DFB-Remis gegen Frankreich Sicher ist sicher

Szenen des Abends: Spiel eins nach dem WM-Debakel, Spiel eins nach dem "Umbruch light" beim DFB. Zwei unscheinbare Szenen, die aber sehr gut als Leitplanken der Partie angesehen werden können: Timo Werners Ballgewinn an der Mittellinie (12. Minute) und das Laufduell von PSG-Superstar Kylian Mbappé gegen Jérôme Boateng, das ohne Folgen blieb (69.). Beides begleitete das Publikum mit einem lauten Raunen. Die erste Situation zeigte, worauf alle hofften, die zweite, was und wen alle fürchteten.

Das Ergebnis: Das Duell der Weltmeister von 2014 und 2018 endete ohne Tore, Deutschland und Frankreich trennten sich in München zum Auftakt der Nations League 0:0. Remis.

Das Personal: Nicht einer der drei DFB-Neulinge (Thilo Kehrer, Nico Schulz und Kai Havertz) in der Startelf, auch die Rückkehrer Leroy Sané, Jonathan Tah und Nils Petersen zu Spielbeginn nur auf der Bank. Also alles weiter wie gehabt? Au contraire! Als die elf Namen veröffentlicht wurden, die im Duell gegen den Weltmeister beginnen sollten, war komplett unklar, wie sich das auf dem Platz sortieren würde. In anderen Worten: Es kribbelte tatsächlich ein wenig. Départ.

Die Taktik: Löw hatte angekündigt, er wolle die Balance der WM-Wochen wiederfinden. Der WM-Wochen von 2014 versteht sich. Und daran erinnerte auch die Lösung, die er sich gegen die schnellen Franzosen ausgedacht hatte: Der gelernte Innenverteidiger Antonio Rüdiger mimte links hinten den neuen (und flinkeren) Benedikt Höwedes, sollte mit seinem Antritt vor allem Kylian Mbappé etwas entgegensetzen. Noch ein 2014er-Move: Der etatmäßige Rechtsverteidiger des FC Bayern rückte auf die zentrale Position vor der Kette. Joshua Kimmich beerbt auch hier Philipp Lahm. Ein gutes Jahrzehnt noch, dann doziert Kimmich auch bei LinkedIn. Renaissance.

