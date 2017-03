DFB-Gegner England So viel Talent, so wenig daraus gemacht

Die England-Expertise von Thomas Tuchel ist dieser Tage durchaus gefragt. Schließlich wird der Trainer von Borussia Dortmund mit einer gewissen Penetranz mit der Premier League in Verbindung gebracht. Wenn Tuchel also sagt, er halte das Team England für "eine der momentan aufregendsten und talentiertesten Nationalmannschaften", dann wird das nicht nur in Deutschland, sondern auch auf der Insel registriert.

Solch Zuspruch tut gut, schließlich hat der englische Fußball in den vergangenen Jahrzehnten viel von seinem natürlichen Selbstbewusstsein als führende Nation eingebüßt. Alle zwei Jahre reist man zu einem Turnier an, nur um wieder enttäuscht zu werden. Aus in der Vorrunde bei der WM in Brasilien, Scheitern an Island im Achtelfinale der Europameisterschaft. Das sind nicht die Bewerbungsschreiben, um eine der aufregendsten Nationalmannschaften zu sein. Und der neue Teammanager Gareth Southgate erklärte das anstehende Testspiel in Dortmund gegen Weltmeister Deutschland (20.45 Uhr ARD, Liveticker SPIEGEL ONLINE) denn auch vorrangig zu einer Partie, "bei der ich sehr viel über meine Spieler lernen kann".

Trotzdem hat Tuchel Recht. Englands Kader platzt beinahe vor Begabung, er ist voll mit jungen, schnellen, ballsicheren Spielern, die zudem das Privileg genießen, in der besten, spannendsten und anspruchsvollsten Liga der Welt Erfahrungen zu sammeln. Anders als in früheren Zeiten gehören die englischen Profis fast alle zum Stammpersonal ihrer Ligateams. Spieler wie Raheem Sterling von Manchester City oder Dele Alli von Tottenham Hotspur zählen zur Hautevolee der Premier League. Und stehen doch noch erst am Anfang ihrer Entwicklung.

Ausgewogene Mischung aus Talent und Routine

Southgate hat zudem hinter der ersten Elf noch weitere zumeist junge Spieler zusammengecastet. Die Namen Nathan Redmond und James Ward-Prowse, beide vom FC Southampton, Michael Keane vom FC Burnley und der schon 27-jährige und bisher stets übersehene Jake Livermore von West Bromwich Albion besitzen nicht den großen Klang, fallen aber in die Kategorie hoffnungsvoll.

Zusammen mit den arrivierten Gary Cahill, Jamie Vardy und dem gegen Deutschland allerdings verletzt fehlenden Harry Kane hat Southgate eine Mischung aus Talent und Routine beisammen, mit der mehr zu machen sein müsste als ein Achtelfinal-Aus. Tuchel erwartet, dass "dieses Team bei WM und EM demnächst um den Titel mitspielt". Den Anspruch gab es immer, die Einlösung nie.

Ob Southgate der Mann ist, die Erwartungshaltung zu erfüllen, darüber sind sie sich auf der Insel immer noch uneinig. Der 46-Jährige hat keine große Trainer-Erfahrung. Den FC Middlesbrough wollte er mal zu einem zweiten FC Arsenal machen, das endete mit dem Abstieg. Die englische U21-Auswahl, die Southgate zuletzt betreute, fiel auch nicht durch übermäßigen Erfolg aus. Die meiste Zeit seiner Nach-Profi-Karriere verbrachte er als TV-Experte und Zeitungskolumnist.

Berühmt durch einen Elfmeter-Fehlschuss

Auf der anderen Seite gilt er in der Öffentlichkeit als beliebt, als jemand, der zudem eine angemessene Ansprache an die Spieler findet. Dass er zuletzt formulierte, er wolle "England zum besten Team der Welt machen", hat ihm in der Heimat auch nicht geschadet. Routinier Jermain Defoe findet gar, Southgate sei "der perfekte Mann für den Job". Er kann das allerdings auch leicht behaupten, Southgate hat den 34-Jährigen, der inzwischen beim FC Sunderland spielt, nach drei Jahren Abstinenz überraschend wieder in die Nationalmannschaft berufen.

Southgates Prominenz als Profi rührt bis heute aus einem verschossenen Strafstoß. 1996 vergab er bei der EM im eigenen Lande im Halbfinale gegen Andreas Köpke, den heutigen DFB-Torwarttrainer, im Elfmeterschießen, England schied aus, Deutschland holte anschließend den Cup. In Dortmund werden sich Southgate und Köpke wiedersehen.

Southgate weiß also zumindest, wie es ist, wenn man sehr nahe dran ist an einem großen internationalen Erfolg. Gastgeber England um den genialen Paul Gascoigne war damals der große EM-Favorit, und wäre Köpke nicht im Weg gewesen, hätte den Briten das Tor zum Titel weit offen gestanden.

Da will der heutige Teammanager wieder hin. Die Spieler dafür hätte er.