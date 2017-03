Deutschland gegen Aserbaidschan Eiskalt in Baku

Ausgangslage des Spiels: Vier Spiele, vier Siege in der Bilanz gegen diesen Gegner, 15:2 Tore, der Weltmeister gegen die Nummer 89 der Fifa-Weltrangliste. Also was sollte passieren? Auch wenn Berti Vogts, ortskundig in Baku durch seine Zeit als Nationaltrainer, vor dem Anpfiff raunte: "Eine Überraschung kann passieren, wenn man sie spielen lässt." Der Umstand, dass der Bundestrainer Andre Schürrle anstelle des leicht angeschlagenen Mesut Özil in die Startelf beorderte, schien immerhin noch ein geringes Spannungsmoment zu bergen.

Ergebnis des Spiels: 4:1 (3:1) für die Löw-Elf. Die Tore für Deutschland erzielten André Schürrle (!!) (19./77. Minute), Thomas Müller (36.) und Mario Gomez (45.). Den zwischenzeitlichen Ausgleich besorgte der bei Erzgebirge Aue tätige Dimitrij Nasarow (31.).

Die erste Halbzeit: Sehr spannend zwischen der 31. und 36. Minute, in diesen fünf Minuten stand es 1:1, und alles schien möglich in dem Boomland Aserbaidschan, wie es in Hochglanzprospekten beschrieben wird. Aber dann nutzten Schürrle und Müller einen schweren Abspielfehler der Gastgeber zum 2:1, und die Spannung fiel wieder in sich zusammen wie ein Hefegebäck. Schürrle hatte zuvor beim 1:0 bereits selbst getroffen. Mario Gomez machte mit seinem Kopfballtreffer mit dem Halbzeitpfiff im Grunde schon alles klar.

Die zweite Halbzeit: Solche Halbzeiten, so sieht es das strenge Reglement der Uefa vor, müssen auch zu Ende gespielt werden. Die deutsche Mannschaft tat nicht mehr als nötig und Aserbaidschan nicht mehr als möglich. Schürrle sorgte mit seinem zweiten Tor noch für einen einsamen Höhepunkt dieser 45 Minuten.

Spieler des Spiels: Nach dem Spiel gegen England und dem rauschenden Abschied des Lukas Podolski gab es Stimmen, die unkten, jetzt trete André Schürrle sportlich in dessen Fußstapfen. Will sagen: Kurzeinsätze auf der linken Offensivseite ohne großen Belang. Aber wie Podolski am Mittwoch es allen zeigte, so tat es der Dortmunder in Baku. Zwei Tore erzielt, eines vorbereitet und ohnehin der quirligste Mann auf dem Platz. Eben doch irgendwie wie Podolski: Gegen kleine Gegner ganz groß auftrumpfend.

Temperatur des Spiels: Vor der Partie gab es eigentlich nur ein einziges Thema. In Baku war es kalt! Laut Vogts sogar "so kalt wie nie in den sieben Jahren, in denen ich hier war". Die übertragende RTL-Crew inklusive Experte Jens Lehmann wurden nicht müde, in der Vorberichterstattung immer wieder auf dieses Faktum hinzuweisen. Offenbar hatte man Anderes erwartet und die Badesachen eingepackt. Angesichts dessen war es jedenfalls nicht verwunderlich, dass die DFB-Auswahl anschließend ganz cool ihren Part herunterspielte.

Löw des Spiels: "Die Art und Weise, wie wir gespielt haben, entspricht nicht unserem Anspruch", befand der Bundestrainer nach der Partie leicht gestelzt. Es sei "nicht alles Gold gewesen, was glänzt". Was man nach einem lockeren 4:1-Auswärtserfolg halt so sagt.

Zitat des Spiels: "Meinungs- und Pressefreiheit sind wichtig." DFB-Pressesprecher Jens Grittner nach der Partie auf der Pressekonferenz in Baku. Geht doch.

Erkenntnis des Spiels: Die weiße Weste ist befleckt. Es gibt ein Gegentor! Im fünften Qualifikationsspiel hat es die Löw-Elf nun doch erwischt. Damit dürfte das sicher geglaubte Ticket für die WM in Russland wieder in Gefahr geraten sein. Nächste Partie: Heimspiel gegen San Marino. Es bleibt spannend.