Wo ist der Vollstrecker? Manuel Neuer, Tor: Sicher auf der Linie, das bewies er gleich in drei, vier wichtigen Situationen. Probleme hatte Neuer einmal mehr jedoch mit dem Spiel nach vorne. Mehrere seiner Bälle landeten beim Gegner. Das kann, und man traut es sich kaum zu schreiben, Marc-Andre ter Stegen einfach besser. Matthias Ginter, Abwehr: Der Gladbacher hat ein solides Länderspiel abgeliefert. Er spielte mehrere kluge Pässe, hielt seine rechte Seite zudem relativ dicht gegen französische Attacken. Stark im Kopfballspiel. Kein Spielertyp, der glänzt, aber das macht der zurückhaltende Ginter ohnehin selten. Mats Hummels, Abwehr: Der Bayern-Innenverteidiger beschränkte sich weitgehend darauf, die Abwehrzentrale abzusichern. Das machte er gut, gewann einige wichtige Zweikämpfe vor und im eigenen Strafraum. Einmal ging er energisch nach vorne und hätte fast ein Tor gemacht. Eine Partie, wie man sie von einem Führungsspieler erwarten darf. Jérôme Boateng, Abwehr: Hummels Nebenmann im Verein und in der DFB-Elf bemühte sich von Beginn an um den Spielaufbau, seine Diagonalbälle kamen nicht alle an den Adressaten, aber sorgten zumindest regelmäßig für Unruhe in der französischen Defensive. Wenn man Hummels und Boateng so spielen sieht, dieses alte Verteidiger-Ehepaar, dann fragt man sich schon, wieso die Bayern Boateng zwischendurch im Sommer einmal loswerden wollten. Auch wenn es einen nachdrängenden Niklas Süle gibt. Antonio Rüdiger, Abwehr: Der Chelsea-Defensivmann musste auf der linken Seite agieren, das ist für ihn nicht ganz neu, dennoch ist er die Rolle des Innenverteidigers gewohnter. Er machte seine Arbeit, ging bei den Eckbällen nach vorne und hatte sogar das 1:0 auf dem Kopf. Vom Spielaufbau, der bekanntlich nicht seine Stärke ist, war er weitgehend befreit, das tat ihm gut. Joshua Kimmich, Mittelfeld: Der Bayern-Spieler durfte diesmal im Mittelfeld agieren, mehr oder weniger in einer defensiven Sechser-Rolle, immer mal wieder ausweichend auf die Außenposition. Das erledigte er ohne große Fehler, stark im Zweikampf, seine Stärken, offensiv Druck über die Flügel zu machen, kommen dabei nicht mehr zur Geltung, der eine oder andere Flankenlauf Kimmichs hätte dem deutschen Spiel nicht geschadet. Toni Kroos, Mittelfeld: Vor dem Spiel wurde er noch durch DFB-Boss Reinhard Grindel als "Fußballer des Jahres" geehrt. Vielleicht hat ihn das so gerührt, dass er auf dem Platz anschließend nicht so frei aufspielte, wie es viele von ihm erwarten. Defensiv stabil, das ist auch nicht immer so gewesen; insofern hat er die Vorgaben des Bundestrainers immerhin erfüllt. Künftig darf es dann auch nach vorn wieder erheblich mehr sein. Leon Goretzka (bis 66. Minute), Mittelfeld : Der Neu-Bayer lieferte ein schwaches Länderspiel ab, setzte wenig Akzente und war im Verein zuletzt deutlich sichtbarer. Er braucht noch Zeit, seine Rolle in der Nationalelf zu finden; eine Rolle, die er in der Confedcup-Mannschaft 2017 schon gefunden hatte. Aber das wird schon noch. So viele Mittelfeldspieler seiner Kategorie hat der Bundestrainer nicht Verfügung. Ilkay Gündogan (ab 66. Minute), Mittelfeld: Der City-Spieler kam für die letzten 25 Minuten, und für ihn war das nach den Pfiffen vor der WM bei einem Testspiel in Leverkusen wirklich ein Neuanfang. Diesmal pfiffen nur wenige bei seiner Einwechslung, er hat die Erdogan-Affäre offenbar überstanden. Jetzt muss nur noch die alte Leistung zurückkommen. Ansätze waren da, mit seiner Hereinnahme wurde das deutsche Spiel deutlich zwingender. Thomas Müller, Mittelfeld: Der Bayern-Spieler hatte sich das mit dem neuen Gesicht besonders zu Herzen genommen. Er grätschte, kämpfte, lief, bot sich ständig an. Seine Kernkompetenz, das Toreschießen, hat er bei der Nationalelf allerdings mehr oder weniger verlernt. Bei den Torchancen war er irgendwie immer beteiligt, das kann man ihm in jedem Fall zugutehalten. Timo Werner, Mittelfeld: Sehr eifrig, sehr laufstark, schnell ohnehin, und von denen da vorne der mit Abstand torgefährlichste. Der Leipziger agierte von beiden Flügeln, versuchte es auch mal mit einem Distanzschuss. Es fehlte nur die letzte erfolgreiche Aktion, dann hätte man von einem sehr starken Länderspiel sprechen können. Marco Reus (bis 83. Minute), Angriff: Der Dortmunder gehört, obwohl er schon lange dabei ist, immer noch zu den Hoffnungsträgern; weil er nach seiner langen Verletztengeschichte jetzt seit Monaten fit ist. Aber gegen die Franzosen konnte sich der BVB-Offensivspieler nur selten durchsetzen, im Vergleich mit Teamkollege Timo Werner deutlich weniger effektiv; und dennoch mit der größten deutschen Torchance: Frankreichs Keeper verhinderte das 1:0. Die letzten zehn Minuten fanden ohne ihn statt. Leroy Sané (ab 83. Minute), Angriff: Kam für Marco Reus im Spiel. Noch einer, auf den das Wort Neuanfang passt. Der junge Man-City-Spieler war vor der WM aussortiert worden, das haben viele nicht verstanden. Zehn Minuten waren zu kurz, um den Bundestrainer zu überzeugen, dass er damals falsch handelte.

