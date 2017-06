1:1 gegen Dänemark "Mehr Plus als Minus"

Die wichtigste Frage: Welchen Zweck hatte dieses Spiel in Bröndby? Die Idee zu der Partie hatten die Dänen. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des EM-Titelgewinns gegen Deutschland hatte sich der dänische Fußballverband diesen Test gewünscht. Die Experten sahen die Partie gegen Dänemark vorab wahlweise als "Kaltstart" (Joachim Löw) oder "irgendwo zwischen spannendem Experiment und weitgehender Irrelevanz" (Peter Ahrens).

Der Bundestrainer (Löw) gönnt seinen Stars einen freien Sommer, zum Testen vor dem Confed Cup hätte ihm - bei allem sportlichen Respekt - aber wohl auch das Duell mit San Marino in der WM-Qualifikation am Samstag in Nürnberg gereicht (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE). Aus Sicht von Dänemarks Åge Hareide sah die Sache schon anders aus. Seine Mannschaft muss am Wochenende gegen Kasachstan punkten, um die Chancen auf die WM-Teilnahme zu wahren. Da kam die Extraeinheit ganz gelegen.

Ergebnis: 1:1 (1:0), hier geht's zur Meldung.

Die Teams: Löw verhalf Kevin Trapp, Lars Stindl und Sandro Wagner zum jeweils ersten Länderspiel. Aus der Startelf gegen Dänemark dürfen sich normalerweise nur Joshua Kimmich, Jonas Hector und vielleicht noch Julian Draxler zum festen Kern der Nationalmannschaft zählen. Der Gastgeber lief fast in Bestbesetzung auf, schonte aber unter anderem Ajax-Toptalent Kasper Dolberg (16 Tore in 29 Ligaspielen) bis zur 75. Minute. Mit Andreas Christensen, Jannik Vestergaard (beide Mönchengladbach), Thomas Delaney (Bremen) und Yussuf Poulsen (Leipzig) setzte Trainer Hareide auf reichlich Bundesligaprominenz.

Ich mache gerade "Videocouching" (Bela Rethy) und ihr? #DENGER — christoph biermann (@chbiermann) 6. Juni 2017

Wieder was gelernt: Couchsurfing kennt man, Geocaching hat man auch schon mal gehört, Videogaming - klar. Aber Videocouching? Damit, so ZDF-Kommentator Béla Réthy, hätte sich das deutsche Team zusätzlich zum einzigen Mannschaftstraining beschäftigt, dass Löw vor der Partie zur Verfügung gestanden hatte. Wir wissen nicht genau, von welcher geheimen Methode Réthy da sprach, aber es klingt gemütlich.

Die erste Hälfte: Frühes Pressing der Dänen, elf Torschüsse der deutschen Mannschaft, aber nur ein Treffer - durch Tottenham-Star Christian Eriksen (18. Minute). Löws Mannschaftsexperiment war vor allem der Abwehr anzumerken, die so noch nicht zusammen gespielt hatte. Die Abstände stimmten oft nicht, die Verantwortung für Gegenspieler wurde nicht gut übergeben und vor dem 0:1 ging alles schief: Unter Druck wollte sich die deutsche Defensive freispielen, Matthias Ginter brachte Antonio Rüdiger in die Bredouille und der Roma-Profi legte mit einer schwachen Kopfballabwehr für den lauernden Eriksen auf.

Die zweite Hälfte: Ein Hauch von Champions-League-Finale wehte in der 88. Minute über den Rasen, als im dänischen Strafraum der Ball von Stindl zu Kimmich prallte und der per Fallrückzieher traf. Davor hatte Deutschland die Partie bestimmt, aber reichlich Chancen vergeben. Dass Dänemark nicht noch ein Tor schoss, lag am gut parierenden Trapp. Beide Teams wechselten fleißig durch, so dass sich auch Marvin Plattenhardt, Amin Younes und Kerem Demirbay ab jetzt Nationalspieler nennen dürfen. Damit steigt die Zahl der Debütanten in der Ära Löw auf 93. In seinen bislang 146 Spielen als verantwortlicher Coach auf der Bank setzte Löw seit August 2006 insgesamt 118 Profis ein.

Hat's sich gelohnt? Für ein paar Erkenntnisse war die Partie, die Löw abschließend noch als "Aufwärmprogramm nach der längeren Pause" bezeichnete, dann doch gut. Etwa die, dass Kevin Trapp ein Torhüter ist, der in den meisten Ländern die Nummer eins wäre, in Deutschland aber eben nur eine von mehreren Alternativen hinter Manuel Neuer ist. Oder die, dass Niklas Süle jeden Zweikampf gewinnt, in dem er seinen Körper einsetzen kann, aber Probleme gegen schnelle, wendige Stürmer hat. Oder die, dass Joshua Kimmich mit 22 Jahren schon so einen Status hat, dass er von seinen Mitspielern auch dann fast jeden Ball im Spielaufbau bekommt, wenn er nicht im Mittelfeld sondern auf der rechten Verteidigerposition spielt. Löws Fazit: "Es gab mehr Plus als Minus."

Wie war der "beste deutsche Stürmer"? Sandro Wagner hat bei Hoffenheim eine starke Saison gespielt, war in der Hinrunde allerdings deutlich besser (10 Tore) als in der Rückrunde (1 Tor). Der "mit Abstand beste deutsche Stürmer" (Wagner über Wagner) durfte nun tatsächlich zum ersten Mal in der A-Nationalmannschaft spielen, auch weil die - rein statistisch - doch noch etwas besseren deutschen Stürmer Mario Gomez, Max Kruse (jeweils nicht berufen) und Timo Werner (Magen-Darm-Grippe) nicht mit dabei waren. Wagner durfte bis zur 67. Minute mitmachen, bis dahin hatte er 24 Ballaktionen und drei Torschüsse, die aber alle daneben gingen. Egal, fand Wagner: "Für mich ist heute mein Fußballtraum wahr geworden." Allein dafür hat es sich dann ja schon gelohnt.