Nordirlands Fans Die ganze Welt singt ihr Lied

Muss man sich nun bei den Fans aus Nordirland bedanken oder beschweren? Dafür, dass der Ohrwurm vom ewig feurigen Will Grigg noch immer im Schädel klingelt, wenn die Stichwörter "Nordirland" und "EM 2016" fallen. Die stadiontaugliche Lobeshymne auf den Stürmer, erfunden von einem Fan seines Klubs Wigan Athletic, gesungen zur Melodie des Songs "Freed from desire", weltberühmt gemacht von den nordirischen Fans bei der Europameisterschaft, ist der bekannteste Fangesang der vergangenen Jahre. Und das klangvolle Erkennungsmerkmal des Anhangs aus Nordirland, viele Male von Fans anderer Nationen adaptiert und dadurch noch populärer gemacht.

Es muss den Nordiren doch langsam auf den Keks gehen, dass die ganze Welt ihr Lied singt. So können auch nur Deutsche denken. Nicht so die Nordiren. Stellvertretend für den lautstarken Anhang sagt Stuart Mellon, Sprecher der nordirischen Nationalmannschaftsfans: "Wir sind einfach nur stolz. Vor der EM konnte kein Mensch etwas mit unserem Fußball und den Fans anfangen, inzwischen kennt man uns auf dem ganzen Planeten. Noch immer bekomme ich Nachrichten aus der ganzen Welt - und Videos mit diversen 'Will Grigg's on fire!'-Covern!"

Die Nordiren haben sich in die Herzen der internationalen Öffentlichkeit gefeiert. Nicht nur dank Will Grigg. Die Fans boten während der Europameisterschaft einen feuchtfröhlichen Auftritt nach dem nächsten, begeisterten mit bierseliger Sangesfreude und friedlichen Charmeattacken. Während englische und russische Hooligans aufeinander einprügelten, deutsche Betonköpfe Reichkriegsflaggen schwenkten und Polen und Ungarn zwar laut, aber vor allem bedrohlich wirkten, wurden Fans aus Nordirland gemeinsam mit ihren Pendants aus Irland, Island und Wales zu den Gewinnern des aus sportlicher Sicht eher mauen Wettbewerbs.

"Freundschaft durch Fußball"

Dem knappen Ausscheiden im Achtelfinale gegen Wales (0:1) zum Trotz - der Erfolg auf dem Rasen und auf den Rängen hallt nach wie der Hit über Grigg. "Die EM hat dafür gesorgt, dass eine ganze Generation neuer Fans entstanden ist, die dafür sorgen wird, dass wir auch in Zukunft für großartige Stimmung sorgen können", sagt Mellon. Das anhaltende Hochgefühl der Fans hat auch mit dem neuem Heimspielort zu tun. Am Samstag durfte die Nationalmannschaft den neu eröffneten Windsor Park in Belfast mit einem 4:0-Sieg gegen San Marino einweihen.

Gegen Deutschland kommt es schon vor der Neuauflage des EM-Gruppenspiels (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV RTL) zur Revanche. In Abstoßweite vom Eiffelturm trafen im Sommer Fan-Teams aus Deutschland und Nordirland aufeinander, die Nordiren, angeführt von Fan-Sprecher und Kapitän Mellon, erkämpften ein 3:3. In Hannover treffen sich die Anhänger um 15 Uhr im Erika-Fisch-Stadion zum Rückspiel. "In Nordirland gibt es ein Sprichwort", sagt Mellon, "'Freundschaft durch Fußball' - das wollen wir vorleben und weitertragen."

Mit den deutschen Fans, die bei Länderspielen und großen Turnieren nicht unbedingt den besten Ruf im internationalen Vergleich genießen, hat Mellon nur gute Erfahrungen gemacht: "Zum Spiel in Paris haben wir gemeinsam mit den Deutschen einen Fanmarsch organisiert und die Stimmung war großartig. Vielleicht können wir ein bisschen besser singen, aber am Glas waren beide Lager auf Augenhöhe."

Will Grigg ist nicht dabei

Bei all der guten Laune tragen Mellon und seine Landsleute ein schweres Erbe seit der Europameisterschaft durch die Stadien. In Nizza stürzte der 24-jährige Darren Rodgers von einer Balustrade am Strand in den Tod, wenige Tage später erlitt der 64-jährige Robert Rainey beim Spiel gegen die Ukraine einen Herzinfarkt im Stadion und starb. Zu Ehren der beiden Toten arbeitet Mallons Kollege Robert Mitchell seit der Euro an einem ganz speziellen Wohltätigkeitsmatch.

Gemeinsam mit Funktionären aus Nordirland und Irland möchte er ein Spiel zwischen Fans aus beiden Nationen austragen lassen, der geplante Termin in Hannover kam nicht zustande. Auch die Iren verloren einen der ihren bei der EM 2012, als ein junger Fan im Meer ertrank. Noch nie hat es eine solche Begegnung zwischen Anhängern aus dem Norden und Süden gegeben. Freundschaft durch Fußball - die Nordiren wissen schließlich, wie das geht.

Will Grigg steht gegen Deutschland übrigens nicht im Kader. Der vielbesungene EM-Held ist anderweitig "on fire". Vor wenigen Wochen kam sein erstes Kind zur Welt, Nationaltrainer Michael O'Neill kassierte eine Absage seines wohl bekanntesten Spielers. Will Grigg weiß ja, dass er ohnehin bei jedem Spiel seines Landes eine prominente Rolle spielen wird.