Deutschland und Serbien haben sich dank einer starken zweiten Hälfte des DFB-Teams 1:1 (0:1) getrennt. Es war das erste Testspiel im Jahr 2019. Am Sonntag geht es in der EM-Qualifikation gegen die Niederlande (20.45 Uhr/TV: RTL, Liveticker: SPIEGEL ONLINE).

Das erste Tor der Partie erzielten die Gäste aus Serbien. Der Torschütze: Luka Jovic von Eintracht Frankfurt, der in dieser Bundesliga-Saison schon 20 Scorerpunkte auf dem Konto hat. Bei einer Ecke verlängerte Debütant Lukas Klostermann den Ball unabsichtlich in die Mitte, wo Jovic unbedrängt zum 1:0 für Serbien einköpfte (12. Minute).

In der 37. Minute hätte es den Ausgleich für Deutschland geben müssen. Nach Vorarbeit von Julian Brandt landete der Ball bei Timo Werner am zweiten Pfosten. Seinen Schuss aus kurzer Distanz wehrte der serbische Keeper Marko Dmitrovic jedoch zur Ecke ab. Kurz darauf gelangte Serbien mit einer Kombination, die in der eigenen Abwehrreihe begann, bis vor das Tor von Manuel Neuer. Darko Lazovic legte von rechts für den mitlaufenden Adem Ljajic ab, der aber aus etwa zehn Metern über das Tor schoss (41.).

Reus muss es richten

Zur Halbzeit wurde Marco Reus für Kai Havertz eingewechselt. Der Wechsel zeigte sofort Wirkung: Der Dortmunder kam nach einem sehenswerten Haken aus spitzem Winkel zum Abschluss, Dmitrovic parierte jedoch (59.). Fünf Minuten später spielte Reus mit starker Übersicht auf Marcel Halstenberg - der flankte zu Leroy Sané, der aber zu wenig Druck hinter seinen Kopfball bringen konnte (64.).

Unmittelbar danach hatte Ilkay Gündogan die Chance zum Ausgleich: Dmitrovic hatte er schon umkurvt und hatte nur noch das leere Tor vor sich. Beim Abschluss war er aber zu lässig, weshalb Nemanja Maksimovic noch im Rutschen den Ball von der Linie kratzte (65.).

DPA Nemanja Maksimovic und Ilkay Gündogan (vorne)

Leon Goretzka erzielte schließlich das 1:1 für die DFB-Elf: Nach einem Ballverlust der Serben in der eigenen Hälfte spielte Reus durch drei Verteidiger hindurch zu Goretzka, der einen Gegenspieler aussteigen ließ und dann den Ball in die linke Ecke schoss (69.).

Deutschland hatte nach dem Ausgleich das Spiel fest in der Hand und erspielte sich weitere gute Möglichkeiten, zum Siegtreffer reichte es aber nicht. Stattdessen gab es in der Nachspielzeit noch eine hässliche Szene: Der eingewechselte Milan Pavkov traf Sané mit offener Sohle am Sprunggelenk. Schiedsrichter Bobby Madden zeigte dem Serben die Rote Karte (90.+3).

DPA Milan Pavkov foult Leroy Sané

Deutschland - Serbien 1:1 (0:1)

0:1 Jovic (12.)

1:1 Goretzka (69.)

Deutschland: Neuer (46. Ter Stegen) - Klostermann (90. Kehrer), Süle, Tah, Halstenberg - Kimmich, Gündogan - Brandt (56. Goretzka), Havertz (46. Reus), Sané (90.+6 Schulz) - Werner

Serbien: Dmitrovic - Rukavina, Spajic, Milenkovic, Bogosavac (80. Mitrovic) - Milinkovic-Savic (62. Lukic), Maksimovic (88. Jovicic), Gacinovic (62. Radonjic) - Lazovic (79. Zivkovic), Jovic (70. Pavkov), Ljajic

Schiedsrichter: Bobby Madden

Zuschauer: 25.000

Gelbe Karten:

Rote Karten: Pavkov (90.+3)