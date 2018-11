Heile DFB-Welt: "Ich bin immer einer, der positiv nach vorne schaut." Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff setzte vor dem Spiel die Agenda. Der Umbruch läuft, alles ist gut. Da machte die ARD doch gleich mit, kritische Töne gab es nur in der Retrospektive. Moderator Matthias Opdenhövel ernannte die sogenannte "Moped-Gang" bestehend aus Serge Gnabry, Timo Werner und Leroy Sané zur Zukunft des deutschen Fußballs.

Das Ergebnis: Die Niederländer traten als Spielverderber auf. Die DFB-Elf führte bis zur 85. Minute 2:0 gegen zuvor so hoch gelobte Gäste und spielte am Ende nur 2:2 (2:0).

Schnell, einsatzfreudig, torgefährlich Manuel Neuer, Tor: In der ersten Hälfte nahezu beschäftigungslos an seiner alten Wirkungsstätte. Einmal wäre er fast überrascht worden - dafür war allerdings der eigene Mitspieler verantwortlich: Niklas Süle hätte ihm fast ein Eigentor ins Netz geköpft. Nach der Pause erledigte er alles, was er erledigen musste. An den Gegentoren war nichts zu halten. Niklas Süle, Abwehr: Hat eine derzeit stabile Form bestätigt. Ließ in der Abwehr wenig anbrennen, ordentlich im Spielaufbau. Er wird der kommende Mann in der Innenverteidigung sein. Mats Hummels, Abwehr: Mal wieder eine souveräne Partie von einem der mittlerweile wenigen verbliebenen Weltmeister. Der Bayernspieler gab sich keine Blöße, gewann die meisten seiner Zweikämpfe und hatte die niederländischen Angreifer eigentlich jederzeit unter Kontrolle - dann kam die Schlussphase. Antonio Rüdiger, Abwehr: Der Chelsea-Profi fiel gegen den Rest der Mannschaft ein wenig ab. Auch er hatte starke Zweikämpfe, aber das Spiel nach vorne ist einfach nicht sein Ding. In der Defensive ebenfalls nicht immer sattelfest, die linke Abwehrseite, auf der er eingesetzt war, ist allerdings auch nicht seine Kompetenzfeld. Thilo Kehrer, Mittelfeld: Noch ein früherer Schalker in Gelsenkirchen: Und der jetzige PSG-Verteidiger fühlte sich in der Arena noch heimisch. Hatte schon in der ersten Minute seine erste gute Offensivaktion, auch danach aufmerksam und gedanklich schnell. Ihn wird man 2019 wiedersehen. Joshua Kimmich, Mittelfeld: Im Mittelfeld machte er einmal mehr eine ordentliche Figur. Die ordnende Hand des deutschen Spiels, sogar mehr noch als sein renommierter Kollege Toni Kroos. Kimmich ist längst Stammspieler, und es gibt eigentlich keine Zweifel mehr daran, warum das so ist. Toni Kroos, Mittelfeld: Kehrte nach einer Pause im Russlandspiel in die Mannschaft zurück. Eine etwas dezente Partie für seine Verhältnisse. Lief viel, hing sich hinein ins Spiel, kurbelte das Spiel an und machte wenig Fehler. Mit einem starken Ball hinter die niederländische Abwehrkette bereitete er das 2:0 von Leroy Sané vor. Nico Schulz, Mittelfeld: Der Hoffenheimer hat ein starkes Länderspiel gezeigt. War sehr eifrig im Spiel nach vorn, spurtete die Linie auf und nieder, mit wenigen Ballverlusten. Er verstand sich sehr gut mit den Angriffsspielern, das war mehr, als man von ihm erwartet hatte. Timo Werner, Angriff (bis 63. Minute): Ebnete der Mannschaft mit seinem frühen Tor den Weg. Ein präziser Distanzschuss ins Eck, ein solches Tor hatte man beim DFB vorher auch lange nicht gesehen. Werner setzte seine Grundschnelligkeit immer wieder ein, er war im Abschluss allerdings nicht immer so glücklich wie bei seinem Führungstor. Trotzdem: Der Dreiersturm mit ihm, Gnabry und Sané ist das Modell der Zukunft. Marco Reus (ab 63.): Der Dortmunder kam für die letzte halbe Stunde für Werner in die Partie. Normalerweise ist er angesichts seiner überragenden Form der Mann für die Startelf, eine leichte Verletzung aus der Vorwoche hatte das allerdings verhindert. Die Blessur merkte man ihm zunächst noch an, er brauchte, ums ins Spiel zu finden. Serge Gnabry, Angriff (bis 66.): Der Münchner ist mit seinen wenigen Länderspielen jetzt schon einer, den man nicht missen möchte. Körperlich stark, schnell, einsatzfreudig, torgefährlich, sogar kopfballstark. Gnabry ist einer der Gewinner des Jahres 2018. Thomas Müller (ab 66.): Der Bayernprofi durfte nach 66 Minuten sein 100er-Jubiläum begehen, als er für Gnabry aufs Feld kam. Aber auch in seinem Ehrenspiel wirkte er wieder unglücklich in seinen Aktionen. Kein Festtag. Leroy Sané, Angriff (bis 80.): Der City-Profi war wieder extrem auffällig. An ihm und Werner sieht man, wie wichtig Schnelligkeit im Angriffsspiel ist und wie sehr das dieser Mannschaft in vielen Spielen gefehlt hat. Sané war trickreich, er traute sich viel zu, beim 2:0 hatte er aber auch Glück, dass sein Schuss abgefälscht wurde. Leon Goretzka (ab 80.): Der Ex-Schalker Goretzka ersetzte den Ex-Schalker Sané für zehn Minuten. Für Goretzka war es kein glückliches DFB-Jahr. Er wollte durchstarten und ist über die Reservistenrolle doch nicht hinausgekommen.

