause, als er nach einem serbischen Angriff und Pass von Darko Lazovic völlig frei vor dem deutschen Tor zum Abschluss kam, den Ball aber über die Latte setzte.

Umbruch, Spiel eins: Thomas Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng, die von Bundestrainer Löw vor zwei Wochen aussortiert worden waren, haben in ihren Karrieren zusammen 246 Länderspiele bestritten. Die gesamte Startelf, die gegen Serbien auflief, zusammen 237 - davon entfallen alleine 84 auf Manuel Neuer, der in der ersten Hälfte den Vorzug vor Deutschlands bestem Keeper Marc-André ter Stegen erhalten hatte.

Die zweite Hälfte: Die berüchtigten Wechselorgien mancher Testspiele der Vergangenheit gab es in der Pause nicht. Als einziger Feldspieler kam Marco Reus für Kai Havertz - ein Wechsel, der sich sehr positiv bemerkbar machte: Reus war fortan der beste Spieler auf dem Platz, und auch Leroy Sané blühte nun auf. Deutschland erspielte sich zahlreiche gute Chancen, das einzige Tor der DFB-Elf fiel aber nach einem schlimmen Fehlpass von Uros Spajic. Der Ball kam über Ilkay Gündogan und Reus zu Leon Goretzka, der aus dem Strafraum zum 1:1 traf. Ein weiteres Tor fiel nicht mehr, aber in der Nachspielzeit sah Milan Pavkov nach einem bösen Foul an Sané in einem ansonsten sehr fairen Spiel noch die Rote Karte.

Gänsehaut: Die Stimmung bei Heimspielen der deutschen Nationalmannschaft ist inzwischen so trist, dass man gar keine hohen Erwartungen mehr hat. Auch die Stadt Wolfsburg, in der Vergangenheit durch ein halbleeres Stadion bei Champions-League-Spielen berühmt geworden, fiel hier nicht negativ ab. Einst hatte Sportdirektor Klaus Allofs den mangelnden Zuschauerzuspruch mit dem Schichtbetrieb bei Volkswagen erklärt. Inzwischen ist Volkswagen DFB-Sponsor, und das Stadion war in einem bedeutungslosen Testspiel ausverkauft. Die üblichen Choreos des sogenannten Fanklubs Nationalmannschaft bleiben aber immer noch hinter dem zurück, was Fans von Eintracht Frankfurt beim Training zeigen. Einige Medien waren dennoch ergriffen.

Wie kann der Neuanfang gelingen? Ljajics Riesenchance aus der 41. Minute entstand, als Deutschland gerade auf Pressing umschaltete, aber nicht die ganze Elf nachrückte. Serbien kombinierte sich so gegen die unkompakt stehende DFB-Mannschaft über den ganzen Platz, einmal mehr hatte man den Eindruck, dass die Rückwärtsbewegung nicht gut eingestellt ist - und das in diesem Fall nicht einmal bei einem plötzlichen Ballverlust. Das erinnerte stark an manche Bilder der WM. Die dort von vielen als Sündenböcke ausgemachten Hummels, Müller und Boateng sind bekanntlich gar nicht mehr dabei. Auf die drei zu verzichten, war eine nachvollziehbare Entscheidung von Löw. Aber die 41. Minute zeigte, dass einige der gravierendsten Probleme der Mannschaft vielleicht gar nicht an den Spielern liegen.

0:1 Jovic (12.)

1:1 Goretzka (69.)

Deutschland: Neuer (46. ter Stegen) - Klostermann (90. Kehrer), Tah, Süle, Halstenberg - Kimmich, Gündogan - Brandt (56. Goretzka), Havertz (46. Reus), Sané (90. Schulz) - Werner

Serbien: Dmitrovic - Rukavina, Spajic, Milenkovic, Bogosavac (80. Mitrovic) - Milinkovic-Savic (63. Lukic), Maksimovic (88. Maksimovic), Gacinovic (63. Radonjic) - Lazovic (79. Zivkovic), Jovic (70. Pavkov), Ljajic

Rote Karte: Pavkov (90.)

Schiedsrichter: Madden

Zuschauer: 26.101 in Wolfsburg