Die erste Hälfte: Weltmeister Frankreich begann, wie ein Weltmeister halt in sein erstes Spiel nach dem Titel geht. Mit großem Selbstverständnis, viel Leichtigkeit, dazu fast mit der kompletten Stammelf aus Russland - nur Keeper Hugo Lloris fehlte wegen einer Verletzung. "Auf Teufel komm raus" wollte Löw das eigne Tor bewachen lassen, seine Außenverteidiger Rüdiger und Matthias Ginter trauten sich trotzdem regelmäßig weit vor. Vorn tauschten Werner und Marco Reus regelmäßig ihre Positionen und gingen bei jedem Ballgewinn im wahrsten Wortsinn steil. Courage.

Kein Spektakel: Balance, das ist der Erzfeind des hin und her, der übellaunige Gegenspieler des auf und ab. Werner prüfte Frankreichs Keeper Alphonse Aréola (12. Minute), Rüdiger missglückte ein Kopfball nach einer Ecke (35.), Olivier Giroud zwang Manuel Neuer zu einer Parade (36.) und scheiterte kurz vor der Pause mit einem ambitionierten Hackentrick. Viel mehr war nicht. Tristesse.

Die zweite Hälfte: Kam deutlich wilder daher. Antoine Griezmann verpasste gegen Neuer, gleich doppelt sogar (49./64.). Der Regen wurde stärker, Frankreich wurde mutiger, Deutschland bekam etwas mehr Platz. Aréola kratzte einen Reus-Versuch von der Linie (64.), Mats Hummels - ja, wirklich - lief einen Konter, der er im zweiten Versuch persönlich mit einem Rechtsschuss abschloss (72.), Müllers Schlenzer (74.) entschärfte Areola ebenso wie Ginters Kopfball (76.). Auch Kroos wurde abgeblockt (77.) - aber die DFB-Elf war dem Treffer zumindest in dieser Phase näher. Insistance.

10 - Deutschland gab allein im 2. Durchgang mehr Torschüsse ab (10) als Frankreich in der gesamten Partie (8). Überlegen. pic.twitter.com/FCPGd3A7zG — OptaFranz (@OptaFranz) 6. September 2018

Der Mann vom Erdogan-Foto: Bei der großen WM-Aufarbeitung konnte der Bundestrainer ein, ach, Unsinn, das Sommerthema nicht aussparen. Als in der 66. Minute Ilkay Gündogan für den unauffälligen Leon Goretzka eingewechselt wurde, musste sich das Münchner Publikum entscheiden. Pfeifen - wie in Leverkusen - oder applaudieren? Wie gespalten ist dieses Land? Oder soll man es lassen? Wie gespalten ist die Republik? Die Klatscher in der Arena sagten recht deutlich: Wir sind mehr. Majorité.

Erkenntnis des Spiels I: 60 Prozent Ballbesitz - #DieMannschaft kann einfach nicht aus ihrer Haut. Muss sie aber vielleicht auch gar nicht. Wer sich an das vorige Pflichtspiel zwischen diesen beiden Mannschaften erinnert, das EM-Halbfinale vor gut zwei Jahren, sah den Unterschied sofort. Damals drückte Weltmeister Löw sein Spiel noch kompromisslos durch - und verlor. Diesmal richtete er sich nach dem Gegner. Angst? Demut? Wahrscheinlich einfach Vernunft. Interprétation.

LUKAS BARTH-TUTTAS/EPA-EFE/REX/Shutterstock DFB-Spieler nach dem Abpfiff

Erkenntnis des Spiels II: Best never test. Klar, an diesem Abend überlagerten sich zwei verschiedene Motivationen: Die DFB-Elf gierte zusätzlich zu den ersten Punkten des neuen Uefa-Wettbewerbs nach Wiedergutmachung, aber auch Weltmeister Frankreich schien offensichtlich keinerlei Verlangen zu verspüren, in die B-Liga zu Bosnien, Österreich und Dänemark abzusteigen. Freundschaftsspiele sind tot, es lebe die Nations League! "Ich find sie gut", sagte auch Bundestrainer Löw. Na, dann. Réussi.

Deutschland - Frankreich 0:0

Deutschland: Neuer - Ginter, Boateng, Hummels, Rüdiger - Kimmich - Goretzka (66. Gündogan), Kroos - Müller, Reus (83. Sané) - Werner

Frankreich: Areola - Pavard, Varane, Umtiti, Lucas - Pogba, Kanté - Mbappé, Griezmann (80. Fekir), Matuidi (86. Tolisso) - Giroud (66. Dembélé)

Schiedsrichter: Orsato (Italien)

Gelbe Karten: Rüdiger / -

Zuschauer: 68.000 (ausverkauft)