Umbruch abgeschlossen? Wasser im Umbruch-Wein mag zwar niemand, aber warum genau sollte beim DFB-Flaggschiff plötzlich alles wieder gut sein? Nach einem Jahr mit sechs Niederlagen, dem Vorrunden-Aus bei der WM und dem Abstieg aus der Nations League dürften ein, zwei gute Spiele und ein paar Marketingmaßnahmen nicht den Blick für die Ursachen verschleiern. Oder wie Bierhoff vor dem Spiel sagte: "Ich weiß immer noch nicht, warum wir bei der WM ausgeschieden sind."

Erste Hälfte: Die deutsche Nationalmannschaft spielte stark, die niederländische Elf war nach den jüngsten Erfolgen gegen Frankreich und die DFB-Elf aber auch nicht wiederzuerkennen. Der äußerst schwache Gegner spielte in den Analysen in der Pause jedoch keine Rolle. Die Tore erzielten Werner mit einem Schuss aus 20 Meter und Sané nach gutem Pass des wieder in die Startelf gerückten Toni Kroos.

Alte Zöpfe: Umbruch, Neuanfang - beim DFB mit Bierhoff an der Spitze ist man seit Monaten darum bemüht, für ein Weiter-so-mit-Löw zu werben. Bisher verschont blieb die Torhymne, für die der Bundestrainer wirklich nicht kann. Seit Jahren wurde nach Treffern bei Heimspielen "Schwarz und Weiß" von Oliver Pocher gespielt. Diesen Zopf hat der DFB scheinbar abgeschnitten, in Gelsenkirchen blieben wurde ein anderer Song gespielt.

"Wir kommen wieder, keine Frage: Ähnlich wie beim 3:0-Sieg gegen Russland vor wenigen Tagen in Leipzig, blieben auch in der Arena in Gelsenkirchen viele Plätze im Oberrang frei. Das konnte auch die Choreografie des durch einen Getränkehersteller unterstützen Fanclubs Nationalmannschaft mit dem Motto des Pink Panther nicht vertuschen. Zwischenzeitlich glich die Atmosphäre einem Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und die echten Fans, die da waren, folgten Bierhoffs Agenda nicht ausnahmslos:

Zweite Hälfte: 85 Minuten lang fiel kein weiterer Treffer. Dann kamen Quincy Promes (85.) und Virgil van Dijk (90.+1) und nutzten zwei Nachlässigkeiten in der deutschen Abwehr zu zwei Toren. Zwischen den beiden Toren hatte Thilo Kehrer die Großchance zum dritten deutschen Tor (87.), vergab jedoch kläglich. Effizient war an diesem Abend nur Oranje.

Einhundert: Bis zur Veröffentlichung dieses Artikels gab es keinen Instagram-Post von Lisa Müller. Dabei hatte der Bundestrainer erst in der 67. Minute einen Geistesblitz. Löw wechselte Ehemann Thomas für Gnabry ein und bescherte dem seit Monaten auf Formsuche befindlichen Müller das 100. Länderspiel. Ende der Geschichte.

Die Erkenntnis: Deutschland ist aus der Nations League abgestiegen. Für Löw kein Problem: "Mein Gefühl ist, dass wir wieder auf einem sehr guten Weg sind", sagte er, als hätte es die letzten Minuten nicht gegeben. Im kommenden Jahr startet die Qualifikation zur EM 2020 und das DFB-Team hat sich dank des Unentschiedens nicht in den ersten Lostopf der Auslosung am 2. Dezember in Dublin schummeln können. Wenn Polen am Dienstag gegen Portugal verliert, könnte zumindest dies trotzdem noch passieren.

Deutschland - Niederlande 2:2 (2:0)

1:0 Werner (9.)

2:0 Sané (20.)

2:1 Promes (85.)

2:2 van Dijk (90.+1)

Deutschland: Neuer - Süle, Hummels, Rüdiger - Kehrer, Kimmich, Kroos, Schulz - Gnabry (67. Müller), Werner (63. Reus), Sané (80. Goretzka).

Niederlande: Cillessen - Tete, de Ligt, van Dijk, Blind - de Roon, Wijnaldum (60. Vilhena), de Jong - Promes, Depay, Babel (46. Dilrosun, 66. de Jong)

Schiedsrichter: Hategan (Rumänien)

Gelbe Karten: Hummels, Kroos, Kimmich - Wijnaldum.

Zuschauer: 42.186